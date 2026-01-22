Javier Milei participó en la firma del Consejo de la Paz impulsado por Donald Trump

El presidente de Estados Unidos aseguró que "el mundo está más pacífico que hace un año" y que la guerra en Gaza "está llegando a su fin"

Javier Milei ocupó un lugar destacado en la presentación del Consejo de la Paz, con Donald Trump al frente

En su paso por Suiza, a donde viajó para participar del Foro Económico de Davos, el presidente Javier Milei asistió este jueves a la ceremonia que dio lugar a la firma del Consejo de la Paz creado por Donald Trump.

El mandatario puso su firma en la formalización del Consejo de la Paz impulsado por su par republicano para bregar por la paz en la Franja de Gaza.

La delegación presidencial que lo acompaña está compuesta por los ministros Luis Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado) y Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras la firma del acta fundacional de la instancia impulsada por Trump en Davos, Milei espera dar una serie de entrevistas, la primera con la agencia de noticias Bloomberg y luego con The Economist, ante la editora en Jefe, Zanny Minton Beddoes.

Finalmente, a las 18 (14 en la Argentina) el libertario emprenderá el regreso al país. (NA)