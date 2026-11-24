Con la incorporación de nuevas compañías al régimen en 2026, el listado de grandes empresas pasó de 866 a 1.179. El Mercado Argentino de Valores reveló que YPF encabeza el ranking por monto negociado

El historial de pagos de las compañías empieza a pesar en las tasas que consiguen sus proveedores.

El número de grandes empresas alcanzadas por el régimen de Factura de Crédito Electrónica creció un 36% en 2026, al pasar de 866 a 1.179, según un informe del Mercado Argentino de Valores (MAV). La ampliación del listado de Arca abre la posibilidad de que más pymes que venden a plazo puedan negociar sus facturas en el mercado de capitales y hacerse de los fondos antes del vencimiento.

Para un proveedor que necesita comprar insumos, pagar sueldos o tomar un nuevo pedido, esa diferencia de tiempo puede ser decisiva. La operatoria, conocida como factoring, permite que la pyme venda la factura a un inversor, que luego cobra cuando la gran empresa paga al vencimiento.

El costo de adelantar ese cobro está ligado al perfil crediticio de la compañía que debe pagar la factura. La tasa se define en una rueda bursátil en la que los inversores institucionales compiten por comprar esos créditos. “En MAV, con la Factura de Crédito, una pyme se financia sumando a su propia calificación la confianza que genera su mejor cliente”, señaló Fernando J. Luciani, CEO del Mercado Argentino de Valores.

Según el directivo, esa dinámica puede traducirse en tasas más bajas para los proveedores sin generar un costo financiero adicional para la gran empresa.

El petróleo y el gas tienen un fuerte peso entre las compañías cuyas facturas más se negocian. YPF lidera el ranking por monto operado, elaborado con datos de MAV-DATA. Le siguen INC, Vista Energy Argentina, Pan American Energy y A Evangelista.

Entre las 15 primeras también figuran empresas y uniones transitorias vinculadas a las áreas de Loma Campana y La Calera, así como las firmas de servicios petroleros Schlumberger y Halliburton. La lista incluye además a Swiss Medical, Arcor, Syngenta Agro, Bagley, Cervecería y Maltería Quilmes y Unilever.

Cómo incide el historial de pagos

A medida que se negocian más facturas, los inversores cuentan con más información sobre cómo paga cada compañía. Según el MAV, las empresas que cumplen en tiempo y forma tienden a despertar mayor interés entre los compradores de esos créditos. Para sus proveedores, eso puede traducirse en mejores tasas al momento de adelantar el cobro.

Ese historial empieza a funcionar como una referencia crediticia, conocida en el mercado como scoring. Al evaluar una factura, los inversores tienen en cuenta quién debe pagarla y con qué regularidad esa compañía cumplió sus compromisos anteriores.