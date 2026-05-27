La Capital | Negocios | Argentina

Federico Pucciariello: "Argentina es la Arabia Saudita de los biocombustibles"

Los biocombustibles son un negocio que abre oportunidades y donde Santa Fe está muy bien posicionada. La visión de Federico Pucciariello, referente del sector

27 de mayo 2026 · 20:44hs
Google Seguir a La Capital en Google
Federico Pucciariello fue jugador de rugby profesional y hoy es uno de los empresarios líderes de la industria de los biocombustibles.

Federico Pucciariello fue jugador de rugby profesional y hoy es uno de los empresarios líderes de la industria de los biocombustibles.

En un escenario global cada vez más desafiante, donde las principales economías del mundo aceleran políticas para reducir emisiones y avanzar hacia matrices energéticas más sustentables, Argentina, aparece ante una oportunidad histórica. Su capacidad agroindustrial, el liderazgo en producción de aceites vegetales y la disponibilidad de recursos biológicos la posicionan como un actor con potencial para ganar protagonismo en la transición energética global.

Partiendo de esa base, una de las apuestas de mediano plazo que sigue de cerca el empresario de los biocombustibles, Federico Pucciariello, pasa por el desarrollo de nuevas semillas oleaginosas destinadas exclusivamente a la producción energética. El empresario rosarino estuvo en una entrevista en La Capital + donde explicó que el objetivo es avanzar hacia cultivos que no compitan con el uso del suelo para alimentos, una condición cada vez más valorada por los mercados de Europa y Estados Unidos a la hora de certificar biocombustibles avanzados.

Embed - "Argentina es la ARABIA SAUDITA de los biocombustibles”: Pucciarelo y el futuro ENERGÉTICO | In Situ

“Empiezan a verse semillas alternativas a la soja y al maíz. Para Europa y Estados Unidos la soja compite con el alimento, para mí no es tan así. Estas nuevas variedades no competirían con el uso del suelo ni con alimentos, por lo que podrían encuadrarse dentro de los biocombustibles avanzados”, afirmó el empresario rosarino. Según sostuvo, Argentina va camino a este nuevo desarrollo agroindustrial basado en oleaginosas energéticas no alimenticias y se debe estar a la vanguardia de ese proceso: “porque cuando estás en el último eslabón de agregado de valor tecnológico de cualquier producto o industria, es cuando realmente te volvés competitivo”, aseguró.

Potencial verde

Pucciariello define al país como la “Arabia Saudita de los biocombustibles”, por su liderazgo en la producción de aceites vegetales y su potencial bioenergético frente al mundo. Con esa premisa, el empresario rosarino fue de lleno a un problema que lo obsesiona desde muy joven: la centralidad en el uso de los combustibles fósiles y el daño ambiental que estos provocan. Por eso se enfocó en desarrollar el sector de las energías renovables, fundando en 2003 una empresa pionera en el mercado bio dentro de Argentina: Rosario Bioenergy.

Planta Rosario Bioenergy
La planta de Rosario Bioenergy en la ciudad de Roldán.

La planta de Rosario Bioenergy en la ciudad de Roldán.

Ese fue el puntapié que lo llevaría, más de veinte años después, a posicionarse al frente del grupo Essential Energy Holding, uno de los que lidera la producción y comercialización de biocombustibles de primera y segunda generación. Tal es así que la firma concretó un acuerdo estratégico con YPF, asociándose al 50%, para reactivar la Refinería San Lorenzo, cerrada desde 2018. Ahora la transformarán en una nueva planta, Santa Fe Bio, que será una biorrefinería de vanguardia bajo estándares internacionales. Este proyecto se enfoca en el desarrollo de combustible sustentable para aviación (SAF), un mercado clave para la descarbonización, ya que el sector aeronáutico es uno de los que más contamina a nivel global.

>>Leer más: Marín quiere que la biorrefinería de San Lorenzo aplique para el Rigi

La apuesta por la biorrefinación

La idea de reactivar la ex Refinería San Lorenzo comenzó a tomar forma para Pucciariello en 2018, el mismo año en que la planta cerró sus puertas. El empresario recuerda que ese día se encontraba junto al entonces gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, en la inauguración de un parque solar en San Lorenzo Norte, mientras afuera los trabajadores de la refinería se manifestaban por la pérdida de sus puestos laborales. “Ahí le dije a Miguel que teníamos que reactivar este proyecto, porque lo que venía en ese entonces era un nuevo combustible’”, recordó.

