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Uno de los finalistas por el primer ascenso a la Liga Profesional tiene como figura a un ex-Central

Juega en Tristán Suárez, uno de los sorprendentes protagonistas de la temporada en la Primera Nacional. Definirá el título contra Godoy Cruz

6 de noviembre 2026 · 16:30hs
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Diego Becker llegó a la primera de Central en 2016 y diez años después la rompe en el ascenso. 

Diego Becker llegó a la primera de Central en 2016 y diez años después la rompe en el ascenso. 

a temporada futbolística 2026 entró en etapa de definiciones y todos los campeonatos del fútbol argentino están en su tramo final. En la Primera Nacional, la segunda categoría, habrá una definición con un equipo inesperado, Tristán Suárez, que buscará el ascenso a la primera división.

El conjunto de Ezeiza definirá el título y el primer ascenso a la Liga Profesional de Fútbol ante Godoy Cruz. El partido se jugará el sábado 14 en el estadio de Belgrano, en Córdoba, con el arbitraje de Nicolás Ramírez.

Tristán Suárez es una localidad del conurbano bonaerense, muy cerca de Ezeiza. El equipo está en la Primera Nacional desde 2021, luego de conseguir un histórico ascenso desde la Primera B Metropolitana. En 2025 ya había realizado una gran campaña y se clasificó al torneo reducido por el segundo ascenso, aunque fue eliminado en cuartos de final.

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Tristán Suárez, la sorpresa de la Primera Nacional

Este año, Tristán Suárez fue protagonista del torneo durante todo el año y finalmente terminó primero en su zona, lo que le dio el derecho a jugar la final ante Godoy Cruz por el primer ascenso. En caso de conseguirlo, será un momento absolutamente histórico para un club de pequeñas dimensiones.

Una de las figuras del equipo que jugará la final ante los mendocinos es un futbolista santafesino que se formó en Central y llegó al club a principios de año. Se trata de Diego Becker, quien en el último partido del equipo no disimuló su emoción por estar en la definición por un lugar en la Liga Profesional.

"Es uno de los logros más importantes de mi carrera", dijo el volante, que juega con la camiseta número 10. Becker marcó seis goles y dio tres asistencias, y es uno de los futbolistas más valorados por los hinchas del Lechero, como le dicen al equipo.

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Uno de los jugadores más determinantes del ascenso

Becker es el dueño de las jugadas de pelota parada de Tristán. También es la figura del equipo, que viene realizando una gran tarea bajo la misma conducción técnica desde hace casi tres años. El conductor es José María "Pancho" Martínez, quien llegó al club en abril de 2024.

Quienes conocen a fondo la Primera Nacional afirman que Becker es hoy uno de los tres o cuatro jugadores más determinantes de la categoría, que tiene 36 equipos y es supercompetitiva. Y el ex-Central dice que lo disfruta, ahora que puede: "No siempre se puede pelear un campeonato, así que hay que aprovecharlo", afirma.

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Los tiempos de Becker en Central

Becker llegó de Los Quirquinchos a Central cuando era adolescente. Debutó en la primera división en 2016 y permaneció en Arroyito hasta 2019. En total, participó en nueve partidos y nunca pudo marcar un gol. Luego pasó por Alvarado, Tigre, Instituto, Atlanta, Ethnikos Achnas (Chipre) y otra vez Alvarado. A principios de este año se sumó a Tristán Suárez, que ya en 2025 hizo una gran campaña en la Primera Nacional y llegó al Reducido por el segundo ascenso.

Aunque jugó en 16 de los 25 partidos del equipo en lo que va del torneo, hasta hace algunas fechas no había marcado goles. Pero en los últimos partidos se destapó y metió cinco. En el club están chochos con él, y él está muy a gusto. Habrá que ver cuál es el final de una de las historias más atrapantes de la temporada en el fútbol argentino.

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