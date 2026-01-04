Año nuevo, tensiones políticas nuevas
Año nuevo, tensiones políticas nuevas

Milei avanza con polémicas reformas por la vía ejecutiva y el alineamiento geopolítico con Estados Unidos, en un contexto mundial donde la fragilidad institucional crece aceleradamente. Santa Fe arrancó 2026 marcándole la cancha a la Nación

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

4 de enero 2026 · 06:05hs

Sin vacaciones formales en agenda, los primeros días de 2026 encuentran a Javier Milei ratificando el perfil y el rumbo de su gobierno: reformas por la vía ejecutiva, foco en la gobernabilidad y alineamiento geopolítico con Estados Unidos, en un contexto mundial donde la fragilidad institucional crece aceleradamente.

Si bien la Casa Rosada sostiene que se trata de una actualización indispensable frente a amenazas globales y desafíos tecnológicos (aunque también barrunta el empoderamiento de Martín y Eduardo “Lule” Menem en la mesa chica del gobierno), en la Argentina, a priori, no hay necesidad ni urgencia que obliguen a modificar vía decreto su sistema de inteligencia, concediendo facultades extraordinarias al presidente y habilitando a la Side a realizar aprehensiones en casos de flagrancia. Todo eso esquivando el debate y el control parlamentario.

Tommy Lee Jones junto a su hija Victoria Jones

Tragedia en Hollywood: encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones en Año Nuevo

La madre y su bebé posá con los efectivos tras el parto 

Policías asistieron un parto en un patrullero en las primeras horas del año

Javier Milei y otro DNU controversial

Un punto específico ya activó las alarmas y el constitucionalista santafesino Oscar Blando lo describe al detalle: “¿Quién es la autoridad competente según la Carta Magna de la Argentina, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia? El juez. Sin embargo, el DNU de Milei dice que en la aprehensión de personas por agentes de la Side deben dar «aviso a las fuerzas policiales y de seguridad»”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GiScaglia/status/2007065582685065348&partner=&hide_thread=false

Casi al mismo tiempo, Donald Trump avanzó sobre Venezuela sin una declaración de guerra avalada por el Parlamento estadounidense, requisito que estipula la Constitución del país del norte.

El mandatario de EEUU le endilga a Nicolás Maduro la jefatura del Cartel de los Soles, razón por la cual la lucha contra el narcotráfico no implica un acto bélico y, por ende, no requiere de respaldo legislativo. El último antecedente de este tipo es el de la invasión a Panamá, en 1989, para desalojar del poder a Manuel Noriega. Habrá que monitorear atentamente los pasos hacia la estabilización del país caribeño.

>>Leer más: Cómo fue el operativo de Estados Unidos en Venezuela para capturar a Maduro

Por lo pronto, La Libertad Avanza (LLA), acompañada por el PRO, buscará evitar la embestida opositora en el Congreso, en cuyas manos está el futuro del controvertido DNU. Apenas conocida la resolución presidencial, el peronismo, Provincias Unidas (PU), la Coalición Cívica (CC), Encuentro Federal y la izquierda amplificaron su rechazo a la medida y exigieron completar las comisiones bicamerales que deben controlar a los servicios de inteligencia y al propio uso de los decretos de necesidad y urgencia.

Santa Fe versus la Nación

Así como Milei va por la consolidación y profundización de su modelo, en Santa Fe Maximiliano Pullaro cerró 2025 extendiendo sobre la mesa un pronóstico de acá a dos años: Provincias Unidas (espacio que comparte con otros jefes de distritos) entrará al balotaje y peleará contra el esquema libertario.

Incluso, le dijo a La Capital que el oficialismo retendrá Rosario. La Cuna de la Bandera y el resto de la bota son metas a cruzar por LLA en las próximas elecciones en función de la reciente performance positiva en la comarca.

>>Leer más: Pullaro: "Rosario será la ciudad más segura de la Argentina"

Pero hubo más: tras justificar la reunión pendiente con el nuevo ministro del Interior nacional, Diego Santilli, en que sus antecesores no brindaron respuestas tangibles a las demandas santafesinas, el titular de la Casa Gris dobló la apuesta al confirmar que no repatriará en el corto plazo los 800 millones de dólares obtenidos por deuda externa y que dejará los fondos en Estados Unidos, ignorando el pedido del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

MP1

Si bien prevé menor inflación y algo de crecimiento en 2026, la Casa Rosada enfrentará en breve compromisos financieros muy potentes, a la par de la escasez de billetes verdes. En ese contexto, también prepara el terreno para volver a convocar a sesiones extraordinarias en febrero y continuar con el tratamiento de la reforma laboral, que consiguió dictamen en el Senado. La iniciativa es uno de los pilares de los cambios estructurales que nuevamente testearán la capacidad de gobernabilidad del oficialismo.

El año que pasó deparó altibajos parlamentarios para el jefe del Estado, aunque la sanción del presupuesto 2026 y del proyecto de inocencia fiscal reflejó que el Ejecutivo debía negociar más que soslayar a senadores y diputados, incluso interviniendo en esa rosca tantas veces cuestionada por los libertarios.

Los meses por venir en el Congreso dependerán del sostenimiento o no de esa impronta, a la par de un buen vínculo con los gobernadores dialoguistas, y de los eventuales chispazos en la mesa chica del Ejecutivo. En lo inmediato, la figura de la titular del bloque de LLA en la Cámara alta, Patricia Bullrich, tributó beneficios para el oficialismo.

Agenda local e internacional

Miel, en tanto, se enfoca en una agenda internacional que lo depositará otra vez en Davos (Suiza), para asistir al Foro Económico Mundial, y en Estados Unidos para firmar personalmente el acuerdo de libre comercio con ese país, que cumplió su objetivo electoral en la Argentina pero todavía se está trabajando.

Entonado por el clima de época, el presidente también diseña una cumbre de líderes mundiales de derecha, que posiblemente se realice en Buenos Aires, para consolidar una alianza estratégica en detrimento de los gobiernos populistas.

>>Leer más: Javier Milei avanza en el armado de un bloque regional de diez países

No obstante, luego de que el gobierno de LLA experimentara una baja importante en la opinión pública en diciembre (el cuarto trimestre de 2025 fue complicado, con caídas en comercio e industria), según reflejó la Universidad Torcuato Di Tella, Milei retomará pronto sus recorridas por el interior del país en modo contacto directo con su base electoral. Arrancará por Córdoba y Buenos Aires y, pese a la relevancia estratégica de Santa Fe, la provincia no titila en el GPS del primer mandatario. “No hay fecha todavía, pero va a venir”, insisten dirigentes locales de LLA.

En medio de promesas de voltear en el Congreso el DNU de Milei sobre la Side y repudios a la intervención de Trump en Venezuela, el peronismo sigue surfeando una crisis signada por la falta de renovación, entre otros factores.

Al menos en Santa Fe, el PJ trata de restañar heridas: días atrás, un asado en la ciudad de Pérez permitió acercar a referentes de Vamos, el Movimiento Evita, La Cámpora, La Corriente+, Activemos y senadores.

El perottismo, que viene de plantarse frente a la conducción provincial del justicialismo, no fue de la partida. Garantizar la continuidad de las primarias, herramienta ordenadora de la interna, es la tarea en los albores de una reforma electoral en el territorio.

Año Nuevo Milei Estados Unidos Santa Fe Nación

