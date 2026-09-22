Juegos Suramericanos: así funciona desde Rosario el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

El Isef Nº 11, habitualmente ocupado por estudiantes y docentes, fue transformado en un centro de producción televisiva. Allí trabajan TyC Sports, con Gonzalo Bonadeo, y la empresa española que coordina 12 señales, 120 cámaras y más de 300 personas.

Si el edificio del Isef Nº 11 era recorrido semanas atrás, los estudiantes y libros iban a ser la postal. Aulas con profesores y el bullicio propio de una institución educativa que tiene tres turnos activos. No obstante, la irrupción de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transformaron esos pasillos llenos de futuros docentes en un set de televisación de primer nivel, en el que predomina el silencio y donde las pantallas nunca dejan de mostrar la actividad de los 46 deportes que la competencia de Odesur trajo a Santa Fe . Ese set espontaneo ve pasar a Gonzalo Bonadeo y las figuras de TyC Sports, pero también a los directores de cámara de la empresa española encargada de las 12 señales distribuidas a todo el mundo.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 son trasmitidos por más de 20 señales en todo el mundo a través de Quality Media Producción. Desde la pantalla oficial de Panam Sports pasando por la mayoría de los países sudamericanos. La mitad de las señales son de Argentina , con TyC Sports como tanque periodístico en la difusión del evento y la imagen de Bonadeo reconocida en todo el ciclo olímpico . La señal argentina con más de 30 años de historia eligió el Isef Nº11 como centro de operaciones en Santa Fe con conexiones directas a las otras dos sedes de los Suramericanos y la casa central del canal en Buenos Aires.

En el Isef Nº11 también se instaló el host broadcast integrado por Quality Media Producciones, Torneos y MediaPro , que lleva adelante la trasmisión oficial del evento. Son 12 señales que reparten a más de 20 canales que adquirieron los derechos. A su vez, cada señal puede vender esa producción, lo que implica un delay hasta llegar a la pantalla de los hogares.

El equipo de TyC Sports llegó y se acomodó en la sala de radio que habitualmente utilizan los estudiantes de periodismo deportivo de la Escuela de Perfeccionamiento e Investigación del Isef Nº 11. Las instalaciones le permitieron dividir la zona del control donde hay dos productores y dos encargados del sonido; de la zona del estudio donde Gonzalo Bonadeo y Daniela Etcheverry siguen el minuto a minuto. No hay cámaras, hay mucho evento multideportivo en el fuste del grupo.

Gonzalo Bonadeo sigue de cerca los resultados del Shortboard y la producción define de fondo Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En Rosario eligieron instalar la base de la trasmisión, que se conecta directamente con Santa Fe capital y Rafaela cuando la competencia, las medallas o un triunfo argentino así lo amerite. No obstante, desde Buenos Aires siguen atentos la locución de Bonadeo o el resto del equipo periodístico para ir eligiendo o “ponchando” una de las 12 señales que ofrece la televisación oficial de la empresa española o alguna de las 8 cámaras propias que tiene la empresa argentina, cuatro en Rosario y dos para cada una de las otras sedes. “Elegimos donde mandar las cámaras según lo que deje de lado la trasmisión oficial”, le contó a La Capital, Martín Vara, productor general de TyC Sports en Rosario con 16 eventos en el ciclo olímpico, cinco Juegos Olímpicos desde 2007. El "team leader", aunque no le guste esa denominación para su rol, habló con el regocijo de alguien que tiene un problema resuelto: "Nosotros con Gonzalo (por Bonadeo) tenemos al as de espada. Maneja todo".

Sabrina Pérez, Martín Vara y Pato Sánchez, en la producción del estudio improvisado de TyC Sports Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Vara es el encargado de distribuir al equipo de periodistas y técnicos. Una cámara para allá, un periodista del otro lado, una coordinación para cubrir el debut de un deporte, pero no descuidar el cierre de un argentino en competencia. Todos aceptan las decisiones y a partir de allí se inicia el secreto de la vigencia de TyC Sports. “Lo fundamental es llegar primeros a un evento, llegar con tiempo. Hablar con la familia. Conocer el deporte más allá de las reglas. Eso nos hace diferentes. Los chicos nos reconocen”, explicó Vara sobre el éxito del canal en eventos donde los deportistas amateurs son mayoría. Los cronistas Guido Bercovich, Fernando Cicutti, Juan Manuel Rinaldi, Camila San Martin, Santiago Fiorda, Mariano Luis-Larre y Gabriel Pereira, son el primer anillo de contención para esos deportistas en auge.

