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Encuentro en el Senado: Felipe Michlig recibió al concejal Federico Lifschitz

El presidente provisional de la Cámara alta provincial y el edil rosarino abordaron temas institucionales, de seguridad pública y de la actualidad política en Santa Fe

6 de noviembre 2026 · 18:27hs
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Encuentro en el Senado: Felipe Michlig recibió al concejal Federico Lifschitz

El presidente provisional del Senado de Santa Fe, Felipe Michlig, recibió al concejal rosarino Federico Lifschitz, con quien dialogó sobre temas institucionales, de seguridad pública y de actualidad política de la provincia. También repasaron anécdotas para recordar al exgobernador Miguel Lifschitz, nombre que lleva la fundación recientemente creada.

Michlig agradeció la visita del concejal y destacó “el trabajo territorial de Lifschitz, que no se agota ni se limita tan solo a Rosario". Y añadió: "Lo vemos también ocupado por temas de la agenda provincial y con una interacción permanente con jóvenes de distintos espacios, de donde surgen ideas y proyectos necesarios para los tiempos que corren”.

Al final de la reunión se sumaron el senador por el departamento San Martín, Esteban Motta, el secretario Administrativo, Leonardo Stangaferro, y el secretario del bloque de Unidos, Ramiro Dall'Aglio.

“De mi viejo me quedan sus valores y sus amigos”

Lifschitz resaltó la importancia de poder hablar con "un gran dirigente como Michlig, una referencia a nivel provincial y a quien aprecio muchísimo, ya que tengo una relación de hace mucho tiempo”.

“Siempre digo que de mi viejo me quedan sus valores y sus amigos. La verdad es que Felipe siempre tuvo una relación muy cercana con él. Tengo hermosos recuerdos de haberlo visitado en varias oportunidades en el departamento de San Cristóbal, al punto que una de las últimas recorridas que realizamos con mi papá hicimos noche en su casa”, rememoró.

Por otra parte, el edil detalló: "También pudimos conversar un poco sobre el escenario político, los desafíos que vienen para Santa Fe y la gestión de Unidos, que creo tiene cierta continuidad con lo reflejado durante el gobierno de mi padre en cuanto a la manera de hacer, de pensar y de practicar la política, de ser con los valores del trabajo, de la palabra, de la honestidad. Eso refleja perfectamente hoy Unidos y muchos de sus dirigentes, en este caso Felipe”.

El rol de los jóvenes en Unidos

Finalmente, se refirió al protagonismo de la juventud. “Hay que encontrar el modo de llegar a los jóvenes. No creo que, como muchos piensan, hoy estén desinteresados. Quizás no han encontrado una propuesta que realmente los entusiasme o los llame a participar", aseveró.

"Creo que en Unidos hay parte de eso: vimos en los últimos días en el campamento de la Juventud Radical, también en un encuentro que hizo el Partido Socialista (PS), mucho interés por parte de jóvenes que, hasta acá, quizás estaban descreídos”, enfatizó.

Fue entonces cuando subrayó: “Estamos frente a un gobierno que brinda respuestas. Me parece que tiene el valor de la credibilidad y que ha sido coherente, no solamente en los últimos años sino también con aquel Frente Progresista que gobernó la provincia".

"Así que me parece que, en buena hora, muchos jóvenes empiecen a participar y colaborar con sus ideas, propuestas, proyectos y frescura en un proyecto como este”, indicó Lifschitz.

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