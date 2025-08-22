La Capital | Política | Javier Milei

Javier Milei en Rosario: aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó en la Bolsa de Comercio ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante

22 de agosto 2025 · 21:02hs
Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Leonardo Vincenti / La Capital

Javier Milei en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Con ecuaciones sobre economía y un discurso puramente técnico, el presidente Javier Milei disertó en la Bolsa de Comercio de Rosario. Durante más de una hora, brindó una disertación pero no se refirió a la situación sobre las presuntas coimas que se conocieron a partir de la filtración de audios.

Milei empezó a hablar alrededor de las 20. Primero, felicito a la Bolsa de Comercio por su aniversario y agradeció la invitación.

Luego, anticipó que al estar frente a un "auditorio técnico", su disertación iba a centrarse en la volatilidad de la tasa de interés. En ese sentido, dijo que "está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes porque los sodomitas del capital, los kukas, están del otro lado".

Ejemplos y principios de economía

Citó principios de economía, brindó decenas de ejemplos y hasta escribió ecuaciones económicas en una tablet, imagen que se reprodujo en una pantalla gigante dentro del auditorio de la Bolsa de Comercio.

Milei afirmó que "la inflación sigue bajando" y resaltó que "no se da de manera instantánea": "Por algo le gusta tanto a los políticos. Impacta entre un año y medio y dos años después, votan cualquier estupidez y lo paga cualquier otro salame de acá a dos años".

Tras ello, no dudó en afirmar que "de acá a mitad del año que viene, la inflación será sólo una pesadilla que pasó".

En otro pasaje, el presidente afirmó que las devaluaciones son impopulares "porque implican una destrucción del salario real. Me sorprende los que piden devaluación, porque piden que bajen los salarios en dólares y que aumenten los pobres. De ese modelo, paso".

>> Leer más: Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio de Rosario con un megaoperativo

Por su parte, aseguró que el gobierno está "purgando la inflación que dejó el gobierno anterior".

Fin del mundo y de lleno en campaña

Más adelante, planteó un escenario de fin del mundo para explicar una ecuación económica y, tras ello, volvió a referirse a la oposición como "orcos" y criticó al socialismo.

Luego, se metió de lleno en la campaña electoral. Sobre todo, en las elecciones nacionales que se celebrarán el 26 de octubre: "Está claro que la tasa de interés se tiene que ir a las nubes porque, del otro lado, están los sodomitas del capital, están los kukas". "Es el riesgo kuka, lo dijo muy bien el doctor (Federico) Sturzenegger", añadió.

