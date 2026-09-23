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Madrugada violenta en bulevar Oroño: balearon a un hombre y detuvieron a dos sospechosos

Entre los acusados por el ataque a tiros figura un adolescente de 15 años. La policía dio con los supuestos agresores en Pichincha

23 de septiembre 2026 · 09:02hs
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La víctima fue trasladada desde bulevar Oroño y Brown hasta el Heca.

Foto: Héctor Rio / La Capital

La víctima fue trasladada desde bulevar Oroño y Brown hasta el Heca.

Un hombre de 35 años fue internado este miércoles como consecuencia de una balacera en el bulevar Oroño. Después de la denuncia, la policía arrestó a dos personas a la madrugada en el centro de Rosario y secuestró un auto como parte del operativo.

En primer lugar, las autoridades precisaron que la víctima se encontraba fuera de peligro tras los disparos a la altura de calle Brown. Más tarde, los agentes a cargo del procedimiento detuvieron a un adolescente y a otro sospechoso de 58 años a pocas cuadras del sitio del ataque.

El equipo médico del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) se encargó de llevar al paciente hasta el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). Mientras tanto, las fuerzas de seguridad provinciales recogieron material balístico y hallaron más evidencia para esclarecer lo sucedido en uno de los principales corredores gastronómicos de la ciudad.

¿Qué se sabe de la balacera en bulevar Oroño?

Según fuentes oficiales, la balacera ocurrió cerca de la 1.20 de la mañana en Oroño y Brown. En ese momento, un hombre cayó herido en la vía pública y la policía comenzó a buscar a quienes lo agredieron.

De acuerdo al diagnóstico del Sies, un proyectil atravesó el tobillo de la víctima y le provocó una fractura. Después del traslado, quedó internado en el Heca con custodia policial.

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Además del procedimiento médico, las fuerzas de seguridad empezaron a patrullar la zona cercana a Pichincha y dieron con un sospechoso mayor de edad en Pueyrredón y Güemes. Asimismo, un chico de 15 años fue demorado en Catamarca y Santiago por el mismo episodio.

En cuanto a la evidencia relacionada con el ataque, las autoridades secuestraron un Renault Logan supuestamente empleado por los agresores. Por otra parte, los investigadores encontraron cinco vainas servidas de proyectiles calibre 380 en el sitio de la balacera.

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