Con el paso del tiempo, esa visión derivó en un proyecto de reconversión industrial que hoy prevé una inversión cercana a los u$s 350 millones para transformar la histórica planta en una biorrefinería enfocada en combustibles renovables para aviación. Según explicó, el objetivo nunca fue simplemente volver a poner en funcionamiento una refinería tradicional, sino aprovechar la infraestructura existente para dar el salto hacia una nueva generación de combustibles con mayor valor agregado y menor impacto ambiental.

En paralelo, Pucciariello comenzó a explorar el acceso a tecnologías de biorrefinación desarrolladas principalmente en Estados Unidos y Europa, un segmento que, según sostuvo, históricamente se manejó con fuerte hermetismo. “Todas las empresas tienen refinerías, pero la biorrefinación hasta hace poco se manejaba casi de manera secreta, porque es la última gran frontera tecnológica en combustibles líquidos”, afirmó. En esa línea, remarcó que durante años las compañías que poseían estas licencias evitaron transferirlas a países del hemisferio sur, precisamente por el potencial biológico y agroindustrial que tienen regiones como Sudamérica.

Pucciariello junto a Marín
Recorrida entre industriales, encabezada por Federico Pucciariello y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Recorrida entre industriales, encabezada por Federico Pucciariello y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

El vínculo con YPF llegó tiempo después, cuando Horacio Marín asumió la conducción de la petrolera estatal. Pucciariello contó que decidió enviarle una carta explicando su visión sobre el futuro de los biocombustibles y el potencial estratégico que tenía la reconversión de San Lorenzo. “Le escribí contándole lo que quería hacer y a la semana me llamaron para una reunión. Marín me dijo: ‘No me tenés que convencer de nada, todo lo que decís en la carta tenés razón’”, relató. A partir de ese encuentro comenzó a tomar forma la sociedad entre Essential Energy Holding e YPF, que hoy impulsa uno de los proyectos más ambiciosos vinculados a combustibles sustentables en la región.

Santa Fe Bio: pionera en Argentina

Mientras avanza el proceso de reconversión del predio industrial de San Lorenzo, Santa Fe Bio comenzó a mostrar los primeros indicadores concretos de actividad. La etapa inicial del proyecto ya presenta un avance cercano al 30% y contempla la instalación de una planta de pretratamiento capaz de procesar aceites vegetales, residuos de origen vegetal y grasas animales para la elaboración de biocombustibles avanzados. La tecnología prevista será “multifeedstock”, una característica que permitirá trabajar con distintos tipos de insumos renovables provenientes principalmente de la agroindustria regional.

>>Leer más: La familia que puso a los biocombustibles en el centro de la escena nacional

“Estamos en la fase uno del proyecto y ya atravesamos varios hitos importantes. Uno de ellos fue transformar una refinería que estaba parada desde hace varios años, con todo lo que eso implica, la recuperación de caños, cables, motores, el muelle y la limpieza completa de instalaciones que habían trabajado con petróleo. Todo se hizo bajo los estándares internacionales que exige YPF, que realmente marca una vara muy alta”, destacó Pucciariello.

Según detallaron desde la compañía, entre junio y agosto está prevista la salida del primer embarque de materias primas renovables desde el complejo industrial. Los volúmenes estimados rondan entre 10.000 y 12.000 toneladas por barco, con una frecuencia proyectada de embarques cada 45 o 60 días. Una vez completadas las distintas etapas de desarrollo, el proyecto podría alcanzar exportaciones cercanas a los u$s 600 millones anuales, apuntando principalmente a mercados internacionales que demandan combustibles de bajas emisiones.

Santa Fe Bio
La planta de Santa Fe Bio, la nueva biorrefinería en la ciudad de San Lorenzo.

La planta de Santa Fe Bio, la nueva biorrefinería en la ciudad de San Lorenzo.

El impacto también se planea en el entramado productivo regional. Actualmente trabajan en el desarrollo más de 110 empresas contratistas, de las cuales cerca del 90% pertenecen a la región, mientras que más de 100 personas desarrollan tareas diariamente dentro del predio. En paralelo, la futura instalación de un módulo de hidrógeno, insumo clave para la producción de SAF, busca posicionar al complejo como uno de los desarrollos industriales más avanzados del país en materia de transición energética y combustibles sustentables.

La carrera por descarbonizar

Para el referente de Essential Energy Holding, el verdadero potencial del negocio de los biocombustibles aparece en aquellos sectores donde la transición energética todavía tiene enormes desafíos pendientes. En particular, mencionó a la aviación y al transporte marítimo, dos industrias que concentran buena parte de las emisiones globales y que, a diferencia del mercado automotor, todavía no cuentan con cortes obligatorios generalizados de combustibles renovables.

“El mercado de la aviación y el de los barcos no están cortando biocombustibles y contaminan mucho más que los vehículos. El 90% del flete mundial se mueve por vía marítima y los barcos siguen utilizando fueloil, prácticamente petróleo crudo como viene de la tierra”, sostuvo. Según explicó, la presión internacional para reducir emisiones en estos segmentos será uno de los principales motores de crecimiento para el SAF y otros combustibles avanzados durante los próximos años.

En ese contexto, Argentina tiene, según su visión, una ventaja también competitiva por su capacidad de producir biomasa y desarrollar cadenas de valor asociadas a la agroindustria. “La bioenergía tiene costos reales, reposición y una cadena de valor compleja: hay que sembrar, cosechar, usar fertilizantes y afrontar logística. Pero justamente ahí está la oportunidad para países como Argentina, que tienen recursos biológicos y capacidad industrial”, afirmó.

También remarcó que proyectos como Santa Fe Bio pueden convertirse en plataformas para atraer nuevas inversiones y tecnologías vinculadas a la transición energética. “Esto es un proyecto emblema para Santa Fe. La biorrefinería va a traer nuevas empresas y desarrollos asociados a estas semillas y a los combustibles del futuro”, señaló Pucciariello sobre lo que se viene para una industria con potencial para convertirse en uno de los polos de innovación en biorrefinación y combustibles sustentables más importantes de la región.

La entrevista completa a Federico Pucciariello se transmitirá este miércoles a las 19:00 hs en el programa Hombres y Mujeres de Negocios conducido por María Laura Neffen.

Noticias relacionadas
La visita de Javier Milei al Papa León XIV en el Vaticano

Javier Milei aseguró que es "altamente probable" la visita del Papa a la Argentina

Tamara Rogouski es la nueva Miss Universo Argentina 2026

Quién es Tamara Rogouski, la nueva Miss Universo Argentina 2026

Las estadísticas sobre suicidos preocupan y son un problema de salud pública

Crisis en salud mental: los números del crecimiento de los suicidios y los intentos

El oficialismo aspira a tener una nueva foto dl presidente Javier Milei y el sumo pontífice.

El oficialismo se entusiasma con la visita de León XIV para oxigenar la gestión

Ver comentarios

Las más leídas

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Libertadores

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo y cambia el nombre

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo y cambia el nombre

Lo último

Central: Campaz no estará en la Copa Argentina, Ovando sí jugará ante Estudiantes

Central: Campaz no estará en la Copa Argentina, Ovando sí jugará ante Estudiantes

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Jorge Almirón: El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo

Jorge Almirón: "El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo"

Balearon un súper chino de zona sudoeste y murió un anciano que estaba en la puerta

Ocurrió este miércoles en barrio Triángulo. El Comando Radioeléctrico detuvo a cuatro sospechosos identificados por las cámaras de seguridad
Balearon un súper chino de zona sudoeste y murió un anciano que estaba en la puerta
A Central le faltó estatura futbolística en Quito, perdió y quedó segundo en el grupo
Ovación

A Central le faltó estatura futbolística en Quito, perdió y quedó segundo en el grupo

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados
La Ciudad

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
La Ciudad

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado
Policiales

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes
La Región

Vialidad diferenció las mejoras en la colectora del acceso al Hotel Sol de Funes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Libertadores

