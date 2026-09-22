Desarrollo deportivo: veintidós provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

El proyecto es liderado institucionalmente por el COA y el Copar que articulan la implementación con las distintas provincias

Como si fuera una paradoja del futuro, el Museo de la Ciudad, donde funciona la Casa Suramericana, fue el lugar elegido para que, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, 22 provincias firmaran sus convenios de adhesión al CReAR Federal, un evento que sin dudas quedará en la historia del deporte nacional. El CReAR Federal es una política impulsada desde Rosario que ahora, de la mano del Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), busca articular bajo un mismo sistema el trabajo deportivo de todo el país con las y los deportistas en el centro, acompañando sus recorridos desde la formación hasta el alto rendimiento.

La firma de los convenios de adhesión implica construir una red, compartir conocimiento y generar herramientas comunes para que el desarrollo deportivo pueda tener más oportunidades en todo el territorio argentino.

Del acto participaron el intendente Pablo Javkin, el secretario de Deportes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; el presidente del COA, Mario Moccia, y el presidente del Copar, Gustavo Borro, entre otros. Al acuerdo se sumaron las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

El CReAR Federal

CReAR Federal propone integrar en un mismo esquema a provincias, confederaciones, federaciones, asociaciones, clubes, equipos técnicos y organismos del deporte olímpico y paralímpico. Este sistema permitirá compartir metodologías, información, herramientas de evaluación, capacitación y conocimiento, generando una estructura común para planificar el desarrollo deportivo en cada territorio.

El proyecto es liderado institucionalmente por el COA y el Copar, que articulan la implementación con las provincias y los distintos actores del sistema deportivo. La propuesta comenzó a desarrollarse a partir de la experiencia del CReAR Rosario, que durante los últimos años construyó una metodología basada en evaluación, ciencia aplicada, formación y acompañamiento de deportistas e instituciones.

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El CReAR empezó en Rosario

En la ocasión, Javkin recordó que el CreAR Federal es un programa “que empezó en Rosario con la idea de poner al atleta en el centro y con la idea de cuidar el desarrollo deportivo de nuestros chicos en los tres niveles del rendimiento deportivo, que practiquen un deporte, que lo hagan el mayor tiempo posible y que luego puedan crecer en el mediano y alto rendimiento”.

Y amplió: “Es un programa que trabaja con datos de cada uno de los atletas y que luego hemos planteado con el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico extenderlo, primero al resto de la provincia y luego al resto del país”.

Posteriormente, el intendente destacó que la implementación de esta iniciativa desde los primeros inicios de las y los atletas “es muy importante porque es una metodología de trabajo para que precisamente, como dice el lema: Donde nace el talento empieza el futuro de estos deportistas”.