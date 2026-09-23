La Capital | Juegos Suramericanos | hinchas

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

La hinchada de la selección argentina en los Juegos Suramericanos no soportó el empate parcial en las semifinales del torneo y exigió más actitud al equipo

23 de septiembre 2026 · 17:13hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Coloso Marcelo Bielsa se desborda de hinchas en cada presentación de la selección sub 19 de Argentina

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital

El Coloso Marcelo Bielsa se desborda de hinchas en cada presentación de la selección sub 19 de Argentina

La selección argentina sub 19 logró un triunfazo en la última pelota del partido ante su par de Perú y avanzaron a la final por la medalla dorada en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Pero antes de festejar el gol de Espíndola, los hinchas desde las tribunas bajó el típico canto, con insulto incluido, para un equipo que no podía doblegar a su rival.

Cuando el reloj marcaba los 35 minutos del segundo tiempo, los pibes de Argentina no podían salir del 0 a 0 contra el combinado peruano. Un rival que había ganado su grupo y presentó batalla ante los locales. Esto no importó y la televisación del encuentro captó con su sonido de ambiente un momento, por lo menos, repudiable cuando se escuchó el característico canto de cancha donde los hinchas piden más actitud a sus jugadores y denigran al rival de turno.

“Jugadores, la concha de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, bajó desde las tribunas del Coloso Marcelo Bielsa mientras el partido estaba igualado en cero. La Capital captó el momento justo donde las tribunas del Coloso ardían contra los futbolistas argentinos, mientras tanto en la trasmisión de TyC Sports el relator, al notar los agravios, dejó silencios para exponer una situación que poco se entiende frente a un partido de juveniles.

View this post on Instagram

Los Juegos Suramericanos están dentro del ciclo olímpico. Santa Fe y Rosario recibieron a decenas de deportes y el fútbol fue uno de ellos. Por reglamentación del Comité Olímpico Internacional (COI) y Organización Deportiva Suramericana (Odesur) a Rosario llegaron las selecciones juveniles sub 19 que buscan un lugar en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Este proceso está a cargo de Diego Placente, exjugador de la selección argentina y cercano a Lionel Scaloni, y jóvenes promesas del fútbol argentino como Ian Subiabre de Tigre o el rosarino Franco Domínguez de Estudiantes de La Plata. A los hinchas en el Coloso poco le importó el contexto y exigieron más actitud a los pibes.

Un reclamo de los hinchas no correspondido

Desde hace varios años la canción que entonaron los hinchas argentinos en Rosario forma parte del folclore del fútbol argentino. Es un canto que expresa el malestar y bronca de los hinchas de los clubes en momentos donde los equipos no los representa en la cancha. Con la selección argentina, en todas sus divisiones, pocas veces se escuchó y menos aún en los últimos 10 años. Por eso, el repudio del público en el Coloso sorprendió.

La selección argentina sub 19 tuvo una primera fase dubitativa. Con derrota en el debut con Paraguay, triunfo en el clásico rioplatense ante Uruguay y un empate agónico frente a Venezuela que le dio el boleto a las semifinales de los Juegos Suramericanos al combinado de Placente.

El partido con Perú era un nuevo capítulo en el torneo y se mostró en cancha. A pesar de ser 2º en la zona B, Argentina dominó a Perú, que había sido 1º del grupo A. En los 90 minutos, Argentina reglamentarios acumuló 24 tiros al arco, casi un remate cada minuto, y salvo por alguna corrida aislada de un osado peruano, la albiceleste no sufrió en el fondo.

>> Leer más: Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Por eso, el canto sobre el final en el que pedía actitud e insultaba a los jugadores argentinos, además de denigrar a los peruanos, no es correspondido. Argentina hizo todo para ganar y lo consiguió sobre el final con un golazo de Santiago Espíndola.

Destacado muchas veces en redes sociales, el famoso “jugaaadores...” llegó a un torneo sub 19 de nivel internacional, para exigirle a jóvenes casi sin rodaje en primera división un resultado deportivo que muchas veces queda por detrás de la excelencia, amistad y respeto que pregona el olimpismo.

Noticias relacionadas
La selección argentina clasificó a la final de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Los organizadores de los Juegos Suramericanos 2026 hablaron junto a los constructores.

