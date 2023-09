Javkin: "Con la verdad no ofendo ni temo, es Unidos contra el kirchnerismo"

A poco menos de un día para el comienzo de la veda electoral, Pablo Javkin aseguró que este domingo competirán en la categoría a intendente contra el Movimiento Evita, que "el aparato más grande que tiene el país y es el sostén de Juan Monteverde" . En cambio, el actual representante del Palacio de los Leones aseguró que están "más solos que Kung Fu" y que no pretende instalar ninguna grieta. "Con la verdad no ofendo ni temo, nuestro frente está unido", afirmó.

En ese sentido, sostuvo: "Basta de querer cosas que no son para ver si quedan. Eso no es agredir. Cada uno está en un lugar. Con la verdad no ofendo ni temo, no traigo ninguna grieta. Las elecciones tienen que tener verdad y nuestro frente está unido y lo vimos el lunes en un teatro lleno junto a los vecinos que fueron parte de las casas que hicimos este año".