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Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual

El profesor de 52 años estuvo demorado en la comisaría 2ª luego de una protesta de alumnas y familiares en el barrio Martin

23 de septiembre 2026 · 07:55hs
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El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino en el ex Nacional 1.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

El Ministerio de Educación de Santa Fe intervino en el ex Nacional 1.

La Policía de Santa Fe hizo este martes un operativo llamativo que concluyó con el arresto de un docente en el ex Nacional 1. Fuentes oficiales confirmaron que fue demorado por denuncias de acoso sexual y lo liberaron horas más tarde por orden de la Fiscalía Regional de Rosario.

El Ministerio de Educación de la provincia confirmó que el profesor de inglés fue apartado provisoriamente a partir de la declaración de familiares de estudiantes de la institución de barrio Martin. Además, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) dictó una prohibición de acercamiento en el inicio de la investigación.

El caso tomó estado público a partir de una protesta realizada al mediodía en la Escuela de Educación Secundaria Orientada 430 Domingo Faustino Sarmiento. Tras este reclamo, las fuerzas de seguridad provinciales arrestaron al sospechoso y se lo llevaron del establecimiento.

¿Por qué detuvieron al docente del ex Nacional 1?

El docente de la institución ubicada en 9 de Julio y Necochea quedó en la mira judicial por el testimonio de alumnas de cuarto y quinto año sobre comentarios inapropiados. En primera instancia, la policía lo trasladó bajo custodia hasta la comisaría 2ª y dio aviso al MPA.

Mientras tanto, la escuela permaneció abierta y las autoridades confirmaron que este miércoles se seguían dictando clases normalmente. Al mismo tiempo se implementó el protocolo correspondiente para abordar presuntos casos de acoso sexual en la secundaria.

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El profesor de inglés fue liberado a última hora de la jornada por orden de la fiscal Florencia Vergili. La representante del MPA dispuso la formación de una causa penal. En el marco de este proceso, el sospechoso debe mantenerse a una distancia mínima de 300 metros del edificio.

Por su parte, voceros del Ministerio de Educación le confirmaron a La Capital que el docente no volverá a trabajar mientras se desarrolla la investigación administrativa del sumario. Parte de las declaraciones de parientes de estudiantes fueron recogidas en un Centro Territorial de Denuncias, pero se implementaron otras medidas para resolver la situación.

Desde el gobierno de Santa Fe indicaron que el mismo día del operativo policial se realizaron reuniones con directivos y otros docentes del ex Nacional 1. A partir de este miércoles se llevará a cabo una nueva serie de reuniones con las familias involucradas.

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