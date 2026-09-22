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El gobierno confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

El Sumo Pontífice llegará a la ciudad de Buenos Aires el domingo 8 de noviembre y se quedará en el país hasta el día 11

22 de septiembre 2026 · 19:25hs
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El Papa León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre. 

El Papa León XIV llegará a Argentina el 8 de noviembre. 

El gobierno nacional confirmó que el lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV, quien llega a la ciudad de Buenos Aires el día anterior y se quedará en el país hasta el 11 de ese mismo mes.

A 46 días de la llegada del Sumo Pontífice al país, el gobierno determinó que el lunes 9 de noviembre, un día después de su arribo a Buenos Aires, se celebre un feriado nacional. Lo cierto es que su visita genera gran expectativa y todavía no se calcula cuánta gente movilizará.

La noticia fue confirmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, a la salida de la reunión que encabezó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el Ministerio para la organización de la visita papal.

En la misma reunión se estableció un esquema de feriados locales para los días martes 10 cuando esté en la provincia de Buenos Aires y miércoles 11 de noviembre en la provincia de Córdoba.

>>Leer más: Luján anticipará la visita del Papa León XIV en Argentina con el Foro de Ciudades Marianas

Comunicado oficial

"La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó hoy en la sede del Ministerio de Seguridad la reunión para avanzar en la organización de la visita del papa León XIV y transmitió la voluntad del presidente Javier Milei de que el lunes 9 de noviembre sea feriado nacional en ocasión de la santa misa frente al Monumento a los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires", escribieron en el comunicado oficial publicado por el gobierno.

Asimismo, analizaron "la posibilidad de avanzar en un esquema de feriado locales/provinciales para los días martes 10 y miércoles 11 de noviembre que serán comunicados oficialmente en los próximos días".

Además, comunicaron que al evento en el Palacio Libertad, que se celebrará el domingo por la tarde, serán invitados los 24 mandatarios provinciales al igual que diputados y senadores de todos los partidos políticos.

"Cabe destacar que cada una de las jurisdicciones asume la responsabilidad presupuestaria de sus respectivos eventos", finalizaron.

El Papa en Argentina

La visita de León XIV consta de un recorrido por tres ciudades: Buenos Aires, Córdoba y Luján. Lo cierto es que se destaca la ausencia de Santa Fe en la agenda: el gobierno provincial pidió oficialmente al Nuncio Apostólico que se sume a la visita de su Santidad a la ciudad de Rosario ya que en los últimos años vive un marcado proceso de pacificación. Todavía se esperanzan de que puedan torcer la ruta hacia Córdoba.

Además de actividades vinculadas a su misión pastoral, la visita de Robert Prevost tendrá por momentos una agenda de corte diplomático ya que es jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

Día por día

Domingo 8 de noviembre

-16:30. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-Acogida oficial.

-17:00 Visita al "Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

-17:20. Ceremonia de Bienvenida en la Casa Rosada.

-17:50. Visita al Presidente de la República, Javier Milei.

-18:30. Encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento.

Lunes 9 de noviembre

-09:15. Visita al personal y a los asistidos del Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole. Saludo del Santo Padre.

-11:30. Santa Misa en el Monumento a los Españoles. Homilía del Santo Padre.

-16:10. Encuentro con el mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina. Discurso del Santo Padre.

-17:30. Encuentro con los líderes de las comunidades cristianas y de las tradiciones religiosas en el Palacio San Martín. Discurso del Santo Padre.

-18:45. Celebración de las vísperas con el Episcopado argentino y los eqipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad. Homilía del Santo Padre.

-19:45. Cena con los obispos en el Arzobispado

Martes 10 de noviembre

-07:30. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Córdoba.

-09:00. Llegada al aeropuerto internacional de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

-10:00. Santa misa en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Homilía del Santo Padre.

-15:15. Encuentro con los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los religiosos, las religiosas, los seminaristas y los agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del Santo Padre.

-16:55. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

-18:10. Llegada al aeropuerto internacional de Buenos Aires “Aeroparque Jorge Newbery”.

-20:15. Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles”. Discurso del Santo Padre.

Miércoles 11 de noviembre

-08:00. Visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Saludo del Santo Padre.

-10:00. Santa Misa en la plaza de la Basílica Nuestra Señora de Luján. Homilía del Santo Padre.

-13:30. Ceremonia de despedida en el aeropuerto internacional de Buenos Aires “Ministro Pistarini”.

-14:00. Salida en avión desde el aeropuerto internacional de Buenos Aires hacia Lima.

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