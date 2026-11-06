Los Alpine están para pelear una Q3 en Interlagos y Franco Colapinto tiene expectativas

El argentino finalizó 11º el viernes, delante del otro Alpine de Gasly y en un grupo muy cerrado que lo ilusiona con pasar al último corte en Interlagos

Franco Colapinto a la salida de boxes, delante de un Haas y un Racing Bulls en Interlagos.

Franco Colapinto cerró un viernes positivo en Interlagos . En el top ten en la FP1, 11º en la FP2, lo mejor fue que los Alpine estuvieron enredados siempre en la lucha como el mejor del resto y el argentino finalizó de hecho en ambas tandas mejor que los Racing Bulls. A las 11.30 la FP3 y a las 15 la clasificación.

Con su antiflama amarillo y una campera azul de Alpine encima, porque a la tarde empezó a sentirse un poco de frío con el cielo totalmente cubierto, Colapinto salió del baño que estaba justo al lado del hospitality de Alpine y encaró derecho al box donde lo esperaba su A526.

Siempre acompañado por un guardaespaldas colorado, que lo siguió hasta el sanitario, lo último que hizo Colapinto antes de acelerar fue saludar a la comitiva del gobierno de Buenos Aires, que fue a negociar el regreso de la Fórmula 1 al país.

Discretamente, el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, el expiloto y empresario Orlando Terranova y el secretario de Deportes de Buenos Aires, Fabián Turnes, entraron guiados por personal de Alpie y antes del inicio de la práctica salieron, con el deber que les quedaba quera era saludar al piloto argentino.

>>Leer más: Franco Colapinto corre en Interlagos: días y horarios del GP de Brasil de la Fórmula 1

Los Alpine en la pista

Los Alpine estuvieron competitivos el viernes y habrá que ver si mantienen la tendencia en lo que más importa, la clasificación del sábado que se anuncia con agua. Precisamente, al cierre de la segunda sesión parecía que se venía el agua, pero el clima aguantó.

Eso sí, los equipos se apuraron en simular situaciones de clasificación y a poco más de 25 minutos del final, ya todos habían hecho sus mejores registros, que salieron en el primer intento. La mayoría hizo dos.

Y tanto en el inicio de la FP2 con gomas duras, como a la hora de la simulación, los Alpine estuvieron palo y palo. Pierre Gasly, que se perdió la FP1 al darle el coche a Gabriele Mini, dominó el primer tramo por una décimas sobre Colapinto y al final el argentino lo superó por 113 milésimas.

Colapinto fue el único de los pilotos de Alpine que bajó la barrera del 1m 12s y clavó su mejor tiempo en 1m 11,996s.

Palo y palo y superando a Gasly

Pero lo bueno fue que casi siempre respondió. Que Gasly lo pasaba y él volvía a hacerlo. Y sobre todo que siempre, en las dos sesiones, estuvo arriba de los Racing Bulls, claro que con un veloz Bortoleto siempre un poco más rápido. El otro Audi no salió de boxes para la última sesión, luego de los problemas que dejaron de a pie al rookie Freddie Slater en la FP1. Así que posiblemente Nico Hulkenberg sea un rival más por entrar a la Q3.

>>Leer más: La Fórmula 1 quedó un paso más cerca de regresar a la Argentina con el Gran Premio de Buenos Aires

Kimi Antonelli, el campeón que se prestó a todas las fotos cuando llegó a Interlagos, estuvieron intercambiando la punta hasta que se la quedó el italiano. Colapinto fue 11º, a 1,233s, una distancia considerable en un circuito tan corto.

El 8º Bortoleto lo superó por 0,216s y el 10º Oliver Bearman por 5 milésimas, con el francés Isack Hadjar en el medio con el Red Bull. El debutante Rafael Camara quedó 16º, a 7 décimas del inglés.

La lluvia puede alterar todo, claro. Hasta la FP3 puede desarrollarse con agua y habrá que ver cuántos arriesgan a golpearse, con la sesión clasificatoria tan cerca.