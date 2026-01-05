La Capital | Política | Nicolás Maduro

Nicolás Maduro detenido: Diputados estudia una declaración a favor de la captura

La legisladora nacional por Santa Fe, Verónica Razzini, dijo que el proyecto es un gesto de respaldo al presidente Javier Milei frente a la crisis en Venezuela

5 de enero 2026 · 13:13hs
Nicolás Maduro fue detenido por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Nicolás Maduro fue detenido por las fuerzas armadas de Estados Unidos.

Noventa y cinco diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) anunciaron un proyecto para apoyar la reciente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa. "Ahora viene un proceso parar restablecer el orden público", destacó este lunes una de las firmantes.

La legisladora por Santa Fe, Verónica Razzini, consideró que el ataque relámpago de Estados Unidos era la única forma de mejorar la situación en el país sudamericano. "Creo que no había otra manera", opinó a través de LT8.

La exrepresentante del PRO dejó en claro que el mensaje presentado en la Cámara baja es una acción en respaldo a lo que declaró el presidente de la Nación, Javier Milei, que apoyó desde el primer minuto la orden de su par norteamericano Donald Trump. Tras la operación militar del último sábado, la empresaria rosarina apuntó: "Hace mucho tiempo que el pueblo venezolano intenta liberarse y no hubo otra posibilidad".

Apoyo libertario a María Corina Machado

Razzini consideró que la captura de Maduro impone el "gran desafío de la reconstrucción" del país caribeño. "Acá es donde juega un papel importante la integración de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia", indicó a contramano de los mensajes iniciales del gobierno estadounidense sobre la transición que pretenden tutelar en Caracas.

La legisladora libertaria destacó que su bloque "ha acompañado al pueblo venezolano en los últimos años" y se mostró satisfecha por el resultado del operativo militar impulsado desde Washington. No obstante, dejó en claro que aún no está resuelto el problema: "Somos conscientes de que hay organizaciones criminales que todavía están muy fuerte como el Tren de Aragua".

>> Leer más: La comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

La diputada santafesina advirtió que existe un "riesgo de confrontación inminente" y ponderó los aportes que pueden hacer Machado y Urrutia como excandidatos de la lista opositora en las últimas elecciones presidenciales. "Es necesario que Estados Unidos conduzca este proceso y que se vayan integrando despacito hasta poder lograr el orden", propuso.

La empresaria aseguró que a los habitantes del país caribeño no le importa el petróleo y citó testimonios de inmigrantes: "Todos te dicen lo mismo. Queremos recuperar la libertad". De acuerdo a su análisis, la cuestión de la explotación de los hidrocarburos está en un segundo plano. "Lo importante es que puedan reconstruirse como nación, como pueblo democrático. De ahí en más podemos hablar de los recursos naturales", sentenció.

¿Qué dice el proyecto libertario sobre Nicolás Maduro?

El bloque libertario anunció el último sábado un proyecto para declarar el respaldo a la "captura del dictador y usurpador del poder", en referencia a Nicolás Maduro, detenido este sábado junto a su esposa Cilia Flores. El matrimonio fue trasladado a los Estados Unidos en cuestión de horas para ser imputado en una causa sobre narcoterrorismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLA_Diputados/status/2007518579244315087&partner=&hide_thread=false

"Los hechos ocurridos constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela", indicaron los diputados. Así recordaron que en el último tiempo se multiplicaron las denuncias de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre "detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y persecución política en ese país, afectando gravemente a la población civil".

>> Leer más: Venezuela activó el Consejo de Defensa y denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro

"Muchos de nosotros, parlamentarios argentinos, tuvimos intervenciones puntuales desde 2009 dentro del territorio en defensa de la recuperación de la democracia y denunciando las insalubres condiciones de vida de los presos políticos capturados por el régimen chavista", recordaron desde el bloque oficialista. En esa lista añadieron el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido desde diciembre de 2024.

Los representantes de LLA también destacaron que el ataque ordenado por Trump fue el último paso después de la puesta en marcha de un plan de combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en el mar Caribe, donde advierten el creciente peligro que genera la actividad del Cártel de los Soles junto al Tren de Aragua. En este sentido, concluyeron: "La intervención sobre el máximo responsable de estas organizaciones y usurpador del poder, Nicolás Maduro, abre una oportunidad inigualable para la recuperación de la democracia".

Noticias relacionadas
Nicolás Maduro y Cristina Kirchner

Cristina Kirchner calificó de "secuestro" la detención de Nicolás Maduro y dijo que Trump "cruzó un límite"

Nicolás Maduro quedó preso en el Centro de Detención Metropolitano de Nueva York, una cárcel con duras denuncias

El "infierno" de Brooklyn: cómo es la cárcel de Nueva York donde está detenido Nicolás Maduro

como esta venezuela tras la captura de nicolas maduro: largas filas para comprar alimentos y combustibles

Cómo está Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro: largas filas para comprar alimentos y combustibles

nicolas maduro paso su primera noche en una carcel de nueva york

Nicolás Maduro pasó su primera noche en una cárcel de Nueva York

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Lo último

Ante un juez federal, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

Ante un juez federal, Maduro se declaró inocente y denunció un secuestro

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

¿Qué es el lipedema y cómo se trata este problema que afecta a las mujeres?

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

La pareja que perdió su vivienda y a 12 animales rescatados en un incendio logró reponer parte de lo perdido. "Me sorprende la solidaridad de la gente", dice Camila
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas
La Ciudad

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende
Información General

Ruta 11 inundada de materia fecal: un derrame cloacal obligó a cortar el tránsito entre Pinamar y Ostende

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones
LA CIUDAD

La emotiva despedida del exintendente Horacio Usandizaga frente al Palacio de los Leones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

El Quini 6 quedó vacante y el pozo acumulado supera los diez mil millones de pesos

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Crimen en zona oeste: ejecutaron a un hombre desde una moto

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Newells sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Newell's sumará a un zaguero santiagueño, de último paso por Huracán

Ovación
Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Por Carlos Durhand
Ovación

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jorge Almirón, el nuevo DT: Quiero ser parte de la historia de Central

Jorge Almirón, el nuevo DT: "Quiero ser parte de la historia de Central"

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Jeremías Ledesma tiene todo acordado con Rosario Central: sólo falta la firma

Tras el no a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

Policiales
Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto
Policiales

Identificaron al joven asesinado a tiros cuando estaba en su auto

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Sorprendente robo en un pueblo santafesino: los ladrones fueron a comprar lechones

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Detuvieron a un nuevo sospechoso por el crimen de un chico en Tablada

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

Robaron en Pinamar a una familia rosarina: se llevaron 5.000 dólares y $4 millones

La Ciudad
Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 
La Ciudad

Después del incendio, la familia proteccionista pudo reponer los electrodomésticos 

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas carísimas

Santa Fe sale a controlar camiones con sobrepeso y advierte multas "carísimas"

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Llega la Feria Especial de Reyes para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Gripe H3N2K ¿cuál es la situación en Santa Fe en el comienzo del año?

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136
Información General

Un accidente que reavivó las denuncias por el estado crítico de la ruta 136

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no
Ovación

La lista de Almirón en Central: qué jugadores inician la pretemporada y cuáles no

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio
La Ciudad

El Barco Ciudad de Rosario operará desde la Fluvial y quieren inaugurar en junio

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal
Información General

Otra tragedia cerca de Gualeguaychú: tres muertos tras un choque frontal

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente
Policiales

Un joven fue asesinado de un disparo por la espalda debajo de un puente

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada
La Ciudad

Avanza el tercer carril de la autopista a Santa Fe: la mano a Rosario ya está terminada

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados
La Ciudad

Monumento a la Bandera: arrancan nuevas obras y habrá sectores cerrados

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec
Economía

Gremios denuncian una aceleración inflacionaria y critican cifras del Indec

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay
La Ciudad

Murió un matrimonio de rosarinos en un choque al volver de Uruguay

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Almirón ya está en Rosario para iniciar su trabajo como entrenador

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Proyecciones 2026: reglas de juego claras, pero con sectores muy ajustados

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria
El Mundo

Reino Unido y Francia atacaron instalaciones de Isis en Siria

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento
La Ciudad

En su aniversario 122, los Bomberos Zapadores sumaron equipamiento

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Por Claudio Berón

Policiales

Identificaron el cuerpo hallado en la cancha de un club infantil

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso
La Ciudad

Cascada del arroyo Saladillo: un avance clave para frenar su retroceso

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado
Policiales

El financista Luis Herrera y sus hijos no lograron cerrar el juicio abreviado

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere
OVACIÓN

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newells
Ovación

Demandó a su club ante la Fifa, quedó con el pase en su poder y se acerca a Newell's

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino
Ovación

El Dakar empezó a acelerar en Arabia Saudita con un triunfo argentino

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas
La Ciudad

UNR: inversión millonaria para restaurar la fachada de Ciencias Económicas