La inversión en obras públicas llegó a 50.000.000 de dólares en Rosario

Cossio, tercera desde la derecha, fue parte de una posta que combinó velocidad, precisión y trabajo colectivo para meterse entre los mejores de Sudamérica.

Juegos Suramericanos: la posta 4x100 mixta cosechó otra medalla de plata para Argentina

El intendente Pablo Javkin, flanqueado por Mario Moccia y Gustavo Borro.

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

Ver comentarios

Las más leídas

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

A Newells se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Lo último

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Pedidos de investigaciones a fiscales generan cortocircuitos dentro del MPA

Newells volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Newell's volverá a disputar la Messi Cup en Miami con los mejores clubes del mundo

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

El 50% de los profesores que participaron de la consulta de Coad respaldó la medida más dura. El mandato se debatirá este viernes en el plenario nacional.

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado
Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú
Juegos Suramericanos

Sorpresivos insultos de los hinchas argentinos a la selección sub 19 antes del triunfo agónico ante Perú

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol
Juegos Suramericanos

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo
Policiales

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión
Política

Un diputado socialista de Entre Ríos negó haber consumido droga en plena sesión

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

Central potenció un aspecto clave frente a un partido a todo o nada, con título de por medio

A Newells se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

A Newell's se le vienen dos rivales directos que tiene arriba y muy cerca

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Ovación
La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca
Ovación

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

La AFA amenaza con desafiliar a Vélez si lleva a la justicia ordinaria el reclamo por un error de Boca

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

Juegos Suramericanos: Argentina derrotó a Perú en el final y jugará por el oro en fútbol

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

La larga lista de jugadores que fueron parte de la gran campaña de Central en 2025 y ya no están

Policiales
Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión
Policiales

Una joven fue imputada por matar a su primo de una puñalada durante una discusión

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Detuvieron a un policía por violencia de género contra su pareja en barrio Echesortu

Santa Fe: compraban armas en forma legal para desviarlas al delito

Santa Fe: compraban armas en forma legal para desviarlas al delito

La Ciudad
Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe
La Ciudad

Patentes 2027: Buenos Aires anunció fuertes rebajas y qué pasará en Santa Fe

El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

El cementerio El Salvador invita a un recorrido guiado por el simbolismo masónico

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Docentes de la UNR llevan a Conadu la propuesta de un paro por tiempo indeterminado

Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo 

Damnificados por demoras en entregas de loteos acuden al Concejo 

Ley de financiamiento universitario: cuándo se debe aplicar el aumento salarial
Información general

Ley de financiamiento universitario: cuándo se debe aplicar el aumento salarial

Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual
La Ciudad

Apartaron a un docente del ex Nacional 1 por denuncias de acoso sexual

Quieren usar IA y cámaras para multar a quienes tiren basura ilegalmente en Rosario

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Quieren usar IA y cámaras para multar a quienes tiren basura ilegalmente en Rosario

Versiones contrapuestas por el robo en una empresa de transporte
Policiales

Versiones contrapuestas por el robo en una empresa de transporte

Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España
Ovación

Franco Colapinto defendió a Pierre Gasly tras las amenazas que recibió por el GP de España

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve
Información General

Qué es el botón de emergencias de Pami y para qué sirve

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

Por Leonardo Stringaro
Agro

Campaña 2026/27: el campo va por 157,8 millones de toneladas

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV
Información General

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Así funciona el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Por Gonzalo Santamaría
Juegos Suramericanos

Así funciona el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
Policiales

Dos crímenes resonantes, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

Gran revuelo por incendio en conocido bar del microcentro
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del microcentro

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores
Política

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

Newells jugará ante Lanús el mismo día en que la selección enfrentará a Burkina Faso

Newell's jugará ante Lanús el mismo día en que la selección enfrentará a Burkina Faso

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles empieza a traer de a poco el calor

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal
Juegos Suramericanos

Desarrollo deportivo: 22 provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

La Nación destina apenas el 1 por ciento de la obra pública a la provincia de Santa Fe

Por Facundo Borrego
Política

La Nación destina apenas el 1 por ciento de la obra pública a la provincia de Santa Fe

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer
Economía

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer