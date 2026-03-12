La Capital | Política | Adorni

Siguen los viajes de Adorni: en avión privado a Punta del Este junto a su familia

El vuelo fue en el fin de semana de Carnaval y tuvo un costo aproximado de u$s 10.000. Viajó junto a su esposa, sus hijos y un periodista de la TV Pública

12 de marzo 2026 · 11:09hs
Captura de pantalla. El video de Adorni

Captura de pantalla. El video de Adorni, su familia y el periodista Marcelo Grandio subiendo a un jet privado rumbo a Punta del Este

Luego del escándalo desatado por la inclusión de la esposa de Manuel Adorni, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial que viajó en el Tango 01, avión presidencial, rumbo a Nueva York, se reveló un nuevo viaje del jefe de gabinete. Se conoció que Adorni viajó en un jet privado a Punta del Este junto a su familia durante el fin de semana largo de Carnaval. Según investigaciones periodísticas, el costo de ida y vuelta de dicho vuelo privado rondaría los u$s 10.000.

En particular, el vuelo privado fue gestionado por la compañía Alphacentauri y salió del aeropuerto de San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 12 de febrero pasado, y retornó el 17 del mismo mes, correspondiendo con el fin de semana de Carnaval. A bordo del avión viajaron Manuel Adorni, su esposa, sus hijos y Marcelo Grandio, periodista que vive en Uruguay, pero tiene un programa en la TV pública (“Giros, en línea recta”), organismo que depende del jefe de gabinete.

Según trascendió, Adorni y su familia se alojaron en la casa de Grandio, ubicada en Punta del Este. “El viaje me lo pagué todo yo, de punta a punta”, aseguró el jefe de gabinete este miércoles por la noche en entrevista con el periodista Eduardo Feinmann.

El viaje en avión privado de Adorni y su familia

Según reveló una investigación del periodista Sebastián Lacunza para DiarioAr, el vuelo privado se realizó entre el 12 y el 17 de febrero a bordo de un Honda Jet matrícula LV-HWA, operado por la firma AlphaCentauri. Partió de San Fernado y llegó a Punta del Este, en un vuelo que dura 35 minutos. La aeronave en la que viajó la familia Adorni es de alta gama dentro de los jets livianos y tienen un costo aproximado de 5.800 dólares por tramo, aunque el precio total del viaje habría sido cercano a 10.000 dólares ida y vuelta.

Luego de la controversia por el viaje a Nueva York, Adorni fue consultado por el periodista Eduardo Feimann por su viaje en avión privado a Uruguay durante el Carnaval. El jefe de gabinete afirmó que se trata de “cuestiones privadas”, se negó a responder sobre el medio de transporte que lo había llevado a Punta del Este, pero aseguró que se alojó en “la casa de un amigo”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/manujove/status/2031562410759233740&partner=&hide_thread=false

“Yo fui a Punta del Este, pero yo de mi vida privada no hablo. El viaje a Punta del Este me lo pagué todo yo, de punta a punta”, agregó Adorni, aunque no quiso ampliar más, pese a las preguntas de Feimann.

La declaración de Adorni con A24 llega luego de que se difunda un video en redes sociales donde se puede observar a Manuel Adorni, su esposa e hijos y el periodista Marcelo Grandio subiendo al jet privado rumbo a Punta del Este el pasado 12 de febrero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mdzol/status/2031893191016767813&partner=&hide_thread=false

El escándalo por el viaje a Nueva York

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que su esposa, Bettina Angeletti, viajó en el avión presidencial junto con la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei a Nueva York para participar del "Argentina Week".

El funcionario defendió la decisión y aseguró que el traslado no implicó gastos adicionales para el Estado. "Vengo a deslomarme una semana o cinco días a Nueva York y yo quería que mi esposa me acompañe porque es mi compañera de vida", expresó durante una entrevista con A24.

