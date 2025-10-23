La Capital | La Ciudad | Milei

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Cortes de tránsito, vallado y unos 850 agentes de seguridad fueron la postal de este jueves en Rosario ante el cierre de campaña de La Libertad Avanza

23 de octubre 2025 · 20:12hs
Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Héctor Rio / La Capital

Vallas y gendarmes. Gran operativo de seguridad ante la llegada del presidente Javier Milei.

Rosario, y más precisamente el parque de España, fue sede del cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza de cara a las elecciones de este domingo. Así, un fuerte operativo de seguridad, integrado por unos mil agentes, se montó desde este jueves al mediodía en el centro de Rosario ante la llegada del presidente Javier Milei, que encabezará el acto.

En el centro rosarino se vio desde temprano la presencia de algunos simpatizantes libertarios. Grupos de jóvenes con remeras, gorras y banderas de las Fuerzas del Cielo almorzaron en el bar El Cairo y recorrieron las calles céntricas a pesar del calor agobiante.

Los cortes de tránsito ubicados en avenida del Huerto y Paraguay, Mitre y Urquiza y Corrientes y Tucumán obligaron a los vehículos a desviar su trayecto habitual. La mayoría de los vecinos afectados ya estaban enterados de la jornada excepcional, pero otros se quejaron por la falta de colectivos y taxis en la zona.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.04 (1)

Adolescentes con el uniforme escolar también recorrieron las calles de la ciudad tras ser desobligados de los colegios cercanos. Los directivos del Colegio Español y la escuela General San Martín decidieron directamente cancelar las clases durante todo el día.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.05

El escenario del acto de Milei estuvo montado desde el mediodía del jueves en las escalinatas del parque de España. Una pantalla mostraba en loop imágenes del mandatario junto a sus simpatizantes.

WhatsApp Image 2025-10-23 at 15.16.04 (3)

Al rededor de la zona la imagen era clara: mucho vallado y gran cantidad de gendarmes merodeando las inmediaciones. En el parque, calle Mitre hasta Tucumán y Wheelright hasta Entre Ríos las fuerzas de seguridad se hicieron presentes.

seguridad

Según fuentes oficiales, unos 850 efectivos de Casa Militar, Fuerzas Federales, Policía de Santa Fe y agentes de Dirección de Tránsito de Rosario fueron desplegados en el megaoperativo de seguridad ante la llegada a Rosario del presidente Javier Milei para participar del acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza.

Noticias relacionadas
Sindicatos y organizaciones sociales se reunieron para repudiar la visita del presidente Javier Milei.

Contramarcha por la visita de Milei: escasa asistencia y fuerte operativo policial

Javier Milei salió del hotel Ros Tower, a las 19.55, para dirigirse hacia el parque de España, donde cerrará la campaña.

Milei ya se dirige hacia el parque de España para iniciar el cierre de campaña en Rosario

En las últimas horas de la campaña, Cristina Kirchner salió a criticar con dureza a Javier Milei. 

Cristina juega fuerte en la recta final de la campaña: "El experimento libertario fracasó"

Militantes de “Las fuerzas del cielo” de todo el país llegaron a Rosario para acompañar a Milei

Banderas, micros y cánticos: "Las Fuerzas del Cielo" ya están en Rosario para apoyar a Milei

Ver comentarios

Las más leídas

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Lo último

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: El domingo vamos a romper la grieta

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

Newells: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Newell's: cuántos partidos suspendieron a Ever Banega por la expulsión contra Argentinos

Milei en el Parque España: Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá

Milei en el Parque España: "Rosario está siendo acechada por el comunismo, pero con nuestras reformas florecerá"

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Plantea que, para detener a Ghiselli, los investigadores omitieron los delitos cometidos por una testigo de identidad reservada que aportó información

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Por Martín Stoianovich

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: El domingo vamos a romper la grieta
Politica

Scaglia y Pullaro cerraron la campaña en Rosario: "El domingo vamos a romper la grieta"

Caren Tepp cerró su campaña en Rosario: Recorrimos la provincia escuchando a la gente
Política

