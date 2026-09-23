Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

La Ciudad de Buenos Aires anunció que seis de cada diez vehículos pagarán menos o directamente quedarán exentos, mientras que ninguno tendrá aumentos. En Santa Fe, el esquema para 2027 todavía no está definido y se conocerá cuando se presente el Presupuesto provincial.

El impuesto a las patentes volverá a quedar en el centro de la discusión tributaria de cara a 2027. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció este miércoles una fuerte reducción de la carga sobre los vehículos: seis de cada diez autos pagarán menos o dejarán directamente de tributar, mientras que para el resto el monto quedará congelado en los valores de 2026 .

La decisión abre inevitablemente la pregunta sobre qué ocurrirá en Santa Fe , donde el gobierno provincial se encuentra en plena elaboración del Presupuesto 2027 y todavía no comunicó cuál será la política para la Patente Única sobre Vehículos durante el próximo ejercicio.

La administración de Maximiliano Pullaro tiene plazo hasta el 30 de octubre para enviar el proyecto de Presupuesto a la Legislatura . Por ahora, el Ministerio de Economía provincial trabaja con las pautas macroeconómicas planteadas por Nación, entre ellas una inflación anual proyectada del 18%, un dólar de $1.847 y un crecimiento económico del 3%.

El anuncio del gobierno porteño alcanza a un parque de aproximadamente 1.630.000 vehículos . De ese total, 824.000 —el 50%— pagarán una patente inferior a la de 2026 y otros 654.000 —el 40%— abonarán exactamente el mismo importe.

A ellos se suman 152.000 vehículos, el 10% del padrón, que directamente dejarán de pagar porque la Ciudad de Buenos Aires ampliará la exención por antigüedad. Actualmente alcanza a los vehículos con más de 25 años y desde 2027 comprenderá a aquellos de 20 años o más.

En otras palabras, seis de cada diez vehículos tendrán una reducción efectiva de la carga: cinco porque pagarán menos y uno porque quedará exento. Ningún automóvil pagará más que en 2026, según anunció oficialmente la administración porteña.

La medida será incorporada al proyecto de Presupuesto que el Ejecutivo de Jorge Macri enviará a la Legislatura porteña el próximo 30 de septiembre. El esquema contempla una reducción de las alícuotas en los distintos segmentos de valuación de los vehículos.

Entre los ejemplos difundidos oficialmente aparece un Renault Kwid 2025, cuya cuota bimestral bajaría de $134.300 a $72.000, una reducción cercana al 46%. Para un Peugeot 208 modelo 2023, el pago descendería de $136.500 a $87.800, mientras que un Fiat Cronos 2020 pasaría de $110.900 a $56.800.

Un Volkswagen Gol 2014, en cambio, continuaría pagando $17.600 por período. Y un Chevrolet Corsa 2006 dejaría de tributar debido a la ampliación de la exención por antigüedad.

Los vehículos eléctricos seguirán exentos y se mantendrá además el régimen diferencial para los híbridos.

Qué pasará con las patentes en Santa Fe

En Santa Fe todavía no está definido cuánto se pagará de patente en 2027 ni si habrá topes a los aumentos. La provincia ya inició formalmente el proceso de formulación del Presupuesto del próximo año, pero aún no presentó el proyecto que determinará los recursos y gastos del ejercicio.

La Patente Única sobre Vehículos es un impuesto provincial, aunque su administración se realiza a través de municipios y comunas. El monto se determina fundamentalmente en función de la valuación fiscal de cada vehículo, que puede tomar como referencia información del Registro Automotor, precios del mercado, cotizaciones de seguros y publicaciones especializadas.

El antecedente más cercano es lo resuelto para 2026. Para este año, la provincia mantuvo las alícuotas del impuesto y estableció que el aumento respecto de 2025 no podía superar el 30% para los vehículos hasta modelo 2022. Ese límite no se aplicó a las unidades modelo 2023, 2024, 2025 y 2026.

El Ministerio de Economía santafesino ya comenzó a delinear el proyecto provincial tomando como referencia las principales variables del Presupuesto nacional: 18% de inflación para 2027, crecimiento del PBI del 3% y un tipo de cambio de $1.847. El Ejecutivo también anticipó que buscará priorizar seguridad, educación, salud y la continuidad de las obras públicas en marcha.