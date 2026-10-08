La futura biorrefinería de San Lorenzo ya tiene comprador para su producción

El grupo energético francés Total Energies firmó un contrato de largo plazo con Santa Fe Bio. La planta tendrá capacidad para elaborar unas 170.000 toneladas anuales de combustible sostenible para aviación y otros combustibles renovables

La reconversión del complejo industrial de San Lorenzo en una biorrefinería , con una inversión prevista de más de u$s 400 millones, dio un paso clave para su desarrollo. Santa Fe Bio , la sociedad integrada por YPF y Essential Energy, firmó un acuerdo de largo plazo con Totsa Total Energies Trading SA para vender la mayor parte de los combustibles renovables que elaborará la futura planta, destinados principalmente a la exportación.

El proyecto contempla una capacidad de producción de unas 170.000 toneladas anuales de combustible sostenible para aviación, conocido como SAF, y aceite vegetal hidrotratado, identificado por la sigla HVO. El contrato establece un compromiso firme de compra por parte de la compañía del grupo TotalEnergies, que también tendrá un derecho de preferencia sobre los volúmenes remanente s, según informó YPF.

Además de asegurar un comprador para buena parte de la producción, el acuerdo aporta previsibilidad a los ingresos futuros del emprendimiento. Esa condición resulta central para avanzar en la búsqueda de financiamiento bajo la modalidad de project finance, un esquema que se apoya en los flujos de fondos que generará el propio proyecto.

La compañía consideró la firma como “un hito clave para el desarrollo y financiamiento del proyecto” y señaló que permitirá avanzar en las próximas etapas de ingeniería y desarrollo de la biorrefinería.

La iniciativa busca transformar el complejo de San Lorenzo y aprovechar su ubicación sobre la Hidrovía para abastecer mercados externos. Las obras se organizarán en dos etapas: una planta de pretratamiento, que registra un avance del 30%, y la biorrefinería, cuya puesta en marcha se proyecta para fines de 2029.

El destino principal de la producción serán los mercados que avanzan en la incorporación de combustibles sostenibles para reducir las emisiones del transporte. En ese escenario, el vínculo con TotalEnergies permitirá conectar la oferta de San Lorenzo con la demanda internacional, especialmente la del sector aéreo.

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La participación del grupo energético francés también aporta su experiencia en comercialización y acceso a mercados. TotalEnergies está presente en la Argentina desde hace 48 años, con actividades en producción y comercialización de gas y petróleo, además de generación de energías renovables, de acuerdo con el comunicado.

Para YPF, el emprendimiento forma parte de su estrategia de expansión hacia nuevos negocios energéticos. La petrolera sostuvo que el proyecto busca generar inversiones, trabajo y exportaciones, aprovechando las ventajas competitivas de la Argentina para abastecer la demanda mundial de energía.