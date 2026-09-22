Central vendió la otra mitad del pase de Agustín Módica, el goleador del fútbol argentino

El delantero ítalo-argentino se fue a principios de año de Arroyito y en su nuevo equipo ya marcó 12 goles en 23 partidos

Central vendió la otra mitad de la ficha de Módica y el delantero ya es íntegramente jugador de Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

Central volvió a encarrilar su campaña hacia todos los objetivos que le quedan de acá hasta fin de año. El equipo de Jorge Almirón pelea en la tabla anual y el torneo Clausura, y el sábado definirá con Estudiantes al campeón de la Supercopa Internacional.

Aunque pareció que después de la eliminación en la Copa Libertadores el Canalla se complicaría en algunos de los objetivos que tiene por delante, las últimas dos victorias (ante Tigre y Argentinos Juniors) volvieron a ponerlo en carrera. Está bien en su zona en el Clausura y muy bien en la anual, y este sábado podría sumar una estrella.

Pese a sus muy buenas campañas en los torneos Apertura y Clausura, Central adoleció este año de un problema bastante notorio: sus delanteros no marcan goles. Por eso muchos hinchas se lamentan de que a principios de la temporada el club se haya desprendido de Agustín Módica, un delantero que sí la mete.

Módica se fue a Gimnasia de Mendoza a fines de enero y firmó un contrato hasta diciembre de 2029. El lobo mendocino compró en ese momento la mitad del pase del delantero ítalo-argentino y hace algunas semanas inició tratativas para adquirir el 50 por ciento restante.

Ahora, el club mendocino y Central llegaron a un acuerdo y el Lobo ya es íntegramente propietario de la ficha del delantero.

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Agustín Módica, de @GimnasiaMendoza, continúa como único líder de la tabla de goleadores del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 pic.twitter.com/YjmyNTaWv6 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) September 22, 2026

Marcó 12 tantos en 23 partidos en el Lobo

A Módica le va muy bien desde que está en Gimnasia de Mendoza. En total jugó 23 partidos oficiales, en los que marcó 12 goles. Es el goleador del torneo Clausura, con ocho tantos en nueve partidos.

Módica se formó en las inferiores de Central, jugó en todas las categorías y debutó en la primera división en 2023, con Miguel Russo como técnico. Pero en 2024 sufrió una lesión y estuvo un tiempo sin jugar. Cuando regresó, ya no tuvo lugar en el equipo. En total, jugó 23 partidos, en los que marcó siete goles y no dio ninguna asistencia.