Vuelco sorprendente en Rosario: un joven chocó en el centro cuando iba a trabajar

El auto de la víctima quedó dado vuelta en el medio de la calle Córdoba. Otros dos vehículos estacionados sufrieron daños por el siniestro vial

La Dirección General de Tránsito (DGT) inició este viernes a la mañana un operativo especial por el vuelco de un auto en el centro rosarino . De acuerdo al testimonio de familiares, el conductor estaba yendo a trabajar y se encontraba fuera de peligro a pesar de la magnitud del siniestro vial.

El procedimiento comenzó pasadas las 6 de la mañana, cuando un Peugeot 307 quedó dado vuelta sobre Córdoba al 2600 . En primera instancia, los médicos asistieron a la víctima de 19 años y la trasladaron en ambulancia para continuar con el tratamiento.

El joven que iba al volante estaba consciente cuando llegó el personal del servicio de urgencias privado. De hecho, pudo comunicarse con sus padres para avisarles lo que había sucedido, aunque no tenían demasiadas precisiones con respecto a la causa de la colisión.

El automovilista iba hacia el centro y perdió el control antes de llegar al cruce con la calle Rodríguez. En ese momento, se estrelló contra otro coche estacionado y su vehículo quedó detenido en el medio de la calzada.

#ElPrimero

Córdoba e/Callao y Rodríguez: volcó un Peugeot 307 tras impactar a un Ford Fiesta estacionado, el que a su vez dio contra un Fiat Stilo

"Está golpeado pero consciente; él me llamó por teléfono. No sé qué pasó. Lo van a trasladar"

Padre del conductor

Vía @maxiklan pic.twitter.com/OL2T6azTXS — LT8 am830 (@LT8am830) November 6, 2026

El siniestro vial afectó a un Ford Fiesta blanco y también a un Fiat Stilo. Ninguno de los propietarios estaba presente en el momento del choque.

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El padre de la víctima confirmó que el conductor sufrió golpes y se activaron los airbags por el vuelco. "Me llamó por teléfono y estaba consciente. Entonces, a uno ya se le va el miedo más grave", comentó a través de LT8.

Los familiares del joven pidieron asistencia mecánica rápidamente para trasladar el vehículo y estaban esperando a los dueños de los demás autos para completar los trámites. Mientras tanto, la circulación permanecía abierta, aunque con calzada reducida.

¿Dónde hay cortes de tránsito este viernes en Rosario?

Además de las restricciones por este choque, la Municipalidad anunció una serie de cortes de tránsito por obras este viernes en Rosario. Los trabajos afectan el paso vehicular en los siguientes sectores: