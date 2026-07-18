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Gesto mundial: Campaz recibió un mensaje de apoyo en Colombia antes de volver a Central

El Club Deportes Tolima publicó un video especialmente dedicado al Bicho luego de la eliminación de su selección nacional frente a Suiza

18 de julio 2026 · 12:32hs
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Campaz metió el último gol de la victoria cafetera ante Uzbekistán.

Campaz metió el último gol de la victoria cafetera ante Uzbekistán.

La historia de Jaminton Campaz en el Mundial 2026 tuvo un final triste a nivel personal porque recibió muchas críticas y comentarios agresivos en redes sociales. En contraste con esta situación previa al regreso a Central, en Colombia también le dedicaron un mensaje de apoyo contundente este viernes, después de la eliminación frente ante Suiza.

"Conocemos tu camino y sabemos que ningún instante puede borrar toda una historia", manifestaron desde el Club Deportes Tolima, donde se formó el futbolista de 26 años. La institución decidió reivindicar su trayectoria frente a los cuestionamientos por la chance de gol que desaprovechó en el cierre del partido de los octavos de final.

Para defender al mediocampista, la entidad decidió hablarle a través de la voz de un jugador de las divsiones inferiores. En la grabación, el protagonista afirmó: "Aquí aprendimos que para llegar lejos, hay que caer y levantarse una y otra vez".

¿Qué dijo Jaminton Campaz sobre el mensaje de apoyo?

El día después de la publicación en redes sociales, el Bicho replicó el clip a través de su cuenta oficial de Instagram. "Gracias, tribu. Su cariño significa mucho para mí", escribió.

Campaz ponderó el video protagonizado por los chicos que entrenan en el predio San Gabriel. Asimismo, expresó: "Siempre orgulloso de mis raíces pijao".

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"Creemos, competimos y trabajamos para alcanzar lo que muy pocos logran. Cada día, pase lo que pase, es parte de nuesta historia porque cada paso ayuda a construirla", dijeron desde Deportes Tolima. A continuación, manifestaron: "Jaminton, eres el orgullo de una cantera que sigue soñando a través de tu historia".

Por otra parte, el club destacó el sacrificio, la humildad y el compromiso de quienes llegan a convertirse en futbolistas profesionales. De esta manera se pronunció a contramano de las durísimas críticas que recibió el volante desde que su selección nacional se quedó afuera de la Copa del Mundo.

¿Qué le pasó a Campaz en el Mundial 2026?

A cinco minutos del final del segundo tiempo suplementario de los octavos de final, Campaz llegó solo al área por un error de Manuel Akanji y Granit Xhaka. El futbolista tuvo una oportunidad muy clara para abrir el marcador, pero la pelota salió por arriba del travesaño cuando remató de zurda.

Tras el desempate por penales y la clasificación de Suiza, el Bicho fue apuntado en Colombia como uno de los responsables de la eliminación en Vancouver. Ángel Di María fue uno de los primeros que salió a defenderlo en redes sociales, atento a la difícil situación en la que se encontraba.

Lo cierto es que el debut mundialista del jugador también tuvo muchas cosas positivas. En su estreno absoluto marcó el último gol de la victoria por 3 a 1 ante Uzbekistán.

En total, Campaz disputó tres partidos en la Copa del Mundo 2026. Además del duelo con Suiza, también ingresó en el encuentro con Ghana por 16avos de final.

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