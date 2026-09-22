La Capital | Política | Malvinas

Malvinas: la Argentina presentó una "protesta formal" en medio de la Asamblea de la ONU

El planteo fue realizado por instrucción del canciller Pablo Quirno, un día antes de la exposición del presidente Javier Milei ante las Naciones Unidas

22 de septiembre 2026 · 18:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
El canciller Pablo Quirno impulsó la “protesta formal” por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU.

Foto: Archivo / La Capital

El canciller Pablo Quirno impulsó la “protesta formal” por Malvinas en medio de la Asamblea de la ONU.

El gobierno argentino presentó una protesta formal contra el Reino Unido en medio de la tensión por Malvinas, mediante la instrucción del canciller Pablo Quirno y en medio de la realización en Nueva York de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), donde este miércoles disertará el presidente Javier Milei.

En Cancillería manifestaron que la nota "de protesta" expresa el "enérgico rechazo" del gobierno frente al reciente anuncio formulado por las autoridades ilegítimas de las Islas Malvinas respecto de la "pretendida extensión" de licencias de producción de hidrocarburos "offshore", así como de la "pretendida aprobación" para la adquisición de participaciones por parte de la empresa Navitas Petroleum Atlantic Limited en la licencia PL001.

"La Argentina reafirma categóricamente que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la Plataforma Continental resulta abiertamente contraria al Derecho Internacional y violatoria de la soberanía nacional", indicaron a través de un comunicado.

La decisión de Quirno

Asimismo, la cartera comandada por Quirno recordó que la realización de actividades unilaterales en el área sujeta a la disputa de soberanía "vulnera flagrantemente" la resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual insta a la Argentina y al Reino Unido a "abstenerse de adoptar decisiones que entrañen la introducción de modificaciones unilaterales en la situación" mientras se encuentre pendiente la resolución pacífica de la controversia.

El gobierno sostuvo que impondrá "todas las herramientas diplomáticas, administrativas, económicas, judiciales y legales" que estén a su alcance para "defender" los derechos soberanos y asegurar que quienes pretenden explotar "de modo ilegal" los recursos naturales nacionales "respondan ante la ley".

"Quienes intervengan directa o indirectamente en estas actividades ilegales quedarán expuestos a las sanciones administrativas, civiles y penales correspondientes. La Argentina reitera su disposición permanente a entablar un diálogo constructivo y sustantivo con el Reino Unido para reanudar las negociaciones bilaterales tendientes a poner fin a la anacrónica situación colonial y resolver la disputa sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes de conformidad con la resolución 2065 (XX) y demás resoluciones pertinentes de la Asamblea General de la ONU", concluyeron.

Noticias relacionadas
El Reino Unido ratificó su posición sobre las Islas Malvinas.

Malvinas: el Reino Unido respaldó a empresas vinculadas a la explotación de recursos

En la previa de su viaje a Nueva York, Javier Milei recorrió este viernes las instalaciones de Compañía Mega SA en Bahía Blanca.

Milei viajará a Nueva York para participar de la Asamblea General de la ONU

Una acción judicial de abogados ambientalistas frenó la explotación petrolera que Sea Lion desarrolla en las Islas Malvinas.

Proyecto Sea Lion en Malvinas: cómo se gestó la estrategia para frenar la exploración petrolera

Las islas Malvinas están ocupadas desde 1833.

Milei redobla la apuesta por Malvinas con una ley de defensa de la soberanía nacional

Ver comentarios

Las más leídas

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Lo último

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

El riesgo país superó los 550 puntos y los bonos argentinos volvieron a caer

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

El acusado por los crímenes del arquitecto Joaquín Pérez y del comisionista Ariel Simoncini afronta un pedido de prisión perpetua
Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV
Información General

El lunes 9 de noviembre será feriado nacional por la visita del Papa León XIV

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones
Información General

Histórico giro de los Testigos de Jehová: cambian su postura sobre las transfusiones

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres
La ciudad

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores
Política

Pullaro confirmó que no viajará a Francia con Milei y los gobernadores

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe
Juegos Suramericanos

Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

El rosarino que puede cambiar la historia del ACV y otras enfermedades

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Caminó 28 años desde Chile y está a un paso del objetivo: su casa en Inglaterra

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Central: el puño sobre la mesa a tiempo de una final, en la que llegará con bajas clave

Investigan agresión de hinchas de Newells en El Coloso del Parque 

Investigan agresión de hinchas de Newell's en El Coloso del Parque 

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Ovación
Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Por Leandro Garbossa
Ovación

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Básquet: Sergio Gatti felicitó el trabajo de Rosario y la provincia de Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos 2026: aumenta la seguridad para el partido de Argentina y Perú

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Juegos Suramericanos: la semifinal de fútbol de Argentina de este miércoles cambió de horario

Policiales
Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas
Policiales

Dos crímenes que sacudieron a Rosario, un acusado y testigos reservados: la clave de las causas

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Santa Fe: hallan a una mujer asesinada en el barrio Siete Jefes

Casilda: Don Beto, imputado por liderar un grupo que vendía cocaína y marihuana

Casilda: Don Beto, imputado por liderar un grupo que vendía cocaína y marihuana

Pity Álvarez protagonizó un choque contra un auto que cargaba nafta en una estación de servicio

La Ciudad
Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales
La Ciudad

Día del Jubilado: preparan un festival en la esquina de las peatonales

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Ruidazo de trabajadores de Pami Rosario: denuncian el vaciamiento de la obra social

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Gran revuelo por incendio en conocido bar del centro: el Sies asistió a dos mujeres

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9
La región

Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario
La Ciudad

Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario
La ciudad

Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario

Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo

Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido
Policiales

Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir
Zoom

Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas
Policiales

Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos

Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
Política

Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
La Ciudad

Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN

Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación
Agro

Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
Ovación

Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila
La Ciudad

Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
La Región

San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Policiales

Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
Juegos Suramericanos

El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
Información General

Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Política

Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos
Economía

El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos