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Argentina vs. España en la final del Mundial 2026: hora, canales y posibles formaciones

La Albiceleste buscará defender el título de campeón del Mundo ante la Roja en Estados Unidos. En esta nota, los detalles del partido

17 de julio 2026 · 15:09hs
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Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

AP

Argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026.

La selección argentina enfrentará a España en el New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) en la final del Mundial 2026. Conocé el horario, las posibles formaciones y dónde ver el partido entre la Albiceleste y la Roja de este domingo por la tarde.

A qué hora juegan Argentina vs. España

La gran final de la Copa del Mundo entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el New York New Jersey Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El árbitro principal será el esloveno Slavko Vincic. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic. El jordano Adham Makhadmeh completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Mohammad Alkalaf será el juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. España

La transmisión de la final entre Argentina y España será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

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Posibles formaciones de Argentina y España

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal. DT: Luis de la Fuente.

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