Las Leonas también consiguieron el oro tras golear a Chile en Santa Fe

La selección argentina se impuso ante el equipo chileno por 5 a 0 en la final de hockey femenino y cerró un torneo perfecto

Las Leonas volvieron a subirse a lo más alto del podio suramericano. El seleccionado argentino de hockey femenino goleó 5 a 0 a Chile este martes en la final disputada en el Estadio de la Asociación Santafesina de Hockey y se consagraron campeonas de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Argentina llegó a la definición con una campaña contundente y terminó de confirmar su dominio ante el seleccionado chileno, al que ya había derrotado 5-1 durante la fase de grupos. En esa primera etapa, Las Leonas también habían superado a Paraguay por 14-0, a Uruguay por 5-0 y a Perú por 19-1 . Así, llegaron a la final invictas y con una amplia diferencia de goles.

La final se disputó en la ciudad de Santa Fe. El hockey sobre césped se concentró en la Asociación Santafesina de Hockey, donde el seleccionado argentino volvió a celebrar ante su público.

Con este triunfo, Argentina se quedó con la medalla de oro, mientras que Chile obtuvo la plata. Uruguay, por su parte, derrotó a Paraguay en el encuentro por el tercer puesto y consiguió la medalla de bronce. De esta manera, el podio femenino quedó conformado por Argentina, Chile y Uruguay.

El título también le permitió a Las Leonas recuperar el oro suramericano después de la edición de Asunción 2022, cuando Chile se había quedado con el primer puesto y Argentina había obtenido la medalla de plata.

La conquista de Las Leonas se produjo el mismo día en que Los Leones también se consagraron campeones. El seleccionado masculino venció 3-1 a Chile en la final y sumó otra medalla dorada para la delegación argentina en Santa Fe 2026.