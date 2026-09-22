La Capital | Juegos Suramericanos | Juegos Suramericanos

Desarrollo deportivo: veintidós provincias firmaron su adhesión al CReAR Federal

El proyecto es liderado institucionalmente por el COA y el Copar que articulan la implementación con las distintas provincias

22 de septiembre 2026 · 21:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
El intendente Pablo Javkin

El intendente Pablo Javkin, flanqueado por Mario Moccia y Gustavo Borro.

Como si fuera una paradoja del futuro, el Museo de la Ciudad, donde funciona la Casa Suramericana, fue el lugar elegido para que, en el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, 22 provincias firmaran sus convenios de adhesión al CReAR Federal, un evento que sin dudas quedará en la historia del deporte nacional. El CReAR Federal es una política impulsada desde Rosario que ahora, de la mano del Comité Olímpico Argentino (COA) y el Comité Paralímpico Argentino (Copar), busca articular bajo un mismo sistema el trabajo deportivo de todo el país con las y los deportistas en el centro, acompañando sus recorridos desde la formación hasta el alto rendimiento.

La firma de los convenios de adhesión implica construir una red, compartir conocimiento y generar herramientas comunes para que el desarrollo deportivo pueda tener más oportunidades en todo el territorio argentino.

Del acto participaron el intendente Pablo Javkin, el secretario de Deportes del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; el presidente del COA, Mario Moccia, y el presidente del Copar, Gustavo Borro, entre otros. Al acuerdo se sumaron las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

El CReAR Federal

CReAR Federal propone integrar en un mismo esquema a provincias, confederaciones, federaciones, asociaciones, clubes, equipos técnicos y organismos del deporte olímpico y paralímpico. Este sistema permitirá compartir metodologías, información, herramientas de evaluación, capacitación y conocimiento, generando una estructura común para planificar el desarrollo deportivo en cada territorio.

El proyecto es liderado institucionalmente por el COA y el Copar, que articulan la implementación con las provincias y los distintos actores del sistema deportivo. La propuesta comenzó a desarrollarse a partir de la experiencia del CReAR Rosario, que durante los últimos años construyó una metodología basada en evaluación, ciencia aplicada, formación y acompañamiento de deportistas e instituciones.

>>Leer más: Juegos Suramericanos: así funciona desde Rosario el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

El CReAR empezó en Rosario

En la ocasión, Javkin recordó que el CreAR Federal es un programa “que empezó en Rosario con la idea de poner al atleta en el centro y con la idea de cuidar el desarrollo deportivo de nuestros chicos en los tres niveles del rendimiento deportivo, que practiquen un deporte, que lo hagan el mayor tiempo posible y que luego puedan crecer en el mediano y alto rendimiento”.

Y amplió: “Es un programa que trabaja con datos de cada uno de los atletas y que luego hemos planteado con el Comité Olímpico Argentino y el Comité Paralímpico extenderlo, primero al resto de la provincia y luego al resto del país”.

Posteriormente, el intendente destacó que la implementación de esta iniciativa desde los primeros inicios de las y los atletas “es muy importante porque es una metodología de trabajo para que precisamente, como dice el lema: Donde nace el talento empieza el futuro de estos deportistas”.

Noticias relacionadas
juegos suramericanos: asi funciona desde rosario el gigantesco operativo de tv que llega a todo el mundo

Juegos Suramericanos: así funciona desde Rosario el gigantesco operativo de TV que llega a todo el mundo

Argentina viene de empatar 1 a 1 con Venezuela en los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Los Leones triunfaron ante Chile. 

Los Leones vencieron a Chile y conquistaron la medalla dorada en Santa Fe

Santino Basaldella se colgó dos medallas de oro en Stand Up Paddle en estos Juegos Suramericanos.

Santino Basaldella, rosarino y doble medalla de oro: "Viví en una camioneta con doce tablas"

Ver comentarios

Las más leídas

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Lo último

Juegos Suramericanos, día 11: con fútbol y tenis, agenda del miércoles de los rosarinos

Juegos Suramericanos, día 11: con fútbol y tenis, agenda del miércoles de los rosarinos

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

El acusado por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini afronta un pedido de prisión perpetua
Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV
Información General

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores
Política

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Ovación
Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Por Leandro Garbossa
Ovación

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Policiales
Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
Policiales

Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Casilda: Don Beto, imputado por liderar un grupo que vendía cocaína y marihuana

Casilda: Don Beto, imputado por liderar un grupo que vendía cocaína y marihuana

Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

La Ciudad
Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales
La Ciudad

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Por Tomás Barrandeguy
La Ciudad

El Niño: Rosario extenderá el monitoreo más allá del período crítico pronosticado

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9
La región

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario
La Ciudad

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario
La ciudad

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido
Policiales

Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir
Zoom

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas
Policiales

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
Política

Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
La Ciudad

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación
Agro

Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
Ovación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia