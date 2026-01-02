Javier Milei empieza el año viajando a dos provincias: ¿visitará Santa Fe?

Además de su agenda federal, el presidente prevé viajes al exterior. En enero volverá a Davos, luego a Washington y para abril planea visitar Reino Unido

Arrancó el 2026 y Javier Milei ya compartió su agenda federal para los primeros días del año . En ese sentido, el presidente afirmó a través de sus redes sociales que sus próximos destinos son las provincias de Córdoba y el interior de la provincia de Buenos Aires.

El anuncio fue mediante un posteo de la red social X, ex Twitter. “1) Córdoba 2) PBA”, expresó Milei, luego de que un seguidor le consulte cuál será la próxima provincia que el mandatario visitará. Por el momento, no se conocen fechas concretas ni detalles de las actividades planificadas.

Sería la segunda vez en menos de un mes que el presidente visita Córdoba: ya lo hizo el 10 de diciembre pasado en el marco del "Tour de la gratitud" , una serie de visitas al territorio para agradecerle a los votantes el respaldo en los pasados comicios de octubre.

Por el momento, y a pesar del peso político y electoral de la provincia de Santa Fe, el presidente no pisará la bota. Vale recordar que la última vez que el presidente estuvo en tierra santafesina fue el pasado 23 de octubre, c uando encabezó un multitudinario acto en las escalinatas del parque de España en la ciudad de Rosario.

La agenda internacional de Milei en los primeros meses del 2026

Además de su agenda federal, Javier Milei también ya tiene programados viajes internacionales para la primera parte del 2026.

Para mediados de enero, el presidente prevé un viaje a Davos, Suiza, ciudad alpina donde a comienzos del 2025 dio un polémico discurso cuestionando la comunidad LGBTIQ+, que generó una ola de repudio y movilizaciones.

Con más precisión, Milei vuelve a la ciudad suiza para participar del Foro Económico Mundial. El evento se realizará del 19 al 23 de enero en la comuna Klosters-Serneus, bajo el lema “Un espíritu de diálogo” y con la asistencia de más de 3 mil líderes de diferentes sectores y países. Resta conocer si el discurso del argentino despertará la misma controversia que el año pasado.

Ya entrado el año, el presidente argentino planea visitar nuevamente a Washington. El objetivo del viaje es que Milei firme personalmente el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. No obstante, ambas administraciones todavía están trabajando en dicho acuerdo.

Luego, entre abril y mayo, el líder de La Libertad Avanza se subirá a otro avión, pero esta vez rumbo a Londres. Allí se encontrará con dirigentes ingleses de derecha. Un dato particular de este último viaje es que, de realizarse, Milei se convertirá en el primer presidente argentino en visitar Reino Unido desde la guerra de Malvinas.