El sindicalismo de Rosario va por un paro contundente

El paro nacional convocado por la CGT para protestar contra las medidas de precarización laboral y rebaja salarial que impulsa el gobierno de Javier Milei promete ser contundente en Rosario. Este miércoles no habrá clases y desde las 12 hs se paralizarán las actividades en todos los niveles del Estado, en los bancos, en los comercios, en la industria, en el sector gastronómico y en servicios públicos. El transporte funcionará hasta las 19 hs, para facilitar la movilización de los trabajadores. El acto central será en el Monumento a la Bandera, a las 13 hs. Las columnas partirán desde distintos puntos de la ciudad.

Bajo la consigna “La patria no se vende”, la mayoría de las actividades se paralizarán al mediodía. La concentración promete ser multitudinaria. Habrá un palco en el interior del Monumento a la Bandera, desde donde dos locutores leerán un documento a eso de las 13 hs. No están previstos discursos. Allí concentrarán en forma directa los gremios alineados en la CGT Rosario.

La protesta será para repudiar las reformas laboral, previsional y de toda la actividad económica, que el presidente pretende llevar adelante a través del DNU 70/2023 y el proyecto de ley ómnibus. Formarán parte de la movida la Asociación de Medianos y Pequeños Comerciantes, Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas (Apyme), la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Asociación de Inquilinos de Rosario, Utep y distintos partidos políticos, entre tantos otros.

La cantidad de organizaciones que adhieren permite inferir que, desde el mediodía, la parálisis será total. No habrá clases en ningún nivel ni sector, ya que son convocantes del paro. Amsafé, Sadop, UDA, Coad, Fagdut y los no docentes de Apur. En las dependencias del Estado no habrá atención, aunque preservando guardias mínimas en los casos que amerite. El Sindicato Municipal de Rosario, los trabajadores judiciales de Santa Fe, ATE y UPCN, son parte de la medida.

El servicio de recolección de residuos se suspenderá desde temprano. Sitratel (telefónicos) también adhiere y se paralizan las actividades en las empresas del sector desde el mediodía. Con la misma modalidad pararán las actividades del correo, ya que el Secyt adhiere. Los bancarios suspenderán la atención al público a las 12 hs, se concentrarán en el cruce de las peatonales Córdoba y San Martín y marcharán rumbo a la plaza 25 de Mayo y luego participar del acto central.

Los colectivos y taxis trabajarán hasta 19 y luego paran hasta la medianoche. El Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti, y el titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Sergio Copello, confirmaron esta modalidad.

El Sindicato de Estaciones de Servicio de Santa Fe (Soesgpyla) también confirmó que adherirá a la huelga general con movilización al Monumento. Los surtidores comprendidos en el radio de Oroño, Pellegrini y el río cruzarán las mangueras desde el mediodía.

Los gastronómicos también adhieren y movilizan, de modo que también se resentirá esa actividad. A las 13 se convocan en Corrientes y Córdoba.

Los mercantiles nucleados en la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) se movilizarán desde la sede sindical por el macrocentro rosarino para garantizar que los empleados que quieran parar no sean obligados a trabajar. Y convergerán con el resto de las organizaciones en la zona del Monumento.

La adhesión de los sindicatos industriales también está asegurada. Metalúrgicos, mecánicos, construcción, frigoríficos, químicos, petroquímicos, aceiteros, ceramistas, petroleros, alimentación, etcétera, paran y movilizan desde las 12 hs. El cordón agroexportador también se frenará. Entre los gremios que convocan a la protesta están, además, portuarios, marítimos, trabajadores del peaje, obras sanitarias, pasteleros, seguros, trabajadores de prensa, Luz y Fuerza, sanidad. En la región, habrá actos en San Lorenzo y Villa Constitución.

Apyme se diferenció de otras entidades empresarias y rechazó la reforma laboral propuesta por Milei.

Habeas corpus

En la provincia de Buenos Aires, un juez federal de La Plata hizo lugar a una acción de habeas corpus preventivo y ordenó al Ministerio de Seguridad que, en el ámbito de la jurisdicción de ese tribunal, se abstenga de emitir órdenes para que las fuerzas federales filmen o intercepten personas en transportes públicos, cuando se desarrollará el paro.