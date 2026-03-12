Villarruel denuncia penalmente a Petri y sube el voltaje en la interna oficialista

La vicepresidenta respondió de ese modo después que el diputado la tildara públicamente de "golpista" por no respaldar medidas del gobierno de Milei

La también titular del Senado arremetió judicialmente contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministro de Defensa.

La vicepresidenta Victoria Villarruel presentó este jueves una denuncia penal contra el diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y exministro de Defensa Luis Petri en los Tribunales Federales de Comodoro Py.

El expediente incluye los cargos de "calumnias e injurias", “atentado contra el orden público” y “amenaza de rebelión” , luego de que el legislador calificara públicamente a Villarruel de "golpista" por no respaldar ciertas medidas del gobierno nacional.

Además de radicar esa denuncia, la vicepresidenta lo definió como una persona "irresponsable" y recordó un presunto vaciamiento del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa) y de los bajos salarios que mantuvo para los uniformados que dependían exclusivamente de su desempeño como ministro.

“Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en Iosfa y que hizo su funcionario mendocino. Dejó a cientos de miles de militares y familias sin atención médica en los confines del país ”, había manifestado días atrás Villarruel.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/luispetri/status/2028673958099210714&partner=&hide_thread=false Yo te conozco por golpista https://t.co/K18U4zUzLx — Luis Petri (@luispetri) March 3, 2026

Posteriormente, volvió a ir contra el diputado libertario y banalizó su rol dentro del gobierno nacional: “A Petri lo conozco por sus cosplays y por los trencitos de la alegría con el presidente Milei Javier”.

Actualmente, la denuncia se encuentra en el Juzgado Criminal Correccional Federal Nº 2, a cargo de Sebastián Ramos, el mismo que abrió la causa contra el exlíder venezolano Nicolás Maduro.