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La inflación de la ciudad de Buenos Aires se aceleró en octubre

El índice de precios que se anticipa al que difundirá el Indec la semana próxima mostró un aumento de 1,9%. Vivienda y alimentos estuvieron entre los rubros que más subieron. El próximo jueves se conocerá el IPC nacional

6 de noviembre 2026 · 18:20hs
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Las verduras impulsaron el alza de precios de los alimentos en Caba.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Las verduras impulsaron el alza de precios de los alimentos en Caba.

El Indice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) aumentó 1,9% en octubre, por impulso de las subas en vivienda y alimentos. El resultado marcó una leve aceleración de una décima respecto del mes previo y llevó el acumulado de los primeros diez meses del año al 26,1%, mientras que la medición interanual de la inflación se moderó hasta el 32,5% (0,4 puntos porcentuales por debajo de septiembre).

El relevamiento de la jurisdicción porteña opera como un anticipo del dato del IPC nacional que el Indec difundirá el próximo jueves, lo que marca el pulso de las expectativas económicas de los analistas y los mercados.

Al profundizar en el análisis de las divisiones que conformaron la canasta, la suba general estuvo explicada en un 63% por el impacto conjunto de cuatro sectores determinantes: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y restaurantes y hoteles.

En efecto, la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó un 2,2% y aportó la mayor incidencia individual del mes con 0,45 puntos porcentuales, un comportamiento impulsado fundamentalmente por las subas en los valores de los gastos comunes por la vivienda y los alquileres, secundados de cerca por los incrementos en la tarifa residencial del gas por red y el suministro de agua.

Los alimentos

Por su parte, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas también registró un incremento del 2,2%, incidiendo con 0,38 puntos porcentuales en el nivel general.

Al interior de esta división alimentaria se observó una fuerte disparidad: mientras que el capítulo de verduras, tubérculos y legumbres sufrió un salto estacional sumamente pronunciado del 12,9% y en menor medida acompañaron pan y cereales (1,8%) junto a carnes y derivados (0,8%), el sector de las frutas actuó en sentido contrario al registrar una caída del 3,2%, lo que contribuyó a morigerar la presión sobre los bolsillos de los consumidores.

Alta estacionalidad

La dinámica de los productos frescos se reflejó con claridad en el comportamiento de los estacionales, una agrupación que promedió una suba mensual del 3,3% impulsada tanto por las hortalizas como por las tarifas de alojamiento en hoteles por motivos turísticos y las prendas de vestir, a pesar de la baja observada en los pasajes aéreos.

En paralelo, el sector de salud aumentó un 2,2% e incidió con 0,21 puntos porcentuales en el índice general, presionado de manera directa por las actualizaciones periódicas aplicadas en las cuotas de la medicina prepaga y los servicios de atención para pacientes externos.

Asimismo, la división de restaurantes y hoteles se elevó un 1,6%, algo que refleja los mayores valores en los alimentos y bebidas consumidas en bares, restaurantes y casas de comidas, así como los ajustes en los servicios de alojamiento. Otras divisiones con variaciones destacadas incluyeron a recreación y cultura y cuidado personal, protección social y otros productos, ambas con un incremento mensual del 2,8% traccionadas por subas en servicios culturales y artículos de higiene personal.

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