Nicolás Maduro detenido: Diputados estudia una declaración a favor de la captura

La legisladora nacional por Santa Fe, Verónica Razzini, dijo que el proyecto es un gesto de respaldo al presidente Javier Milei frente a la crisis en Venezuela

Noventa y cinco diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA) anunciaron un proyecto para apoyar la reciente captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro , y su esposa. "Ahora viene un proceso parar restablecer el orden público" , destacó este lunes una de las firmantes.

La legisladora por Santa Fe, Verónica Razzini , consideró que el ataque relámpago de Estados Unidos era la única forma de mejorar la situación en el país sudamericano. "Creo que no había otra manera" , opinó a través de LT8 .

La exrepresentante del PRO dejó en claro que el mensaje presentado en la Cámara baja es una acción en respaldo a lo que declaró el presidente de la Nación, Javier Milei , que apoyó desde el primer minuto la orden de su par norteamericano Donald Trump . Tras la operación militar del último sábado, la empresaria rosarina apuntó: "Hace mucho tiempo que el pueblo venezolano intenta liberarse y no hubo otra posibilidad" .

Razzini consideró que la captura de Maduro impone el "gran desafío de la reconstrucción" del país caribeño . "Acá es donde juega un papel importante la integración de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ", indicó a contramano de los mensajes iniciales del gobierno estadounidense sobre la transición que pretenden tutelar en Caracas.

La legisladora libertaria destacó que su bloque "ha acompañado al pueblo venezolano en los últimos años" y se mostró satisfecha por el resultado del operativo militar impulsado desde Washington. No obstante, dejó en claro que aún no está resuelto el problema: "Somos conscientes de que hay organizaciones criminales que todavía están muy fuerte como el Tren de Aragua".

>> Leer más: La comunidad de venezolanos en Rosario respaldó las acciones de Estados Unidos

La diputada santafesina advirtió que existe un "riesgo de confrontación inminente" y ponderó los aportes que pueden hacer Machado y Urrutia como excandidatos de la lista opositora en las últimas elecciones presidenciales. "Es necesario que Estados Unidos conduzca este proceso y que se vayan integrando despacito hasta poder lograr el orden", propuso.

La empresaria aseguró que a los habitantes del país caribeño no le importa el petróleo y citó testimonios de inmigrantes: "Todos te dicen lo mismo. Queremos recuperar la libertad". De acuerdo a su análisis, la cuestión de la explotación de los hidrocarburos está en un segundo plano. "Lo importante es que puedan reconstruirse como nación, como pueblo democrático. De ahí en más podemos hablar de los recursos naturales", sentenció.

¿Qué dice el proyecto libertario sobre Nicolás Maduro?

El bloque libertario anunció el último sábado un proyecto para declarar el respaldo a la "captura del dictador y usurpador del poder", en referencia a Nicolás Maduro, detenido este sábado junto a su esposa Cilia Flores. El matrimonio fue trasladado a los Estados Unidos en cuestión de horas para ser imputado en una causa sobre narcoterrorismo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LLA_Diputados/status/2007518579244315087&partner=&hide_thread=false Desde el bloque de La libertad Avanza presentamos un proyecto de declaración para manifestar el respaldo de esta Cámara a la captura y remoción del territorio venezolano del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.



Venezuela será libre. pic.twitter.com/MjPmKVlExL — Bloque Diputados LLA (@LLA_Diputados) January 3, 2026

"Los hechos ocurridos constituyen un hito sin precedentes en la historia reciente de América Latina, con impacto directo sobre la situación de derechos humanos, la democracia y la gobernabilidad en Venezuela", indicaron los diputados. Así recordaron que en el último tiempo se multiplicaron las denuncias de organismos internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre "detenciones arbitrarias, falta de garantías procesales y persecución política en ese país, afectando gravemente a la población civil".

>> Leer más: Venezuela activó el Consejo de Defensa y denunció el secuestro ilegal de Nicolás Maduro

"Muchos de nosotros, parlamentarios argentinos, tuvimos intervenciones puntuales desde 2009 dentro del territorio en defensa de la recuperación de la democracia y denunciando las insalubres condiciones de vida de los presos políticos capturados por el régimen chavista", recordaron desde el bloque oficialista. En esa lista añadieron el caso del gendarme argentino Nahuel Gallo, retenido desde diciembre de 2024.

Los representantes de LLA también destacaron que el ataque ordenado por Trump fue el último paso después de la puesta en marcha de un plan de combate contra el crimen organizado y el narcotráfico en el mar Caribe, donde advierten el creciente peligro que genera la actividad del Cártel de los Soles junto al Tren de Aragua. En este sentido, concluyeron: "La intervención sobre el máximo responsable de estas organizaciones y usurpador del poder, Nicolás Maduro, abre una oportunidad inigualable para la recuperación de la democracia".