La actriz Hayden Panettiere murió por sobredosis accidental con fentanilo

Así lo reveló la autopsia. La protagonista de "Héroes" y "Nashville" falleció el pasado 16 de agosto en un departamento de Greenville, Carolina del Sur

La actriz Hayden Panettiere murió por una sobredosis accidental de varias drogas, incluido fentanilo, según precisó un forense de Carolina del Sur.

Panettiere, de 36 años, fue encontrada inconsciente en un departamento en Greenville, Carolina del Sur, el 16 de agosto. Su novio, Brian Hickerson, y el hermano, Zach Hickerson, estaban en la casa.

Según un comunicado de la Oficina del Forense del Condado de Greenville, en el cuerpo de Panettiere se encontró una combinación de fentanilo y su subproducto químico, así como el ansiolítico alprazolam, un relajante muscular y un fármaco utilizado para tratar la depresión y otros trastornos graves de salud mental.

Kasey Kitchen, publicista de la familia, dijo que “la investigación aún está en curso y el caso es complejo”. La policía de Greenville confirmó que su investigación sobre la muerte de Panettiere continúa.

La actriz de "Scream", "Héroes" y "Nashville" había sido dada de alta de un centro de rehabilitación por drogas en Malibú, California, apenas unas semanas antes de su muerte. Planeaba pasar su cumpleaños en Grenville y luego viajar a Ucrania para visitar a su hija.

El investigador encontró pastillas azules prensadas y un sorbete sobre una mesa que posteriormente dieron positivo a fentanilo. Según el informe, en su valija se encontró una sustancia blanca en polvo dentro de un estuche de gafas de sol.

Los paramédicos acudieron al departamento de Panettiere el mes pasado tras una llamada al 911 y le practicaron RCP durante más de 40 minutos antes de que se declarara su muerte. Una autopsia no encontró señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento, señaló en un comunicado el forense del condado de Greenville, Mike Ellis.

En “This Is Me”, sus memorias publicadas en mayo pasado, Panettiere describió los problemas de su fama temprana y reconoció haber sido adicta al alcohol y haber sufrido depresión posparto tras el nacimiento de su hija, Kaya, con el boxeador ucraniano Wladimir Klitschko en 2014.

También recordó a su hermano menor, Jansen Panettiere, quien también era actor y que murió por una afección cardíaca a los 28 años, y habló de su larga relación con Brian Hickerson y de las acusaciones de que la agredió físicamente.

“Yo misma me interné en el primer centro de tratamiento. Me estaba ahogando”, dijo en una entrevista de 2023.