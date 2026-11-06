Qué dijo el ex-Central que dirige a un grande del fútbol de Paraguay sobre la crisis en ese país

Contó cómo afecta el corralito a los futbolistas a los que conduce y reveló que todos están "muy golpeados"

Vitamina Sánchez ya ganó el Apertura y se encamina a quedarse también con el Clausura del fútbol de Paraguay.

Paraguay atraviesa una grave crisis política y económica. El colapso del principal banco del país, la formación de un corralito financiero y la renuncia del presidente de la Nación sumieron a los paraguayos en una debacle con final imprevisible. Y el fútbol no está ajeno a ese tremendo panorama.

Uno de los que habló sobre el tema es el rosarino Pablo "Vitamina" Sánchez, quien actualmente conduce a Olimpia. Bajo su mando, el decano del fútbol de Paraguay obtuvo el torneo Apertura y está a un paso de quedarse también con el Clausura.

Tras la victoria por 4 a 1 ante Recoleta, en la última fecha, el único equipo paraguayo campeón de la Copa Libertadores se prepara para dar una nueva vuelta olímpica. Al torneo le quedan cuatro fechas y hoy le lleva siete puntos a Nacional, que marcha segundo.

La mirada de Vitamina Sánchez

Después de ese partido, Vitamina habló sobre la crisis que sacude a los paraguayos. Dijo que los futbolistas, antes que jugadores profesionales, son personas atravesadas por la misma incertidumbre que cualquier otro ciudadano. “Están golpeados porque se metieron con sus ahorros, con la plata que generan. El futbolista tiene la fortuna de ganar bien,pero tiene una vida útil muy corta, una jubilación muy joven. Que le saquen lo que generan es muy, muy, muy duro”, dijo.

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El ex-Central contó que habló con los referentes del plantel de Olimpia antes del partido contra Recoleta para saber en qué condiciones anímicas estaba el plantel. "Quisieron jugar, quisieron afrontar este momento difícil. Mostraron una valentía muy grande y me pone muy contento, porque lo hicieron muy bien, hicimos un buen partido”, concluyó.

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