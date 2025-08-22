Microcentro vallado: Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio de Rosario con un megaoperativo

La Capital | Política | Javier Milei

Habrá cortes hasta las 22 por los protocolos dispuestos por el gobierno nacional. Las manifestaciones contra el presidente, a dos cuadras a la redonda

22 de agosto 2025 · 19:01hs
Héctor Rio / La Capital

El presidente Javier Milei llega a la Bolsa de Comercio de Rosario en el marco de un escándalo por una presunta red de corrupción en la compra de medicamentos dentro del gobierno nacional. El cronograma estipula que el mandatario hablará luego de los discursos del presidente de la institución, Miguel Simioni, el intendente Pablo Javkin y el gobernador Maximiliano Pullaro.

El acto comenzó a las 19 pero sin la presencia del presidente, que llega demorado a la celebración del 141º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario. Tras dar su discurso, retornará inmediatamente a la Ciudad de Buenos Aires.

Desde la tarde, varios grupos de manifestantes se concentran en las adyacencias del histórico edificio de Córdoba y Corrientes para mostrar su descontento por el rumbo del gobierno libertario.

manifestacion milei bolsa de comercio

Distintos gremios y organizaciones sociales se movilizan este viernes en Rosario para declarar “persona no grata” al presidente Milei, en el marco de su visita a la Bolsa de Comercio (BCR) para encabezar el acto por el 141º aniversario de la institución.

>> Leer más: Milei en la Bolsa de Comercio: tras la baja de retenciones se pone otro reclamo sobre la mesa

La concentración comenzó temprano en San Juan y Corrientes. Desde allí, los manifestantes marcharon hacia la sede de la Bolsa, ubicada en Corrientes y Córdoba. A pesar de que el edificio está vallado, buscan visibilizar el rechazo a las políticas de ajuste del gobierno nacional, que, advierten, afectan a jubilados, personas con discapacidad y trabajadores.

Cortes de calles en el centro por la llegada de Milei

La Municipalidad dispuso para este viernes un operativo especial de ordenamiento del tránsito en un sector del centro de la ciudad debido a la celebración del 141° aniversario de la Bolsa de Comercio, que incluye la presencia del presidente Javier Milei.

WhatsApp Video 2025-08-22 at 16.50.06

Los cortes y desvíos serán entre las 16 y las 22 aproximadamente. Se realizarán en función de la organización y los protocolos dispuestos por el gobierno nacional.

cortes tránsito centro

Los cortes de tránsito serán en:

  • Corrientes y La Rioja, con desvíos hacia calle La Rioja

  • Corrientes y San Lorenzo, con desvíos hacía calle San Lorenzo

  • Paraguay y San Lorenzo, desvíos hacia calle San Lorenzo

  • Entre Ríos y Santa Fe, con desvíos hacia calle Entre Ríos

  • Paraguay y Santa Fe
