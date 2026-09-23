La expareja de Cerimedo declaró como testigo en la causa Andis

Desde Bolivia, Nadia Beller ratificó ante la Justicia argentina que tiene pruebas sobre los audios que iniciaron la investigación. Puso a disposición su celular

La abogada prestó su testimonio por videollamada desde Bolivia, donde se recupera del ataque que sufrió por presuntos sicarios.

Nadia Beller , la expareja de Fernando Cerimedo , declaró este martes como testigo en la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) .

La abogada compareció por videollamada desde Bolivia, donde se recupera del ataque que sufrió días atrás por presuntos sicarios . Brindó su testimonio flanqueada por fiscales de ese país, a pedido del fiscal argentino Franco Picardi .

Beller había asegurado en una entrevista que tenía pruebas de que Cerimedo y su esposa, Natalia Basil, fueron quienes filtraron los audios del extitular de la Andis Diego Spagnuolo que terminaron en una investigación que involucra a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei .

“Ellos sí filtraron los audios para que caiga la corrupción de Javier Milei y su hermana. Eso lo tengo grabado, y él (por Cerimedo) sabe que lo tengo grabado” , comentó Beller por entonces.

Palabras de Beller

Tras su declaración, la mujer brindó algunas declaraciones a la prensa boliviana, en las que detalló su exposición: “Lo que hice fue ratificar lo que ya dije a la prensa argentina y poner a disposición el desdoblamiento de mi celular que están haciendo acá en Bolivia para que puedan extraer lo que sea pertinente a su causa”.

“Entiendo de que el señor Cerimedo ni siquiera es investigado en esa causa. Sin embargo, lo que pude hacer es referir lo que él me comentó. No soy parte ni espero nada de ese proceso”, agregó en declaraciones el canal boliviano Unitel.

El abogado de Beller, Jerjes Justiniano Atalá, confirmó que la mujer entregó a la Justicia boliviana su celular como prueba en la causa contra Cerimedo por presunto enriquecimiento.

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Al respecto, la Justicia argentina podría solicitar el acceso a los archivos mencionados por Beller para que puedan ser analizados y, posteriormente, sumarlos como prueba a la causa que se tramita en Comodoro Py.

Beller reafirmó que todos los archivos que se encuentran en su celular serán puestos a disposición del Ministerio Público argentino.

“Ellos ya verán si es que lo requieren o no. Es un proceso que tienen que hacer con la fiscalía de Bolivia, creo que es de interés judicial de ellos. No tengo más nada que decir”, finalizó la mujer.

Una día antes de la declaración de Beller, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones había procesado a Spagnuolo y otras 18 personas, a las que se las acusa de haber conformado una presunta “asociación ilícita conformada por funcionarios públicos y particulares”.