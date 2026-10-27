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Bomberos voluntarios fueron reconocidos en el Senado por su participación como rescatistas en Venezuela

La ceremonia se desarrolló en el recinto de la Cámara Alta y contó con la presencia de 18 integrantes de la brigada, quienes recibieron diplomas en reconocimiento a su labor

27 de octubre 2026 · 11:00hs
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El diploma entregado por la Cámara de Senadores reconoce su compromiso

El diploma entregado por la Cámara de Senadores reconoce su compromiso, dedicación y valiosa participación durante la misión realizada en la República Bolivariana de Venezuela, tras los terremotos que afectaron gravemente al país.
Bomberos voluntarios fueron reconocidos en el Senado por su participación como rescatistas en Venezuela

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe reconoció a los brigadistas de la unidad USAR ARG 15 que participaron en tareas de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que azotaron al país y dejaron miles de víctimas, heridos y desaparecidos.

La ceremonia se desarrolló en el recinto de la Cámara Alta y contó con la presencia de 18 integrantes de la brigada, quienes recibieron diplomas en reconocimiento a su labor.

Los bomberos estuvieron acompañados por el presidente de la Comisión Directiva de la Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (FSABV), Raúl Ponicio; el jefe provincial de Bomberos Voluntarios, comandante general Walter Corsetti; y el jefe de Operaciones Provincial, comandante general Alejandro Brullo.

La iniciativa fue impulsada por el senador por el departamento Rosario, Ciro Seisas, y el acto fue encabezado por el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig.

Bomberos reconocidos

Entre los distinguidos se encuentran los bomberos del departamento San Martín: Julián Carlos Trossero, de Sastre, y Nicolás y Benjamín Grando, de Carlos Pellegrini.

También se destacó la participación del comandante Ricardo Berna, líder de la brigada USAR y del bomberosanlorencino Iván Arcuri.

Rescatistas y su labor

El senador departamental Esteban Motta destacó la labor de los brigadistas y expresó su orgullo por el trabajo realizado. "Mostraron todo su profesionalismo, su entrega y solidaridad. Asumieron una tarea heroica en un escenario de extrema complejidad, llevando su experiencia y compromiso para ayudar a quienes más lo necesitaban".

El diploma entregado por la Cámara de Senadores reconoce su compromiso, dedicación y valiosa participación durante la misión realizada en la República Bolivariana de Venezuela, tras los terremotos que afectaron gravemente al país. Además, destaca que su desempeño y vocación de servicio constituyen un ejemplo de profesionalismo y sensibilidad humana.

>>Leer más: "Sirenazo" de los bomberos rosarinos en reclamo a Nación por fondos adeudados

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