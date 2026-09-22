Malvinas: la Argentina presentó una "protesta formal" en medio de la Asamblea de la ONU

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Corte temporal de tránsito en el puente sobre el río Carcarañá en la exruta 9
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Buscan multar a quienes vendan vapeadores a menores de edad en Rosario
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Impactante incendio en la planta alta de una casa en la zona sur de Rosario
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Cadetes: el 70 % usa moto y la mitad tiene secundario completo
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Lo acusan de amenazar a una mujer y herir a un chico con rifle de aire comprimido
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Icardi cruzó al gobierno bonaerense por suspender su licencia de conducir
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Las Flores: hallaron una ametralladora, 117 balas y otras seis armas
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Capacitan a clubes para prevenir riesgos durante la temporada de eventos
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Con apoyo del Reino Unido, Malvinas prorrogó las licencias a las petroleras
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Paro docente en las universidades: no hay clases ni en la UNR ni en la UTN
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Biocombustibles: un paso en el Senado hacia la nueva regulación
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Incidentes con All Boys: qué dice el informe arbitral sobre los hinchas de Central
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Fuerte choque cerca del aeropuerto: la camioneta es de Gastón Ávila
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San Lorenzo: coche fúnebre cayó por una barranca y quedó al borde del arroyo
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Condenaron a 18 años de prisión al taxista que mató a un amigo para robarle
Juegos Suramericanos
El fútbol de Argentina clasificó con el corazón en la boca a las semifinales
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Murió Carlos Alonso, pintor de una generación clave con Berni y Castagnino
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El tiempo en Rosario: martes con menos viento y un poco de sol
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Purga en la Quinta de Olivos: doce despidos, control militar y una renuncia
Economía
El 71,9 % de los argentinos está endeudado y el crédito se usa para gastos básicos