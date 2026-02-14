Pullaro abre el período de sesiones ordinarias en la Legislatura

El gobernador encabezará este domingo, desde las 10, el acto que se realizará por primera vez en la fecha que establece la nueva Constitución

El gobernador Maximiliano Pullaro, en la última apertura las sesiones ordinarias de la Legislatura.

El gobernador Maximiliano Pullaro abrirá este domingo el período de Sesiones Ordinarias Nº 144 de la Legislatura de la provincia de Santa Fe, con su discurso ante la Asamblea Legislativa.

El mensaje será a las 10 en el Recinto de la Cámara de Diputados. Es la primera vez que este acto institucional se realiza el 15 de febrero, tal como establece la recientemente reformada Constitución santafesina, redactada en 2025. Anteriormente, se llevaba a cabo el 1 de mayo.

La Asamblea será transmitida en vivo a través del canal de YouTube de la provincia. Se espera que el discurso del gobernador dure entre 50 minutos y una hora, y que haga un repaso de la gestión.

Desde la Casa Gris anticiparon a La Capital que los temas principales serán seguridad, educación, producción y obra pública.

Pullaro llega a la apertura de sesiones después de haber cerrado el conflicto con un sector de la policía, que reclamaba por aumentos salariales, salud mental y condiciones de trabajo.

Después de una semana de protestas, que incluyó móviles apostados en la puerta de la jefatura de la Unidad Regional II, en Ovidio Lagos al 5200, el gobierno logró cerrar el conflicto. Se retrotrajeron los pases a disponibilidad de los efectivos que habían abandonado el servicio y se estableció un piso salarial de $1.350.000 para todo el personal policial. A eso se suman una serie de adicionales para el personal que cumple tareas de calle en los distritos más conflictivos, entre ellos Rosario.

>> Leer más: Pullaro avaló la media sanción para bajar la edad de punibilidad: "Lo dijimos siempre"

En todo momento, Pullaro y sus ministros reconocieron que el reclamo de los policías era “justo y genuino”, pero apuntaron contra sectores desplazados de la policía, a los que acusaron de usar el malestar de los policías más jóvenes para desestabilizar al gobierno.

Se espera además que Pullaro haga mención a la situación económica, que resiente las arcas públicas a la vez que eleva la presión de los sindicatos estatales por una recomposición salarial. Más todavía después del aumento que consiguieron los policías.

“Muchos argentinos tienen problemas, no hay crecimiento económico en la Argentina”, dijo Pullaro el miércoles en la conferencia de prensa que dio en la sede rosarina de Gobernación.

En las últimas semanas la provincia y el gobierno nacional profundizaron la cooperación en seguridad pero aparecieron chispazos en otras áreas de gestión.

>> Leer más: Ley de municipios: Unidos posterga el debate en el Senado para cerrar acuerdos

En la previa de la visita del presidente Javier Milei a la provincia por el aniversario del Combate de San Lorenzo el ministro de Economía, Luis Caputo, la diputada nacional Romina Diez y otros referentes libertarios salieron a acusar al gobernador por una supuesta pérdida que habría generado en las finanzas provinciales el no liquidar los dólares que consiguió Santa Fe para hacer obra pública.

Tras el mensaje de Pullaro quedarán abiertas las sesiones ordinarias de la Legislatura. Este año el pulso en ambas Cámaras estará marcado por las leyes derivadas de la reforma constitucional.

La agenda más urgente de Pullaro

La más urgente es la nueva ley orgánica de municipios. La nueva Carta Magna fijó septiembre como fecha límite para que la Legislatura sancione una nueva norma.

El trámite parlamentario viene lento. Unidos armó una comisión técnica con representantes del radicalismo, el socialismo, PRO y Creo pero todavía no llegó a un proyecto de síntesis. Los temas más discutidos son la figura del viceintendente —un cargo en principio sólo reservado para Rosario y la ciudad de Santa Fe—, la cantidad de concejales que tendrán las actuales comunas según su población y el funcionamiento de los organismos de control.

A esos temas sectores legislativos del peronismo como el perottismo y los intendentes nucleados en Vamos suman la copartipación: antes de la estructura y las competencias de los municipios quieren discutir cómo se reparten los recursos.

Unidos tiene mayoría en ambas Cámaras pero pretende construir acuerdos para que no salgan sólo con votos propios.

En principio, la alianza oficialista pretende darle media sanción al proyecto en el Senado el 26 de febrero.

Una vez aprobada la ley de régimen municipal será el turno de la ley electoral, otra norma que regula el funcionamiento del poder. La Legislatura deberá discutir si modifica la boleta única —por ejemplo, para que los cargos ejecutivos y legislativos vayan en una misma boleta—, los pisos necesarios para ingresar a la distribución de bancas y cómo se conforma el órgano encargado de organizar las elecciones, entre otros temas.

En los próximos meses la Legislatura también deberá sancionar una nueva ley que regule tanto la designación como la remoción de jueces, fiscales y defensores según los parámetros que fijó la nueva Constitución.

Cambio de planes

La Casa Gris tenía previsto que Pullaro diera su mensaje a las 19. Habían planeado que al terminar el discurso del mandatario provincial hubiera un espectáculo en la puerta de la Legislatura con la delegación santafesina que participó del festival folklórico de Cosquín, y que tuvo al cantante rosarino Juan Carlos Baglietto como figura principal.

Sin embargo, el pronóstico de lluvia durante toda la semana y para hoy en la capital de la provincia obligó a cancelar el espectáculo.