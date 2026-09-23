La Capital | Política | diputado

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Juan Manuel Rossi, legislador que responde al gobernador Rogelio Frigerio, respondió a las acusaciones y aseguró que se rascó el ombligo con una birome; apuntó contra la oposición y denunció una “operación” en su contra

23 de septiembre 2026 · 16:08hs
Google Seguir a La Capital en Google
Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Un diputado provincial de Entre Ríos se vio envuelto en una serie de acusaciones de haber consumido drogas durante una sesión en la Cámara baja. Luego de que escalara la polémica por las imágenes, con un video que se volvió viral en redes, el legislador salió a responder, desmintió las afirmaciones y aseguró que se trató de una “operación” en su contra.

Todo comenzó cuando la transmisión de la Cámara de Diputados mostró a Juan Manuel Rossi, dirigente del Partido Socialista local y que responde al gobernador Rogelio Frigerio, sentado al lado de una de sus compañeras, María Elena Romero. Mientras la legisladora hablaba, él realizó un gesto en el que se acercó un dedo a la nariz y se tapó levemente el rostro con la mano derecha, en donde llevaba un objeto que no terminó de distinguirse en la toma.

Rápidamente, los comentarios en redes y de la oposición apuntaron a que el movimiento habría sido realizado con la intención de consumir algún tipo de estupefaciente. Horas más tarde, Rossi usó sus redes sociales para refutar las versiones y aclarar lo sucedido durante el debate por la reforma previsional.

“Estoy siendo víctima de una operación en redes en donde intentan dañar mi imagen diciéndome ‘falopero’. En el video original se ve con claridad que es una birome, la cual uso para rascarme el ombligo”, explicó en su cuenta de X sobre el movimiento que realizó con la mano.

Si bien en las imágenes no se ve con claridad la birome a la que hizo referencia, su relato parece coincidir con lo que mostró el video.

“Son los mismos operadores berretas del Partido Justicialista kirchnerista que se dedican a hacer operaciones contra el gobernador de nuestra provincia y sus funcionarios”, acusó, atribuyendo la maniobra a sectores de la oposición provincial, y siguió: “Les propongo algo: yo me hago hoy mismo un examen toxicológico y ustedes les explican a los entrerrianos la condena por corrupción de [Sergio] Urribarri (exgobernador de Entre Ríos), los contratos truchos de la Legislatura y todas las causas que todavía investigan qué hicieron con la plata de los entrerrianos. Yo doy la cara. ¿Ustedes se animan?“.

Tras su declaración, varios funcionarios mostraron su apoyo al legislador. Incluso Mauricio Colello, secretario general de la Gobernación de Entre Ríos, sumó detalles a la afirmación de Rossi y denunció que se trató de un video “manipulado con Inteligencia Artificial (IA)”. “Cruza todos los límites. No todo vale en política, mucho menos en la vida. Cuando del otro lado no hay ideas ni propuestas, queda esto”, escribió en solidaridad al legislador.

Noticias relacionadas
Axel Kicillof compartió una actividad con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

Desde EEUU, Kicillof cuestionó el "milagro económico" de Milei

Javier Milei pronunció su discurso este miércoles al mediodía.

Milei dijo que la ONU "decidió mirar para otro lado" frente al conflicto en las Malvinas

pullaro confirmo que no viajara a francia con milei y los gobernadores

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

La mesa política del gobierno intentó contener a Patricia Bullrich.

Bullrich expuso sus diferencias en la mesa política

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

A Newells se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Lo último

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

El 50% de los profesores que participaron de la consulta de Coad respaldó la medida más dura. El mandato se debatirá este viernes en el plenario nacional.

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol
Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

A Newells se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Ovación
La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca
Ovación

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Policiales
Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión
Policiales

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Santa Fe: compraban armas en forma legal para desviarlas al delito

Santa Fe: compraban armas en forma legal para desviarlas al delito

La Ciudad
Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo 

Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo 

Ley de financiamiento universitario: cuándo se debe aplicar el aumento salarial
Información general

Ley de financiamiento universitario: cuándo se debe aplicar el aumento salarial

Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual
La Ciudad

Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual

Quieren usar IA y cámaras para multar a quienes tiren basura ilegalmente en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren usar IA y cámaras para multar a quienes tiren basura ilegalmente en Rosario

Versiones contrapuestas por el robo en una empresa de transporte
Policiales

Versiones contrapuestas por el robo en una empresa de transporte

Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España
Ovación

Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve
Información General

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

Por Leonardo Stringaro
Agro

Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV
Información General

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Así funciona el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Por Gonzalo Santamaría
Juegos Suramericanos

Así funciona el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
Policiales

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

Gran revuelo por incendio en conocido bar del microcentro
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del microcentro

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores
Política

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Newells jugará ante Lanús el mismo día en que la selección enfrentará a Burkina Faso

Newell's jugará ante Lanús el mismo día en que la selección enfrentará a Burkina Faso

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal
Juegos Suramericanos

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

La Nación destina apenas el 1 por ciento de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

La Nación destina apenas el 1 por ciento de la obra pública a la provincia de Santa Fe

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer
Economía

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer