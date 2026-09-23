Condenaron a 15 años de prisión al productor de Hollywood Harvey Weinstein

El proceso judicial que se prolongó por más de seis años. "Siento remordimiento por el dolor de Miriam Haley, pero tengo que reiterar mi inocencia”, dijo

El productor de cine Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por agredir sexualmente a una asistente tras un proceso judicial que se prolongó por más de seis años.

La sentencia de Weinstein por perpetrar un delito sexual a la entonces asistente de producción de televisión Miriam Haley llegó luego de que se anulara su condena de 2020. Un jurado volvió a declararlo culpable en un nuevo juicio el año pasado.

Weinstein fue una de las figuras más poderosas de la industria del entretenimiento, ganador del Óscar como productor por “Shakespeare in Love”, además de lograr siete premios Tony. Pero su caída fue rápida después de que las acusaciones de agresión sexual en 2017 desencadenaran el movimiento #MeToo.

En 2024, el Máximo Tribunal de Nueva York anuló la condena de Weinstein de seis años antes y ordenó un nuevo juicio, al dictaminar que el productor se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte del caso.

La acusación había pedido 25 años de prisión para Weinstein, de 74 años, por agredir sexualmente a Haley en su departamento de Manhattan en 2006. ya cumplió más de seis años mientras su caso pasó una y otra vez por el sistema de justicia penal.

“Haber sido agredida sexualmente por Harvey Weinstein tuvo un efecto devastador en mi vida y en mi sensación de seguridad que quizá nunca desaparezca. La decisión de hablar me obligará a tener cautela durante años. Para mí es una cadena perpetua”, declaró Haley.

Weinstein, por su parte, dijo en el tribunal: "Siento remordimiento por el dolor de Miriam Haley, pero tengo que reiterar mi inocencia”.

El testimonio de Haley

Haley, de 49 años, nació en Finlandia y se crio en Suecia. Contó que trabajó con Weinstein en el reality “Project Runway” en 2006 y que aceptó una invitación del productor para visitar su apartamento en Manhattan. Según su testimonio, él se abalanzó para besarla y ella lo rechazó, pero él la agarró, la empujó por la fuerza hacia un dormitorio y la agredió sexualmente, ignorando su pedido para que se detuviera.

Weinstein había sido condenado a 23 años de prisión por el caso de Haley y de una violación, pero el tribunal neoyorquino anuló esos veredictos en 2024. Juzgado por segunda vez el año pasado, volvió a ser declarado culpable pero el jurado lo absolvió de practicar sexo oral por la fuerza a otra mujer, Kaja Sokola, y no logró llegar a un veredicto sobre otra violación.

Después de que un nuevo juicio terminara con un jurado sin acuerdo en mayo, los fiscales de Manhattan retiraron el cargo de violación para buscar un cuarto juicio.

Weinstein fue hospitalizado seis veces desde 2025 y tiene cáncer de sangre, insuficiencia cardiaca congestiva y problemas renales. Desde hace varios años usa una silla de ruedas.