Vóley: las chicas de Sportivo de Alvarez festejaron en el Torneo Internacional de Marcos Juárez Con un juego efectivo, la Sub 14 terminó la campaña de manera invicta, venciendo en la final a Unión de Sunchales en tie break Por Pablo Mihal 6 de noviembre 2026 · 18:33hs

Las chicas de Alvarez terminaron invictas su participación en el Torneo Internacional organizado en Marcos Juárez.

El pasado jueves 5 por la noche, las chicas del equipo Sub 14 de vóleibol del Sportivo Fútbol Club de Alvarez, festejaron la obtención del título de Campeonas de la Copa de Oro de la 14ª Edición del Torneo Internacional Abierto de Vóley, en Marcos Juárez, organizado por el Club Argentino de esa misma ciudad.

El torneo se disputó el sábado 24 y domingo 25 de octubre y se utilizaron en simultáneo las instalaciones del Club Argentino, el Colegio FASTA y el Colegio Manuel Belgrano (con canchas distribuidas también en San Martín y Argentino). Del mismo participaron alrededor de 500 niñas, equipos de 7 provincias distintas, y otros de Uruguay y Chile.

Un vóleibol muy efectivo Las panteritas alvarenses terminaron invictas en los 7 partidos disputados, ganándole la final a Unión de Sunchales, en tiebreak por 2 a 1, en un encuentro inolvidable y para el infarto.

Cabe aclarar que el festejo fue doble, ya que por la tarde-noche del mismo jueves, de local, también le ganaron 3-0 al Club Atlético Fisherton, en el partido de ida de las semifinales del torneo que organiza la Asociación de Vóleibol de Rosario (AVR).

El plantel Sebastián Esquivel está a cargo del equipo por segundo año consecutivo, y coincidentemente es su segundo campeonato con estas jugadoras. El plantel está integrado por Rosella Cesarini (capitana), Reggina Maldonado, Jordana Valdez, Isabella Osvaldo, Emilia Casares, Jazmín Lucarelli, Julieta Escolá, Taina Carenzo, Constanza Martín, Lola Antonini, Sofía Pereira, Maura Ferrante, Emma Messi, Martina Turi y Victoria Amati.