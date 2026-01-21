La Capital | Política | Milei

Milei en Davos: "El capitalismo de libre comercio es el único sistema justo"

El mandatario aseguró que “el socialismo suena bien, pero termina mal” y apuntó otra vez contra la agenda "woke"

21 de enero 2026 · 17:11hs


Otra vez, Javier Milei apuntó contra el socialismo, la cultura woke y se alineó con Donald Trump. 

Por tercer año consecutivo, el presidente Javier Milei brindó un discurso ante el Foro Económico de Davos, donde afirmó que “el capitalismo de libre comercio es el único sistema justo".

El discurso del mandatario tuvo lugar después del de su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a reavivar la polémica por Groenlandia y lanzó advertencia a Europa.



“El socialismo suena lindo, pero termina mal”, sostuvo el mandatario nacional. Como es costumbre, se posicionó nuevamente contra la agenda “woke”, el populismo y los “parásitos socialistas”.

En este sentido, remarcó que la crisis en la que está sumergido occidente es “fruto del socialismo” y usó como ejemplo "los daños aberrantes en Venezuela" con la "narcodictadura sangrienta" de Nicolás Maduro, secuestrado por Estados Unidos semanas atrás. Asimismo, sostuvo que es de suma importancia “retomar los valores judeocristianos para salvar occidente”.

Por otro lado, argumentó que “los políticos tienen que dejar de molestar a quienes están trabajando para lograr un mundo mejor”, colocándose, una vez más, en la figura del outsider alejado de "la vieja política".

>>Leer más: Estados Unidos afirma que la relación con la Argentina está "en su punto más fuerte de la historia"



Como en las dos ediciones anteriores del Foro, Milei remarcó lo que considera los logros de su gestión. De esta manera, subrayó el accionar los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado (al que llamó informalmente “el Ministerio de los Rendimientos Crecientes”), comandado por Federico Sturzenegger y de Capital Humano, que lleva adelante su amiga y funcionaria Sandra Pettovello.

Del primero destacó las “13.500 reformas estructurales” que permitieron el crecimiento de Argentina ya que, para la gestión libertaria, “regular mata el rendimiento” y “merma el crecimiento”.

En cuanto a la cartera que comanda Pettovello, reconoció el trabajo de la ministra al “enseñarle a pescar” a los sectores más vulnerables e, incluso, impulsar a que funden “su propia empresa pesquera” y no continuar con la tradición de “regalar pescado y no la caña".

Finalmente, el mandatario argentino dejó un mensaje de esperanza: “Hace tiempo, Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente".

