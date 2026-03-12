Siguen los viajes de Adorni: en avión privado a Punta del Este junto a su familia

El vuelo fue en el fin de semana de Carnaval y tuvo un costo aproximado de u$s 10.000. Viajó junto a su esposa, sus hijos y un periodista de la TV Pública

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este

Luego del escándalo desatado por la inclusión de la esposa de Manuel Adorni , Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó en el Tango 01 , avión presidencial, rumbo a Nueva York, se reveló un nuevo viaje del jefe de gabinete. Se conoció que Adorni viajó en un jet privado a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana largo de Carnaval . Según investigaciones periodísticas, el costo de ida y vuelta de dicho vuelo privado rondaría los u$s 10.000.

En particular, el vuelo privado fue gestionado por la compañía Alphacentauri y salió del aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 12 de febrero pasado , y retornó el 17 del mismo mes, correspondiendo con el fin de semana de Carnaval. A bordo del avión viajaron Manuel Adorni, su esposa, sus hijos y Marcelo Grandio , periodista que vive en Uruguay, pero tiene un programa en la TV pública (“Giros, en línea recta”), organismo que depende del jefe de gabinete.

Según trascendió, Adorni y su familia se alojaron en la casa de Grandio , ubicada en Punta del Este . “El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta”, aseguró el jefe de gabinete este miércoles por la noche en entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.

Según reveló una investigación del periodista Sebastián Lacunza para DiarioAr , el vuelo privado se realizó entre el 12 y el 17 de febrero a bordo de un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la firma AlphaCentauri . Partió de San Fernado y llegó a Punta del Este, en un vuelo que dura 35 minutos. La aeronave en la que viajó la familia Adorni es de alta gama dentro de los jets livianos y tienen un costo aproximado de 5.800 dólares por tramo , aunque el precio total del viaje habría sido cercano a 10.000 dólares ida y vuelta.

Luego de la controversia por el viaje a Nueva York, Adorni fue consultado por el periodista Eduardo Feimann por su viaje en avión privado a Uruguay durante el Carnaval. El jefe de gabinete afirmó que se trata de “cuestiones privadas”, se negó a responder sobre el medio de transporte que lo había llevado a Punta del Este, pero aseguró que se alojó en “la casa de un amigo”.

Sobre el viaje a Punta del Este, Adorni dijo que "de su vida personal no habla". ¿No es de interés público si un funcionario con sueldo congelado de $3,5 millones se sube a un vuelo privado que tiene un costo promedio de 15 mil dólares? Me suena a que si

— Manu Jove (@manujove) March 11, 2026

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, agregó Adorni, aunque no quiso ampliar más, pese a las preguntas de Feimann.

La declaración de Adorni con A24 llega luego de que se difunda un video en redes sociales donde se puede observar a Manuel Adorni, su esposa e hijos y el periodista Marcelo Grandio subiendo al jet privado rumbo a Punta del Este el pasado 12 de febrero.

Se difundió un video que confirmaría el vuelo de Adorni y su esposa a Punta del Este en un jet privado de lujo. — MDZ Online (@mdzol) March 12, 2026

El escándalo por el viaje a Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto con la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York para participar del "Argentina Week".

El funcionario defendió la decisión y aseguró que el traslado no implicó gastos adicionales para el Estado. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Nueva York y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", expresó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete detalló que su pareja ya tenía previsto viajar a Estados Unidos por su cuenta. En este sentido, Adorni señaló: "Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenia el pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó porque no había otra forma que me acompañe".

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno y trabaja como coach ontológica. Adorni insistió en que el viaje no representó gastos para el Estado. "Los gastos de ella se los paga ella. El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta se la paga ella y los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", aseguró.

"En definitiva, no le sacamos un peso al Estado", concluyó.

El reclamo de la oposición

La presencia de Angeletti en la comitiva tomó estado público luego de que circulara una fotografía tomada en Queens, durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson. En la imagen se observa a la esposa del funcionario junto a integrantes de la delegación oficial. La difusión de la imagen motivó un pedido de informes en el Congreso para conocer si familiares de funcionarios pueden viajar a bordo del avión presidencial ARG-01.

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó la solicitud formal. El legislador pidió información sobre si Angeletti integró la comitiva oficial, qué rol cumplió durante el viaje y quién cubrió los gastos de su traslado.

ADORNI, A DAR EXPLICACIONES



Ahora que admitieron el viaje de la esposa de @madorni a USA CON LA NUESTRA, presenté un pedido de acceso a la información pública para conocer detalles de la comitiva, pasajes y alojamientos de acompañantes no oficiales.

Los recursos públicos se…

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 9, 2026

Además, ya se presentaron denuncias penales contra el jefe de Gabinete, entre ellas las impulsadas por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, quienes pidieron investigar si el traslado de una persona sin cargo público en la comitiva oficial pudo implicar un uso indebido de recursos del Estado.