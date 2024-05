España retira a su embajadora en Buenos Aires de forma definitiva

Milei le baja las expectativas a una candidatura de Karina: "No la veo con ganas"

Asimismo, el canciller planteó: “Para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación ”. “Las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún 'show' ”, retrucó además el funcionario del Partido Socialista Obrero Español (Psoe).

Luego de que Milei llamara "corrupta" a la esposa de Sánchez, la administración española llamó a consultas de forma indefinida a la embajadora en Buenos Aires que dejó el país durante la madrugada del domingo.

“No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista. Si yo fui el agredido”, remarcó el mandatario a pesar de las advertencias de Sánchez de “responder" si el jefe de Estado no pedía perdón.

Este lunes a la noche Milei volvió a cargar contra Sánchez. “Hace un mes que vienen agrediéndome sistemáticamente, dijo el presidente en TN, y añadió: "Cuando me atacó el ministro (Óscar) Puente, me hizo esta agresión, yo le contesté y como se comieron un tortazo enorme salieron a pedirme disculpas. No Sánchez.

"Dicho sea de paso, él nunca me llamó para felicitarme cuando asumí”, sostuvo el presidente, y enfatizó: “El cobarde de Sánchez, se metió abajo de la pollera de las mujeres. Dado que uno de sus asesores es Alberto Fernández, la vi venir. Están buscando este tipo de provocación para acusarme de misógino”.