En esa línea, Vara destacó la “revinculación” entre Bonadeo, cara visible del canal, con la nueva generación de deportistas que "a medida que hacemos coberturas, charlan, nos vamos conociendo y terminan dando su Instagram para aumentar seguidores”. Más de un atleta sueña con salir de la cancha, enfrentar los micrófonos del canal y darse conocer al mundo.

Los días de Vara, Bonadeo y de las casi 30 personas que la empresa trajo a Santa Fe son extensos. Comienzan a las 6 y se cierran, en el mejor de los casos, a las 22. El cierre final se da cuando reciben la grilla con los deportes del día siguiente y pueden definir el cronograma de coberturas. Según Vara, TyC Sports planteó para Santa Fe 2026 una cobertura similar a los Juegos Olímpicos de Tokio en 2024 con una programación dedicada al evento hasta el 26 de septiembre.

Guillermo Mattar, Maxi Garcia, Lautaro Mourin (TyC Sports digital) y Camila San Martín Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El próximo domingo la competencia llega a su fin y el lunes Bonadeo, Vara y el resto del equipo da vuelta de página y comienza a pensar en los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

La empresa española que lleva los juegos al mundo

Una puerta blanca sin señales ni indicios de que del otro lado esté el corazón de la trasmisión oficial de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. En el edificio del Isef Nº 11 impera el silencio, la calma y para ingresar a la zona donde Quality tiene el centro de operaciones hay que cruzar esa entrada.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Un pasillo de unos 30 metros con oficinas a los costados. Tres a la izquierda con los estudios, dos a la derecha, la primera ocupada por el personal de estadísticas y resultados, la otra donde Quality lleva adelante la producción de las trasmisiones.

Sebastián Dalli es argentino, jefe de producción de Quality y el encargado de mostrarle a La Capital cómo trabaja la trasmisión oficial, que pone a disposición 12 señales para quienes adquieran el paquete que ofrece la empresa española.

Sala de producción de Quality Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

Para este evento, la empresa diagramó un esquema con tres meses de anticipación, dedicó más de 300 trabajadores entre España, Argentina y Colombia. Sólo en Rosario hay unos 120. En cuanto a la técnica, Quality trajo a Rosario parte de los equipos que cubrieron los Juegos Centroamericanos de República Dominicana. Para el evento preparó 120 cámaras en toda la provincia, tres estudios en el Isef Nº 11, cinco en España que manejan las cámaras en forma remota y siete móviles, camiones de trasmisión itinerantes según Dalli o su compañero español Luis Gamez distribuyan. “Eso te permite ante una eventualidad o último momento cambiar la locación de la trasmisión”, explicó Dalli a este medio.

Quality ofrece dos tipos de servicio: uno con locución oficial y otro de sonido de ambiente. Las cadenas que compren los derechos pueden elegir cuál activar. Además, cada señal cuenta con varias cámaras, siendo el máximo de 12 cámaras en el caso de atletismo, deporte madre del olimpismo.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

En Santa Fe 2026 hay 46 deportes, Quality elige 12 día a día para trasmitir, aunque puede tener presencia en seis más y alcanzar una cobertura de 18 deportes debido a su amplio despliegue. Dalli subrayó que la elección de las disciplinas a cubrir y cual no, depende de una valoración en cuanto al mundo olímpico y la organización.

Los días para el equipo de Quality son largos. La diferencia horaria con España hace que “ya a las 6 estemos activos porque allá están a todo ritmo” y, en el mejor de los casos, “terminamos a las 22”, contó Dalli, que para este evento visitó varias veces con antelación Rosario y desde el 1º de septiembre se instaló definitivamente en la ciudad.