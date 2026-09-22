El partido de Newell's ante Lanús todavía no tiene horario por un partido de la selección

Newell's biene de obtener su primer triunfo como visitante en el Clausura, con un gol de Santiago Solari en la cancha de Platense.

Newell's todavía no sale del todo de la resaca que le dejó el gran triunfo ante Platense, en la última fecha del Clausura, pero el cuerpo técnico y el plantel ya piensan en el próximo compromiso del equipo, que será contra Lanús por la fecha número 11 del certamen.

El domingo, en Vicente López, el equipo de Frank Kudelka sacó ventajas con un gran gol de Santiago Solari y después justificó ampliamente su triunfo. Aunque al final sufrió, aunque inmerecidamente, Newell's sumó tres puntos de oro en su lucha por entrar a los playoffs, pero sobre todo por sumar en las tablas anual y de promedios.

El partido se jugó con lluvias intermitentes, por momentos torrenciales, pero el triunfo de Newell's fue justificado de principio a fin. La victoria tuvo un valor agregado: fue la primera del rojinegro fuera del Coloso en lo que va del Clausura.

La buena racha de Newell's

Newell's viene dulce: ganó dos partidos seguidos en el Coloso (a Deportivo Riestra y Banfield), igualó otros dos consecutivos de visitante en los que no la pasó bien pero pudo asegurar el punto (frente a Estudiantes y Central), luego obtuvo otra igualdad ante Vélez en el Parque y finalmente venció a Platense en Vicente López. Una racha muy buena para un equipo que por fin parece haberse parado en la cancha.

El próximo rival será Lanús, que viene de vencer a Estudiantes y tiene la misma cantidad de puntos que el Rojinegro. Ambos ocupan hoy los puestos 7 y 8 en la clasificación de la zona que definirá los pases a los playoffs del torneo Clausura.

El partido ante el Granate está programado para el 3 de octubre en Lanús, pero a esta altura todavía no se sabe a qué hora se jugará. Es que el mismo día la selección argentina jugará ante Burkina Faso, en el marco de la fecha Fifa. Aunque la Asociación del Fútbol Argentino mantendrá algunos partidos, entre ellos el de Newell's, los horarios y otros detalles todavía no están definidos.

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Contra Burkina Faso, con todo por definirse

Es más, la AFA todavía ni siquiera definió el escenario y el horario del partido de Argentina de ese día, que será el segundo de una serie de tres en el marco de la fecha Fifa. En principio el partido se jugaría en el Monumental, igual que el choque ante Benín que servirá de despedida de Lionel Messi de la selección, aunque también se analiza la posibilidad de mudarlo a la Bombonera. En cualquier caso, todavía no está definido.

El cruce entre Newell's y Lanús corresponderá a la fecha número 11 del Clausura. Después quedarán cinco partidos más, en los que el Rojinegro enfrentará a Gimnasia de Mendoza (V), Central Córdoba (L), San Lorenzo (V), Unión (L) e Instituto (V). Un sprint final en el que el equipo de Kudelka intentará llegar por primera vez a los playoffs desde que los torneos se juegan con el actual formato.