El jefe de Gabinete detalló que su pareja ya tenía previsto viajar a Estados Unidos por su cuenta. En este sentido, Adorni señaló: "Mi mujer iba a viajar a Nueva York, de hecho tenia el pasaje comprado para el 26 de febrero por US$5348, pero después hubo un cambio en el viaje y yo quería que me acompañe. Presidencia la invitó porque no había otra forma que me acompañe".

>> Leer más: Milei se mostró con los gobernadores dialoguistas en Nueva York

Angeletti no ocupa cargos en el Gobierno y trabaja como coach ontológica. Adorni insistió en que el viaje no representó gastos para el Estado. "Los gastos de ella se los paga ella. El vuelo se lo pagó ella originalmente, la vuelta se la paga ella y los viáticos se los paga ella. Y mis viáticos, mi comida y mi movilidad me la pago yo. Ni siquiera la mía la paga el Estado", aseguró.

"En definitiva, no le sacamos un peso al Estado", concluyó.

El reclamo de la oposición

La presencia de Angeletti en la comitiva tomó estado público luego de que circulara una fotografía tomada en Queens, durante una visita a la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson. En la imagen se observa a la esposa del funcionario junto a integrantes de la delegación oficial. La difusión de la imagen motivó un pedido de informes en el Congreso para conocer si familiares de funcionarios pueden viajar a bordo del avión presidencial ARG-01.

El diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, presentó la solicitud formal. El legislador pidió información sobre si Angeletti integró la comitiva oficial, qué rol cumplió durante el viaje y quién cubrió los gastos de su traslado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstebanPaulon/status/2031099138389991429?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2031099138389991429%7Ctwgr%5E4f2f370b22151e5562f2fedbeef2738e0b1c6fd8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Flacapital.backend.thinkindot.com%2Fbackend%2Feditor20%2Fphp%2FObjectTinyMCEIframe.php%3Ffield%3DcuerpoclassName%3Dheight%3D600pxmaxheight%3D620minheight%3D400plugings%3D20paste20tdlinkNew20lists20advlist20autoresize20tdparagraph20tdhighlight20tdgrouper20tdembed20tdclipboard20liveblog20tdwordcount20noneditable2020tablewidth%3D600pxtoolbar1%3D20undo20redo2020styleselect2020alignleft20aligncenter20alignright20alignjustify2020bold20italic20removeformat2020backcolor2020bullist2020numlist2020tdlinkNew2020tdparagraph2020tdhighlight2020tdgrouper2020tdembed2020liveblog20wordcount20tableallow_header_formats%3D1allow_inline_formats%3D1ignore_parser%3Dtimestamp%3D17733222741373983&partner=&hide_thread=false

Además, ya se presentaron denuncias penales contra el jefe de Gabinete, entre ellas las impulsadas por el abogado Gregorio Dalbón y la diputada Marcela Pagano, quienes pidieron investigar si el traslado de una persona sin cargo público en la comitiva oficial pudo implicar un uso indebido de recursos del Estado.

Noticias relacionadas
Unidos busca un acuerdo con el peronismo para sacar la ley de municipios por unanimidad en el Senado. 

Unidos apuesta a darle media sanción este jueves a la nueva ley de municipios

En medio del escándalo, Manuel Adorni continuó con su agenda en Argentina Week.

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

Javier y Karina Milei en la asunción de José Antonio Kast.

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

La Corte Suprema de Santa Fe durante la toma de juramento al Cuerpo Médico de Peritos Especializados, el martes pasado.

