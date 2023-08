Javkin y Monteverde protagonizaron un áspero debate de candidatos

El mano a mano y el amplio tiempo para intercambio libre anticipaban generaban un marco propicio para que entraran en el golpe por golpe. Y así fue. La buena onda con la que conversaron fuera del aire se transformó cuando se prendieron las cámaras.

El pasaje más áspero fue en seguridad. Monteverde planteó que en Rosario “hay una crisis de autoridad” y que “la ciudad está a la deriva”. “Un intendente puede hacer mucho más”, disparó.

Como a lo largo de la campaña, el dirigente de Ciudad Futura buscó dejar a Javkin en el lugar del gobernante que no se hace cargo y trata de tirar la pelota hacia los otros niveles del Estado.

También buscó mostrarse propositivo, pragmático y dialoguista. Remarcó que en su visita a Medellín para tomar experiencias para bajar la violencia en la ciudad se reunió con dirigentes de todo el arco político.

Javkin contraatacó y machacó con la alianza de Monteverde con el peronismo. “Decidiste unirte con el kirchnerismo, con Perotti. Eso es lo que hay que dejar atrás. Esto no se arregla con los que nos trajeron a este desastre, con los responsables que Rosario no tenga policía”, disparó el alcalde.

“El rol de los intendentes es pelear. Se vienen tiempos a favor, con cambio en la provincia y en Nación”, señaló Javkin, quien remarcó su participación en el mismo esquema político que Maximiliano Pullaro.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fpablojavkin%2Fstatus%2F1695967207618965632&partner=&hide_thread=false Me tocó el más difícil de todos los tiempos. Todo lo que hicimos, lo hicimos con muchísimas cosas en contra. Lo que viene, y la oportunidad que te pido, es gobernar con las cosas a favor. #JavkinIntendente #RosarioPuede #FrenteAFrente — Pablo Javkin (@pablojavkin) August 28, 2023

En el terreno de las alianzas Monteverde le retrucó con las acusaciones de Carolina Losada contra Pullaro y dichos de Javkin sobre Miguel Tessandori antes de las Paso. “Tu candidata a gobernadora acusó a Pullaro de narco y no dijiste nada, y acusaste a Tessandori de estar financiado por los sectores más oscuros de la ciudad y después fuiste a sacarte una foto con él. ¿Cuál es el verdadero Javkin?”, le tiró.

En los otros ejes, Monteverde trató de pararse desde el lugar de la innovación, la creatividad y la audacia. Javkin, por el contrario, buscó mostrar resultados concretos de gestión y dejar a su adversario en el papel del opositor irresponsable que puede prometer sin pagar políticos.

También hubo guiños hacia distintos segmentos del electorado que pueden resultar decisivos en una elección que, reconocen desde ambos campamentos, está palo a palo. Monteverde tocó la memoria emotiva del votante socialista al rescatar el plan de descentralización de Hermes Binner. Javkin dio una señal hacia el cuadrante del centro a la derecha: criticó la creación de nuevas empresas públicas y subrayó: “Trabajo, no piquetes, no planes, no estatizar”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fjuanmonteverde%2Fstatus%2F1695977379666043140&partner=&hide_thread=false #FrenteAFrente en @eltrestv

"Nunca fue más fácil elegir. Los que crean que la ciudad va por el buen camino, el intendente es su candidato. Los que crean que llegó el momento de cambiar, tienen en mí la expresión de ese cambio. Que no te lleven a votar con miedo, votá con ilusión" pic.twitter.com/FYtMGVt5Z5 — Juan Monteverde (@juanmonteverde) August 28, 2023

En el último round, Monteverde buscó abrazarse a la bandera del cambio, la renovación generacional y llamó a “votar sin miedo”. Javkin trazó la divisoria entre peronismo y no peronismo. “Competimos contra otro modelo, el de Juntos Avancemos. Son dos modelos, el que pisó Rosario o el que la sacó adelante, Rosario siempre puede”, concluyó.

Javkin estuvo acompañado por su jefe de campaña, Sebastián Chale, la presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, y el coordinador del gabinete municipal, Rogelio Biazzi. En el rincón de Monteverde estuvieron la concejala Caren Tepp y el diputado nacional Eduardo Toniolli, referente del Movimiento Evita.

Con más para perder por ser oficialismo, en el javkinismo se fueron satisfechos con el trámite del debate. “Lo necesitábamos”, señalaron. En la esquina de Monteverde, también se mostraron conformes: “Juan no entró en el barro al que quiso llevarlo Pablo, se mantuvo siempre en diagnóstico y propuesta”.