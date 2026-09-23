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Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo

Lucas Emiliano Casco fue visto por última vez el 13 de septiembre pasado. Es hermano del joven encontrado sin vida en 2014 tras estar detenido en una comisaría

23 de septiembre 2026 · 14:45hs
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Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo.

Un hermano de Franco Casco está desaparecido y Fiscalía pide colaboración para hallarlo.

La Fiscalía Regional de Rosario emitió un pedido de colaboración para dar con Lucas Emiliano Casco. El joven tiene 26 años y fue visto por última vez el 13 de septiembre pasado. Es hermano de Franco Casco, joven desaparecido en 2014 y hallado sin vida en el río Paraná.

La denuncia por la desaparición la hizo su padre Ramón, con quien reside en el barrio Santa Lucía. El joven le dijo que iría al barrio Fontanarrosa, donde había vivido los últimos años y donde tiene un grupo de amigos.

Los allegados de Ramón creen importante relevar las cámaras de vigilancia de las paradas de colectivos en el recorrido, que incluye un enlace en la Terminal de Ómnibus. Lucas estaba vestido con un jogging gris, una campera de algodón azul y blanco y llevaba zapatillas negras.

>> Leer más: Caso Franco Casco: los policías imputados seguirán libres pero volverán a ser juzgados

Cualquier dato que sirviese, se deberá comunicar al 911 o vía redes sociales de Fiscalía Regional 2.

El caso Franco Casco

Franco Casco, de 20 años y oriundo de la ciudad bonaerense de Florencio Varela, llegó a Rosario en septiembre de 2014 para visitar familiares. El 6 de octubre fue detenido en el barrio Luis Agote y trasladado a la comisaría 7ª, donde fue visto con vida por última vez.

La Policía sostuvo que había sido liberado ese mismo día, pero 24 días después su cuerpo apareció en el río Paraná. La investigación pasó al fuero federal y se encuadró como una desaparición forzada seguida de muerte.

>> Leer más: Caso Franco Casco: Casación anuló las absoluciones y ordenó dictar una nueva sentencia

En 2021 comenzó el juicio oral contra 19 policías y un vecino, luego de que inicialmente fueran investigados 26 agentes de la comisaría. En julio de 2023, el Tribunal Oral Federal Nº 2 absolvió a todos los acusados en un fallo dividido. Uno de los tres jueces, Otmar Paulucci, votó en disidencia y propuso condenas para varios policías, mientras que los otros dos magistrados consideraron que no había pruebas suficientes para acreditar que Casco hubiera sido torturado y asesinado dentro de la seccional.

La situación judicial cambió en diciembre de 2024, cuando la Cámara Federal de Casación Penal anuló las absoluciones y ordenó dictar una nueva sentencia a partir de otro análisis de las pruebas. Los camaristas señalaron deficiencias e irregularidades en la investigación y cuestionaron la valoración fragmentada de la evidencia realizada en el juicio. Los policías imputados permanecen en libertad mientras continúa el proceso.

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