Caren Tepp cerró su campaña en Rosario: "Recorrimos la provincia escuchando a la gente"

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria
La Ciudad

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas
la ciudad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy
Policiales

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Sentí vergüenza: el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

"Sentí vergüenza": el descargo de Carlos Cossia tras un allanamiento a su clínica veterinaria

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Alerta naranja en Santa Fe: se esperan fuertes tormentas jueves y viernes

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Pullaro habló sobre el acto de Milei y la contramarcha opositora

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Copa Argentina: cómo será el operativo de tránsito en cercanías del Gigante

Ovación
Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Central: Holan no lo confirmó, pero haría cambios y recupera a un jugador entre los concentrados

Newells: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

Newell's: en la reserva, Bernardi hizo un trabajo aceptable que lo proyectó

Duro comunicado de Platense para negar que le entregará los puntos a Gimnasia

Duro comunicado de Platense para negar que le entregará los puntos a Gimnasia

Policiales
Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas
Policiales

Condenado por homicidio, aceptó cuatro años más de cárcel por un robo y amenazas

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Una hermana de Laucha Ghiselli, barra de Central, denunció a los fiscales que lo investigan

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Dos condenados a 20 años de prisión por el crimen a balazos de un chico de 15 años en barrio Godoy

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

Balacera al Heca: se entregó un adolescente sindicado como autor del ataque contra el hospital

La Ciudad
Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad
La Ciudad

Milei en Rosario: blindaron el parque de España con un fuerte operativo de seguridad

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Amarillo y naranja: Rosario bajo doble alerta por tormentas y lluvias intensas

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Alquileres en Rosario: un trabajador con salario mínimo necesita casi todo su sueldo

Acá lo tienen: cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

"Acá lo tienen": cómo se originó la brutal paliza que sufrió un alumno en el colegio María Auxiliadora de Funes

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia
Política

Otro ministro se baja antes de las elecciones: Cúneo Libarona se va de Justicia

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open
Ovación

Facundo Bagnis fue suspendido por doping positivo en el US Open

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal
Policiales

Su hija lo denunció por amenazas con una pistola y lo arrestaron cerca de la Terminal

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Supermercados: un encuentro clave en Rosario para sumar ventas

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada
Policiales

Un hombre fue detenido por golpear a su expareja embarazada

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios
Información General

La Anmat prohibió una tradicional golosina por falsificación de registros sanitarios

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer
POLICIALES

Piden evaluar el estado de salud mental de acusado por abuso de una mujer

Pullaro: No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Pullaro: "No nos negamos al debate, pero no nos vamos a someter al poder central"

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Por Javier Felcaro
Política

Milei en Rosario: fuerte respaldo a sus candidatos de Santa Fe y del resto del país

Vi cómo lo tiraron por la barranca: habló la novia del joven asesinado en la costa central
Policiales

"Vi cómo lo tiraron por la barranca": habló la novia del joven asesinado en la costa central

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League
Ovación

El insólito momento que vivió el Bambino Pons en la transmisión de un partido de la Champions League

El 8, un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda
Policiales

"El 8", un pabellón de Piñero desde el cual un preso lideraba una banda

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo
Ovación

Sarmiento vs Central: hora, canal y posibles formaciones por el pendiente del torneo

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Por Matías Petisce
La Ciudad

Padece síndrome de West, tenía pocas chances de vivir y ahora necesita ayuda para viajar a México

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones
La Ciudad

Redes, algoritmos y política: cómo se informan los jóvenes rosarinos sobre las elecciones

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo vacante multimillonario más alto de la historia

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar
Política

Polémica en Cancillería: Werthein firmó 83 traslados antes de renunciar

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable
Policiales

Homicidio en la costa central: un acusado quedó preso y el otro fue declarado inimputable

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central
Zoom

Rocío Robles, la rosarina que conquistó a Adrián Suar: del carnaval de barrio a la TV y su amor por Central

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón
la region

San Nicolás: un estudio confirmó que los efluentes de Atanor contaminaron el arroyo Yaguarón