Flamengo obliga a Central a golear para ser el mejor primero de la Libertadores

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Central conmovedor: jugadores visitaron al Patón Bauza antes del partido

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo y cambia el nombre

Nuevos colores para Colapinto: Alpine anunció un acuerdo y cambia el nombre

Balearon un súper chino de zona sudoeste y murió un anciano que estaba en la puerta

Balearon un súper chino de zona sudoeste y murió un anciano que estaba en la puerta

Ovación
Jorge Almirón: El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Jorge Almirón: "El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo"

Jorge Almirón: El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo

Jorge Almirón: "El balance de Central en la Copa Libertadores es súper positivo"

A Central le faltó estatura futbolística en Quito, perdió y quedó segundo en el grupo

A Central le faltó estatura futbolística en Quito, perdió y quedó segundo en el grupo

El uno x uno de Central: Ledesma fue el que mantuvo al Canalla siempre a tiro

El uno x uno de Central: Ledesma fue el que mantuvo al Canalla siempre a tiro

Policiales
Balearon un súper chino de zona sudoeste y murió un anciano que estaba en la puerta
Policiales

Balearon un súper chino de zona sudoeste y murió un anciano que estaba en la puerta

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado

Un secuestro y una ejecución fallida en barrio Godoy: condenaron a un acusado

Fue a comprar drogas a un búnker de zona oeste y lo mataron a balazos

Fue a comprar drogas a un búnker de zona oeste y lo mataron a balazos

Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito

Condenan a dos policías por exigir coimas a motociclistas en un control de tránsito

La Ciudad
Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas
La Ciudad

Un ciclista fue arrollado por un tren en Empalme y perdió ambas piernas

El Cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita guiada nocturna

El Cementerio El Salvador abrirá sus puertas para una visita guiada nocturna

El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Denuncia por supuesto sexo en un vuelo a Rosario: sin pruebas ni imputados

Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe
Política

Mauricio Macri desembarcará el 5 de junio en la ciudad de Santa Fe

El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento
La Ciudad

El Día Nacional de la Donación de Órganos se festeja en el Monumento

Alerta en la UTN: diez docentes de Rosario renunciaron en 15 días
La Ciudad

Alerta en la UTN: diez docentes de Rosario renunciaron en 15 días

El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio para abrirlo al mundo entero
LA CIUDAD

El Museo Diario La Capital digitaliza su patrimonio para abrirlo al mundo entero

Vieron un puma, quisieron espantarlo con fuego y desataron un voraz incendio
información general

Vieron un puma, quisieron espantarlo con fuego y desataron un voraz incendio

Tras un año, la Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias
Economía

Tras un año, la Nación habilitó el crédito que logró Santa Fe para obras viales portuarias

Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería
La Región

Un automovilista murió tras un choque contra un camión en el Camino de la Cremería

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud
La Ciudad

Rescatan cinco perros que estaban a la intemperie y en mal estado de salud

La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio
Policiales

La muerte de un adulto mayor en su casa despertó sospechas de homicidio

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia
POLICIALES

Detuvieron a un sospechoso por el brutal crimen de una mujer en Villa Amelia

Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad
La Ciudad

Piden dar marcha atrás con la quita de subsidios a los pasajes para personas con discapacidad

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema
La Ciudad

Repartidores de aplicaciones rechazan la regulación del sistema

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela
POLICIALES

Detectaron a un auto que aparecía involucrado en intimidación en escuela

Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral
Policiales

Dos versiones opuestas sobre un triple crimen se confrontan en juicio oral

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita
La Región

Tragedia en un pueblo de Santa Fe: murió un nene al atragantarse con una bolita

Newells debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's debe fortalecerse y reforzar más atrás que en la ofensiva

El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla
La Ciudad

El tiempo en Rosario: el miércoles también empieza con niebla

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Por Claudio Berón
Policiales

Dejó a su hijo con su tía y desapareció: desesperada búsqueda en Rosario

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo
La Ciudad

Ya circulan los primeros taxis con publicidad en puertas, luneta y techo

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida
Información General

Un diputado santafesino impulsa un proyecto de ley de muerte asistida