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Ver comentarios

Las más leídas

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Lo último

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Siguen los viajes de Adorni: en avión privado a Punta del Este junto a su familia

Siguen los viajes de Adorni: en avión privado a Punta del Este junto a su familia

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Broun, feliz: de su vuelta al arco con valla invicta a ser el último en subirse al micro

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Aseguran que dejaron de recibir los pagos sin previo aviso y que les deben prestaciones de octubre y noviembre pasados. "Nos dicen que no hay plata", afirman

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad
La Ciudad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14
La Región

Dos personas murieron tras el choque de dos camionetas en la ruta 14

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud
La Ciudad

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná
La Ciudad

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

El Senado de la provincia se prepara para darle media sanción a la ley antitrapitos

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Quini 6: tres ganadores se repartieron más de 1.500 millones de pesos

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Una beba de dos meses ingresó al Vilela y se detectó cocaína en su cuerpo

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

El uno x uno de Central: Broun fue el albañil que echó las bases para un buen empate

Ovación
A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1
Ovación

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

A madrugar por Franco Colapinto: días, horarios y TV del GP de China de la Fórmula 1

Walter Mazzantti: No tuve ningún peso en venir a Newells, tenía muchas ganas

Walter Mazzantti: "No tuve ningún peso en venir a Newell's, tenía muchas ganas"

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Las pelotaris festejaron el Día de la Mujer en Remeros Alberdi

Policiales
Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos
Policiales

Condenaron a tres testaferros de la banda de Delfín Zacarías que habían sido absueltos

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

El sistema Lince permitió reconstruir el recorrido de una banda que cometía robos en Rosario

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

Crímenes y venganzas: a diez años del asesinato que precipitó la caída del clan Funes

La Ciudad
Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario
La ciudad

Por falta de pago, odontólogos suspendieron la atención a afiliados de Pami en Rosario

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: Vamos a empezar a hacer comunidad

Prohibición de celulares en escuelas de Santa Fe: "Vamos a empezar a hacer comunidad"

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

Feria Vecina: se viene un encuentro de editoriales independientes a orillas del río Paraná

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Arrancó la reconversión de la antigua residencia del Opus Dei en un centro de salud

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas
Policiales

Doce policías condenados por agresiones y vejaciones en las Cuatro Plazas

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York
Política

El gobierno respaldó a Adorni tras haber llevado a su esposa a Nueva York

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026
Política

La Corte Suprema de Santa Fe inaugura el año judicial 2026

Kast juró como presidente de Chile y prometió orden donde hay caos
El Mundo

Kast juró como presidente de Chile y prometió "orden donde hay caos"

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile
Política

Javier y Karina Milei estuvieron en la asunción del presidente de Chile

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera
El Mundo

Irán atacó barcos, el aeropuerto de Dubái e infraestructura petrolera

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario
La Ciudad

Habrá cambios en el sistema para sacar la licencia de conducir en Rosario

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái
La ciudad

La UNR ganó una medalla y se clasificó al Mundial de Programación en Dubái

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108
policiales

Derribaron dos nuevos búnkeres y ya se desactivaron 108

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería
Policiales

Denunciaron más ataques tras el crimen del bebé baleado en una barbería

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas
Economía

El gobierno de Santa Fe alerta por la morosidad en familias y empresas

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja
La Ciudad

Concejo: rechazan la propuesta de eliminar la ciclovía de calle Rioja

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes
Policiales

Sospechoso al agua: fueron a detenerlo por abuso sexual y se escondió entre camalotes

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque
La Región

Dolor en la empresa Laguna Paiva por la muerte del chofer en el choque

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista
La Región

Evolucionan favorablemente los 11 heridos del choque fatal en la autopista

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa despertó al pueblo
La Región

Bigand: un desfalco de $250 millones en la cooperativa "despertó" al pueblo

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo
Zoom

Espectador de lujo en el show de Fito Páez: Ángel Di María fue ovacionado en El Círculo

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newells
La Ciudad

Kiosqueros afirman que las ventas caen 80 % cuando juegan Central y Newell's

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Por Javier Felcaro
Política

Provincias Unidas ve con buenos ojos la apuesta de Mauricio Macri para 2027

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma
La ciudad

Ley de glaciares: biólogos de Greenpeace llegan a Rosario para hablar de la reforma