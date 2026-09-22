Presupuesto 2027: la Nación destina apenas el 1 % de la obra pública a Santa Fe y posterga los grandes proyectos

El gobierno nacional incluyó cinco obras viales para la provincia, pero asignó sólo $1.598 millones para el año próximo. El tercer carril de la autopista Rosario-Buenos Aires tendrá un avance mínimo y más del 93 % de los trabajos quedaría para después de 2030

El gobierno de Javier Milei envió en el presupuesto 2027 los detalles de las obras de inversión que planea hacer en la jurisdicción Santa Fe y sigue con la motosierra, nada más que ahora hizo un intento por salir del cero. Apuntó apenas cinco obras viales, de las cuales una sola prevé una construcción de fondo, que es el tercer carril de 10 kilómetros en la autopista Rosario-Buenos Aires. Sin embargo, para 2027 el avance proyectado y, por ende, los recursos asignados son casi nulos.

El ministerio de Economía destinará a la provincia de Santa Fe apenas el 1% (1.598 millones de pesos) de los recursos totales del ítem obra pública en todo el país que representan unos $156.575.676.000.

Como una síntesis podría decirse que se devenga poco dinero, pero intentan hacerlo en un lugar que ha recibido las mayores críticas por el abandono de las obras viales desde que asumió la gestión en 2023. De hecho, la A012 terminó transfiriéndose a Santa Fe para su mantenimiento. Pero vale mirar lo que realmente representa para 2027.

Esta vez son cinco proyectos, con algunas peculiaridades para resaltar. Por un lado, el importe asignado a devengar para el año próximo en algunos casos es simbólico y el avance proyectado mínimo , algo que recién se incrementa después de 2029. Es decir, las obras se terminarían recién a partir de 2030 sin fecha específica.

La asignación de valores simbólicos es una práctica que puede ocurrir, aunque en este caso, en un marco de ajuste fiscal, puede interpretarse la alternativa de que esos recursos sean reconducidos.

A su vez, dos de esos proyectos ya estaban presupuestados para el corriente año. Como la “conservación de rutina” en la ruta nacional N° 11, desde el empalme de Circunvalación de Rosario hasta el de la A012 (en el presupuesto dice equivocadamente que va desde el 314,44 km al 464,53 km, pero son en realidad menos de 25 kilómetros), por 318 millones de pesos para 2027.

Eso representaría apenas el 1,5% en términos de avance. Casi el 70% de la obra se proyecta para después de 2030. El total de la obra sería de $21.275.000.

El otro proyecto que se repite del presupuesto pasado es el “reciclado y bacheo de carpeta de concreto asfáltico, reparación de losas de hormigón y mantenimiento de banquinas de la ruta nacional N° 178, desde empalme de ruta nacional N° 33 hasta Las Rosas.

Son unos 85 kilómetros, por poco más de 59 millones de pesos, que representa el 0,12% de los 47.850.000.000 de la obra total que pondría en marcha recién dentro de cuatro años el 67% de su avance vaya a saber repartido en cuántos años más.

¿Tercer carril?

El caso más llamativo es el de la construcción del tercer carril en la autopista Buenos Aires-Rosario, en el tramo que va desde la Circunvalación hasta la A012, que representa poco más de nueve kilómetros.

El monto destinado para 2027 son 315 millones de pesos, un monto que no alcanza ni para instalar un obrador. Eso representa menos del 4% del total que se aproxima a los $7.985.000.000. Lo curioso es que se proyecta que en 2028 se avance un 1,44%, en 2029 un 0,81% y el “resto”, es decir, después de 2030 el 93,80% de la obra.

Probablemente en este aletargamiento de la ejecución juegue la confección simbólica del presupuesto o tenga que ver con la concesión privada que acaba de adjudicarse a CPC, constructora del grupo Indalo, para administrar la autopista Rosario-Buenos Aires desde el extremo sur de la ciudad hasta el límite interprovincial del arroyo del Medio.

En el pliego se establecía que al tercer año de concesión debía comenzarse la construcción del tercer carril. No está claro porqué el gobierno nacional establece recursos a devengar si no lo va a ejecutar.

Se suman como nuevas obras en el presupuesto la “conservación mejorativa” de la ruta nacional N° 33, en el tramo Sancti Spiritu con empalme de la Circunvalación de Rosario, unos 180 kilómetros. El total presupuestado es 641 millones para 2027, el 6,62% de la obra. Pero vale señalar que esa traza también estará concesionada por CPC.

La última obra presupuestada sobre la ruta nacional N° 11, en el tramo Las Garzas-Las Toscas, se presupuesta la conservación mejorativa del puente sobre el arroyo El Ceibalito por 265 millones que representan un avance en el primer año de casi el 16%. Aquel dicho de que una cosa es que esté escrito en el presupuesto y otra que se haga realidad, es más real que nunca.