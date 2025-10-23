Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Cortes de tránsito, vallado y unos 850 agentes de seguridad fueron la postal de este jueves en Rosario ante el cierre de campaña de La Libertad Avanza

Rosario, y más precisamente el parque de España, fue sede del cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de este domingo. Así, un fuerte operativo de seguridad, integrado por unos mil agentes, se montó desde este jueves al mediodía en el centro de Rosario ante la llegada del presidente Javier Milei , que encabezará el acto .

En el centro rosarino se vio desde temprano la presencia de algunos simpatizantes libertarios. Grupos de jóvenes con remeras, gorras y banderas de las Fuerzas del Cielo almorzaron en el bar El Cairo y recorrieron las calles céntricas a pesar del calor agobiante.

Los cortes de tránsito ubicados en avenida del Huerto y Paraguay, Mitre y Urquiza y Corrientes y Tucumán obligaron a los vehículos a desviar su trayecto habitual. La mayoría de los vecinos afectados ya estaban enterados de la jornada excepcional, pero otros se quejaron por la falta de colectivos y taxis en la zona.

Adolescentes con el uniforme escolar también recorrieron las calles de la ciudad tras ser desobligados de los colegios cercanos. Los directivos del Colegio Español y la escuela General San Martín decidieron directamente cancelar las clases durante todo el día.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.05 Héctor Rio / La Capital

El escenario del acto de Milei estuvo montado desde el mediodía del jueves en las escalinatas del parque de España. Una pantalla mostraba en loop imágenes del mandatario junto a sus simpatizantes.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.04 (3) Héctor Rio / La Capital

Al rededor de la zona la imagen era clara: mucho vallado y gran cantidad de gendarmes merodeando las inmediaciones. En el parque, calle Mitre hasta Tucumán y Wheelright hasta Entre Ríos las fuerzas de seguridad se hicieron presentes.

seguridad

Según fuentes oficiales, unos 850 efectivos de Casa Militar, Fuerzas Federales, Policía de Santa Fe y agentes de Dirección de Tránsito de Rosario fueron desplegados en el megaoperativo de seguridad ante la llegada a Rosario del presidente Javier Milei para participar del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.