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Quién es el amigo rosarino que le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

La prenda tiene más de medio siglo de historia y está asociada al liberalismo económico. El propio presidente contó quién se la obsequió y por qué le tiene un especial afecto

23 de septiembre 2026 · 19:34hs
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Quién es el amigo rosarino que le regaló a Milei la corbata de Adam Smith que lució ante la ONU

El presidente Javier Milei volvió a poner el foco en su vestimenta durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas: llevó una corbata con el perfil repetido de Adam Smith, el padre de la economía de libre mercado. El detalle fue destacado en redes sociales por el canciller Pablo Quirno, quien compartió una imagen del mandatario junto al ministro de Economía, Luis Caputo, minutos antes de la exposición.

Pero detrás de la corbata hay una historia con nombre y apellido: Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, el think tank liberal cuya sede está en Rosario.

Consultado por TN sobre la prenda, el propio Milei develó el origen del regalo: “A esta corbata le tengo mucho cariño porque me la regaló Gerardo Bongiovanni, presidente de la Fundación Libertad, en una de las premiaciones que me hizo. Tengo entendido que se la regaló Milton Friedman y, si no, es muy parecida a las que usaba Friedman”.

El presidente no ocultó su entusiasmo por el simbolismo de la prenda: “Esta corbata es toda una declaración. Nunca uso corbatas rayadas, siempre uso corbatas planas, pero, dado el rol de la inteligencia artificial, me parece un gran momento para revivir las ideas de Adam Smith. Es decir, Adam Smith tiene errores en sus textos, pero eso no quita la parte maravillosa de su contribución”.

Una corbata con más de medio siglo de historia

Según fuentes de la comitiva argentina, la llamada “corbata de Adam Smith” fue creada en 1968 por integrantes del Political Economy Club de la Universidad de St Andrews, en Escocia. Más tarde, el Institute of Economic Affairs (IEA) de Londres contribuyó a su comercialización y difusión, y con el tiempo se transformó en una suerte de señal de pertenencia entre economistas, académicos y dirigentes identificados con las ideas de mercado.

Durante los años 70 y 80 ganó particular visibilidad en Estados Unidos de la mano de Milton Friedman, principal referente de la Escuela de Chicago, quien fue fotografiado en varias ocasiones usándola. Milei se ha declarado en reiteradas oportunidades admirador del economista estadounidense: en diciembre de 2024 recibió en Roma el Premio Internacional “Milton Friedman”, y en esa ceremonia sostuvo que Friedman “ha tenido un rol fundamental para recobrar el camino hacia las ideas de la libertad”, al que responsabilizó por haber derribado “el aparato keynesiano” tras décadas de dominio de esa escuela.

Devoción declarada por Adam Smith

No es la primera vez que Milei rinde tributo público a Adam Smith. En marzo pasado había encabezado un homenaje al economista escocés en el Palacio Libertad, donde afirmó: “Básicamente Adam Smith es a la economía lo que Gauss a la matemática, es decir, una persona que escribió 200 años adelantado a su época”.

Para el mandatario, Smith anticipó nociones clave sobre el crecimiento económico, los rendimientos crecientes, la división del trabajo y el progreso tecnológico a partir de su análisis de la producción y la especialización, ideas que —sostiene— siguen vigentes para discutir apertura comercial, competencia y desregulación. En esa línea, definió a la inteligencia artificial como “la fábrica de alfileres del siglo XXI”, en referencia al célebre ejemplo de división del trabajo de "La riqueza de las naciones", publicada en 1776.

Quién es Gerardo Bongiovanni

El rosarino Gerardo Bongiovanni es un referente del liberalismo argentino. Además de presidir la Fundación Libertad, es cofundador y director general de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), plataforma que llegó a presidir el escritor y Premio Nobel Mario Vargas Llosa, con quien mantuvo una relación de trabajo estrecha. Integra también la mesa directiva de la Mont Pelerin Society, considerada la organización liberal más importante del mundo, y preside Red Libertad, que nuclea a think tanks liberales del interior del país.

En el plano político, Bongiovanni funcionó históricamente como nexo entre los intelectuales liberales, el empresariado y dirigentes de centroderecha, con vínculos que en su origen estuvieron más cerca del macrismo que del propio Milei. Su gesto con la corbata lo volvió a poner en el centro de la escena.

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