Tucumán: el diputado libertario Pelli fue agredido con un cabezazo por un puntero peronista

El legislador se encontraba en la localidad de La Madrid, colaborando con las familias afectadas por los fuertes temporales. El parte médico de Pelli

12 de marzo 2026 · 10:20hs
Federico Pelli sufrió una fractura de tabique nasal y traumatismo encefalocraneano tras el cabezazo

Federico Pelli sufrió una fractura de tabique nasal y traumatismo encefalocraneano tras el cabezazo

El diputado nacional de La Libertad Avanza Federico Pelli sufrió un violento ataque cuando intentó ingresar a la localidad de La Madrid, en Tucumán, para asistir a los afectados por las inundaciones. Un hombre le dio un cabezazo en el rostro y lo dejó ensangrentado en el piso.

El episodio quedó registrado en videos que circularon en redes sociales y muestran el momento previo donde el legislador discute con el atacante antes de que se produzca el breve cruce, que desencadenó en empujones y la fuerte caída del miembro de la Cámara baja.

Desde La Libertad Avanza informaron que iniciaron denuncias judiciales contra el agresor, identificado como Marcelo "Pichón" Segura. Según fuentes del oficialismo, el atacante sería un puntero político vinculado al ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros.

El dirigente bajo la mira expresó su descontento con el hecho, aunque no confirmó ningún vínculo con Segura: "Repudio la agresión sufrida por el diputado nacional Federico Pelli. La violencia nunca puede ser el camino en democracia".

Además, la bancada libertaria difundieron un comunicado en el que repudiaron el ataque: "Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia, por más que la vieja política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe".

El presidente Javier Milei también reaccionó tras la difusión de las imágenes. En sus redes sociales escribió: "ESTO ES LO QUE TENEMOS DEL OTRO LADO...".

En la misma línea, el presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, denunció la gravedad del hecho. "La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias", afirmó.

Por su parte, el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo repudió el episodio y pidió bajar la tensión política: "La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. En momentos tan difíciles para nuestra provincia debemos priorizar la solidaridad con quienes sufren las inundaciones".

El mandatario provincial también informó que la Policía detuvo al agresor y lo puso a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

El parte médico de Federico Pelli

Tras el ataque, Pelli quedó tendido en el suelo con el rostro ensangrentado mientras efectivos policiales apartaron al agresor de la escena. La violencia del episodio quedó reflejada en una gran mancha de sangre sobre el asfalto.

El personal médico trasladó al legislador al Hospital Regional de Concepción. Allí los profesionales confirmaron que sufrió una fractura de tabique nasal y un traumatismo encefalocraneano.

Según informó el medio Contexto Tucumán, el diputado permanece estable y bajo observación médica. Los médicos descartaron una lesión cerebral luego de realizarle una tomografía. De todos modos, fue trasladado a San Miguel de Tucumán para continuar con los controles y seguir su evolución de salud.

