Pity Álvarez fue internado tras sufrir una crisis hipertensiva y permanece en terapia intermedia

El cantante ingresó a un hospital porteño tras sufrir una descompensación en su casa, en vísperas de la audiencia prevista para este miércoles por el juicio que enfrenta

Este miércoles estaba prevista una nueva audiencia por el juicio que enfrenta Pity Álvarez

Cristian "Pity" Álvarez fue internado en un hospital de la Ciudad de Buenos Aires después de sufrir una crisis hipertensiva en su casa durante la noche del martes. El músico permanece estable y bajo observación, mientras los médicos evalúan su evolución.

El episodio ocurrió alrededor de las 23, cuando un familiar solicitó asistencia al SAME. Una ambulancia llegó al domicilio y trasladó al cantante al centro de salud para continuar con la atención médica.

El director del SAME, Alberto Crescenti, confirmó que Álvarez ingresó con un cuadro de hipertensión y deterioro cognitivo.

En diálogo con ElTrece, Crescenti explicó que el equipo médico constató el cuadro de salud del músico: "Enviamos una ambulancia de cercanía. Constató en el paciente una descompensación con una crisis hipertensiva, una máxima de 200 milímetros de mercurio cuando le tomaron la presión arterial".

Según el titular del SAME, los profesionales decidieron trasladarlo debido a los valores elevados de presión: "Se decidió el equipo de la ambulancia a trasladarlo para finalizar su tratamiento, ya que la presión estaba elevadísima".

El funcionario aclaró que todavía no se determinó qué provocó la descompensación: "Desconocemos el disparador, desconozco si este hombre estaba en tratamiento, si es hipertenso o si no es hipertenso".

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La internación se produjo horas después del accidente de tránsito que Pity Álvarez protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio.

El músico conducía un Volkswagen Bora cuando impactó contra un Peugeot 208 que cargaba combustible. El conductor del Peugeot y Álvarez resultaron ilesos.

Qué pasará con el juicio contra Pity Álvarez

La internación también afecta el cronograma del juicio que enfrenta Pity Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz.

Para este miércoles, desde las 11:30, estaba prevista una nueva audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29. Durante la jornada debían declarar cuatro testigos propuestos por la defensa del músico.

Entre los testigos previstos figura Cristina Congiu, madre de Álvarez, además de Claudio Sosto, Lucas Práctico y Yanina Vissio, personas vinculadas con el barrio y el círculo cercano del cantante.

Sin embargo, el abogado Sebastián Queijeiro cuestionó la posibilidad de realizar la audiencia ante la ausencia de su defendido: "No creo que se haga la audiencia. Sería inhumano hacer la audiencia si Cristian no está".

Durante la última audiencia, Álvarez tampoco había asistido debido a una descompensación. En esa oportunidad, el debate continuó porque el tribunal lo había autorizado previamente.

La nueva internación de Álvarez deja ahora pendiente la definición sobre la continuidad de la audiencia prevista para este miércoles.