Argentina restringirá las migraciones desde Venezuela por la captura de Maduro

La medida trascendió horas después de la operación milita de Estados Unidos. "Los cómplices no podrán ingresar al país", dijo Adorni

3 de enero 2026 · 18:53hs
Venezolanos visitan la Casa Rosada en Buenos Aires.

Venezolanos visitan la Casa Rosada en Buenos Aires.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció que el gobierno nacional aplicará restricciones migratorias para “ciudadanos venezolanos relacionados al régimen de Maduro”. Esta medida se da luego de la captura del “dictador”, según expresó el funcionario. Por su parte, el presidente Javier Milei anticipo que Argentina apoyará "la transición a una Venezuela libre".

De acuerdo a un mensaje publicado por el exvocero en redes sociales, la Dirección Nacional de Migraciones trabajará en conjunto con otros organismos del Estado para determinar cuáles ciudadanos podrán ingresar al país y cuáles no. Así señaló que la prohibición puede recaer sobre "funcionarios, miembros de las fuerzas armadas, empresarios vinculados al régimen y sancionados por Estados Unidos, entre otros”.

Horas después de la detención del mandatario venezolano, la Casa Rosada empezó a revisar su política de acceso al territorio argentino. Adorni apuntó: "Los cómplices de Maduro que intenten buscar refugio en el exterior no podrán ingresar a nuestro país”.

Milei criticó a los que se opusieron a la intervención en Venezuela

Luego de celebrar la detención de Maduro para ser juzgado en Nueva York como líder del Cartel de los Soles, Milei recogió el guante para hablar de la situación en Venezuela. En particular se refirió a los cuestionamientos por el apoyo al plan de su par estadounidense Donald Trump.

El jefe del Estado argentino apuntó contra quienes se opusieron a la detención del líder venezolano o a la intervención militar estadounidense: “En días históricos como el de hoy podemos ver realmente de qué están hechos algunos dirigentes y formadores de opinión”, dijo.

>> Leer más: Donald Trump publicó la primera foto de Nicolás Maduro detenido

Milei plantó bandera de la siguiente manera: "La democracia, la defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Valores que muchos dicen defender, pero sólo defienden cuando les queda cómodo”. En la vereda de enfrente ubicó a los "cómplices de una dictadura narcoterrorista y sangrienta" en Venezuela. "Ha sido un cáncer para nuestra región, sembrando la enfermedad del Socialismo del Siglo XXI con su consecuente miseria y muerte”, indicó en cuanto a los últimos gobiernos del país caribeño.

En consecuencia, el líder de La Libertad Avanza (LLA) aseguró que ante estos hechos “no hay medias tintas ni grises” para pronunciarse. "Todos aquellos que hoy no defiendan con uñas y dientes la causa de la libertad son parte del problema y no de la solución", sentenció.

Por último, el economista volvió a celebrar la "caída del dictador narcoterrorista Maduro”. Así anticipó que “Argentina está lista para ayudar en la transición a una Venezuela libre, democrática y próspera".

"Viva la libertad, carajo", la primera reacción

El presidente Javier Milei celebró en redes sociales la noticia sobre la captura del venezolano Nicolás Maduro, con un mensaje contundente: "La libertad avanza. Viva la libertad, carajo".

La reacción del jefe del Estado argentino se inscribe en una postura pública de fuerte confrontación con el gobierno venezolano. Días antes, Milei había calificado al régimen de Maduro como una “dictadura atroz e inhumana” y sostuvo que el país caribeño atraviesa una crisis política, social y humanitaria devastadora como consecuencia del socialismo.

En declaraciones previas, el presidente argentino también había afirmado que el mundo sería “un lugar mejor sin el comunismo venezolano” y acusó al gobierno de Caracas de utilizar recursos estatales para expandir su influencia ideológica y desestabilizar la región.

