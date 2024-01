Paro general: gremios rosarinos critican que "el gobernador Pullaro dice lo que le dice Milei"

En conferencia de prensa, Arrieta aprovechó para responderle al gobernador Maximiliano Pullaro, quien dijo no estar acuerdo con el paro general. " El gobernador dice lo que le dice (el presidente, Javier) Milei para ganar algún descuento en las retenciones . Las retenciones son un tema importante, pero más urgente es la crisis que pasan los trabajadores", sostuvo.

Arrieta aseguró que el movimiento sindical debe salir a la calle porque se cometieron errores políticos. "Nosotros hicimos paro cada vez que tuvimos que luchar por nuestras conquistas. Y lo vamos a seguir haciendo", aseguró.

Por su parte, Pipi Andrada aseguró: "Este gobierno nacional vino con todo contra los trabajadores, pero no nos van a sacar de la calle. Nacimos con el MTA luchando en la calle para defender nuestros derechos y no nos van a amedrentar. Si este gobierno no cambió seguramente vendrán más paros".

Los gremios encolumnados en la CGT Rosario marcharán rumbo al Monumento a la Bandera, mientras otros gremios lo harán desde la Plaza 25 de Mayo y otros, como el caso de bancarios, concentrarán en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín para marchar desde allí. Se espera gran cantidad de manifestantes para el acto central, previsto para las 13 en el Monumento a la Bandera.

El grueso de los gremios —nucleados en CGT Rosario, Movimiento Sindical Rosarino (MSR), ambas CTA, Movimiento Obrero Rosarino y Multisectorial 21— cesará sus actividades al mediodía para autoconvocarse y marchar rumbo a la plaza 25 de Mayo y formar parte del acto central.

A ese cronograma también se suman la Asociación de Medianos y Pequeños Comerciantes, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Asociación de Inquilinos de Rosario, entre tantos otros.

Movimientos sindicales que adhieren

Movimiento Sindical Rosarino (MSR) nuclea a los gremios de Luz y Fuerza, Correos, Judiciales de Santa Fe, Atsa Rosario, Sadop, bancarios

CGT Rosario: agrupa a unos 60 gremios entre los que se encuentran UOM, Garagistas, Smata, Telefónicos, UPCN, Uocra, Obras Sanitarias, Tractor, Camioneros, Pasteleros, Telefónicos, Químicos, Viajantes y Seguros.

CTA: COAD; Amsafe, ATE, Sindicato de Prensa.